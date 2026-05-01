De eerste en enige vrije training op het Miami International Autodrome zit erop. In deze sessie van anderhalf uur werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc. De tweede tijd werd neergezet door Max Verstappen, terwijl Oscar Piastri de top drie compleet wist te maken.

Eerder deze week had de FIA besloten om de eerste vrije training in Miami met een halfuurtje te verlengen. Dit deden ze om de coureurs meer tijd te geven om te wennen aan de aangepaste motorregels en omdat de coureurs al een maandje geen F1-sessie meer hebben afgewerkt.

Wie dacht dat de teams hierdoor rustig zouden beginnen, zat er goed naast. Toen de lichten op groen schoten, was het direct heel druk op de baan. Onder meer de Ferrari's en Max Verstappen waren direct op het asfalt te vinden. Alleen de teams van Mercedes, Alpine en Aston Martin wachtten wat langer.

Verstappens RB22 zag er ingrijpend anders uit dan tijdens de laatste race in Japan. Wat het meest in het oog sprong, was de achtervleugel van de Red Bull. Ze hebben een eigen versie van de macarena-vleugel van Ferrari ontwikkeld, en hij lijkt zelfs verder te roteren.

Russell de stoomlocomotief

Bij het team van Mercedes ging nog niet alles naar wens bij het begin van de training. Toen George Russell eenmaal op de baan te vinden was, meldde hij over de boordradio dat zijn turbo een vreemd geluid maakte. Volgens de Brit klonk het als een stoomtrein, waarna hij zijn engineer trakteerde op zijn beste imitatie van een trein. Opvallend genoeg liet ook Carlos Sainz weten dat zijn turbo rare geluiden maakte.

Wat ging er mis?

Voor Russell verliep het eerste deel van de training niet bepaald vlekkeloos, en hij kende ook een flinke remfout in de eerste bocht. De Brit was zeker niet de enige coureur die zijn wielen blokkeerde, want ook onder meer Fernando Alonso en Gabriel Bortoleto lieten hun banden roken.

In de eerste fase van de training lag de focus ook niet op het rijden van een snelle tijd, de coureurs reden op de harde- en mediumbanden en het leek meer op een soort verkapte testsessie. Voor de teams was dat niet erg, want veel van hen rijden met flink geüpdatete auto's. Naast Red Bull heeft bijvoorbeeld ook McLaren een groot updatepakket meegenomen naar Miami.

Klachten van Verstappen

Bij Verstappen liep nog niet alles op rolletjes. Hij klaagde over problemen met zijn shifts, die hij omschreef als 'verschrikkelijk'. Vlak daarna ging hij aan de verkeerde kant langs het paaltje in de krappe chicane, en leek er nog genoeg werk aan de winkel te zijn. Verstappens problemen kwamen in ieder geval niet uit de lucht vallen, want zijn teamgenootje Isack Hadjar had precies dezelfde klachten.

Waren er nog meer problemen?

In de eerste fase van de training zag Red Bull er niet heel slecht uit, maar aangezien er nog geen snelle tijden waren gereden, viel er weinig over te zeggen. Alleen bij het team van Aston Martin kozen ze al vroeg in de sessie voor een run op de zachte banden. Lance Stroll en Fernando Alonso zagen er niet snel uit, maar voor het team draaide het er vooral om om de problemen op te lossen. Tijdens de aprilbreak lieten ze een chassis achter in Japan, zodat Honda kon uitvogelen waar de trillingen vandaan kwamen.

In de training zorgde Stroll vooral voor irritatie bij zijn concurrenten. Al slingerend reed hij Andrea Kimi Antonelli in de weg, waarna Sergio Pérez vol op zijn rem moest trappen om een crash met zijn voormalig teamgenoot te voorkomen.

De snelle rondjes

In het laatste kwartier werd het tijd voor vliegende rondjes, en trapte Russell het bal af in zijn Mercedes. Aangezien dit de enige training van het weekend was, was het direct belangrijk om alles goed te doen. Hij was echter net iets langzamer dan de snelste tijd van Charles Leclerc op de harde band, waarna Verstappen met de softs kort de snelste tijd in handen had.

De Ferrari van Leclerc zag er namelijk snel uit, en hij nam de toppositie weer over. Niet iedereen had op dat moment een pushrondje gereden, wat betekende dat er nog wat onduidelijkheid was over de onderlinge verschillen.

Grote problemen voor Mercedes

Bij Ferrari leek het wel snor te zitten, want Hamilton was net iets langzamer dan de tijd van Verstappen. McLaren had het lastiger, maar dat kwam ook door het verkeer. Opvallend genoeg kon Antonelli niet pushen, omdat hij met Power Unit-problemen kampte. Het is een opvallende tik voor Mercedes, dat toch het te kloppen team is.

Met zowel Antonelli als Russell die tegen problemen aanliepen, lijkt er een verhitte strijd voor de deur te staan. De onderlinge verschillen waren kleiner dan in de eerste drie races, en vooral Ferrari lijkt terug te zijn in de strijd.