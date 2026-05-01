Uitslag VT1 Miami: Leclerc nipt sneller dan sterke Verstappen, grote problemen Mercedes

Uitslag VT1 Miami: Leclerc nipt sneller dan sterke Verstappen, grote problemen Mercedes

De eerste en enige vrije training op het Miami International Autodrome zit erop. In deze sessie van anderhalf uur werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc. De tweede tijd werd neergezet door Max Verstappen, terwijl Oscar Piastri de top drie compleet wist te maken.

Eerder deze week had de FIA besloten om de eerste vrije training in Miami met een halfuurtje te verlengen. Dit deden ze om de coureurs meer tijd te geven om te wennen aan de aangepaste motorregels en omdat de coureurs al een maandje geen F1-sessie meer hebben afgewerkt.

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

24 apr
 Verstappen maakt opvallende toekomstkeuze

Verstappen maakt opvallende toekomstkeuze

22 apr

Wie dacht dat de teams hierdoor rustig zouden beginnen, zat er goed naast. Toen de lichten op groen schoten, was het direct heel druk op de baan. Onder meer de Ferrari's en Max Verstappen waren direct op het asfalt te vinden. Alleen de teams van Mercedes, Alpine en Aston Martin wachtten wat langer.

Verstappens RB22 zag er ingrijpend anders uit dan tijdens de laatste race in Japan. Wat het meest in het oog sprong, was de achtervleugel van de Red Bull. Ze hebben een eigen versie van de macarena-vleugel van Ferrari ontwikkeld, en hij lijkt zelfs verder te roteren.

Russell de stoomlocomotief

Bij het team van Mercedes ging nog niet alles naar wens bij het begin van de training. Toen George Russell eenmaal op de baan te vinden was, meldde hij over de boordradio dat zijn turbo een vreemd geluid maakte. Volgens de Brit klonk het als een stoomtrein, waarna hij zijn engineer trakteerde op zijn beste imitatie van een trein. Opvallend genoeg liet ook Carlos Sainz weten dat zijn turbo rare geluiden maakte.

Wat ging er mis?

Voor Russell verliep het eerste deel van de training niet bepaald vlekkeloos, en hij kende ook een flinke remfout in de eerste bocht. De Brit was zeker niet de enige coureur die zijn wielen blokkeerde, want ook onder meer Fernando Alonso en Gabriel Bortoleto lieten hun banden roken.

In de eerste fase van de training lag de focus ook niet op het rijden van een snelle tijd, de coureurs reden op de harde- en mediumbanden en het leek meer op een soort verkapte testsessie. Voor de teams was dat niet erg, want veel van hen rijden met flink geüpdatete auto's. Naast Red Bull heeft bijvoorbeeld ook McLaren een groot updatepakket meegenomen naar Miami.

Klachten van Verstappen

Bij Verstappen liep nog niet alles op rolletjes. Hij klaagde over problemen met zijn shifts, die hij omschreef als 'verschrikkelijk'. Vlak daarna ging hij aan de verkeerde kant langs het paaltje in de krappe chicane, en leek er nog genoeg werk aan de winkel te zijn. Verstappens problemen kwamen in ieder geval niet uit de lucht vallen, want zijn teamgenootje Isack Hadjar had precies dezelfde klachten.

Waren er nog meer problemen?

In de eerste fase van de training zag Red Bull er niet heel slecht uit, maar aangezien er nog geen snelle tijden waren gereden, viel er weinig over te zeggen. Alleen bij het team van Aston Martin kozen ze al vroeg in de sessie voor een run op de zachte banden. Lance Stroll en Fernando Alonso zagen er niet snel uit, maar voor het team draaide het er vooral om om de problemen op te lossen. Tijdens de aprilbreak lieten ze een chassis achter in Japan, zodat Honda kon uitvogelen waar de trillingen vandaan kwamen.

In de training zorgde Stroll vooral voor irritatie bij zijn concurrenten. Al slingerend reed hij Andrea Kimi Antonelli in de weg, waarna Sergio Pérez vol op zijn rem moest trappen om een crash met zijn voormalig teamgenoot te voorkomen.

De snelle rondjes

In het laatste kwartier werd het tijd voor vliegende rondjes, en trapte Russell het bal af in zijn Mercedes. Aangezien dit de enige training van het weekend was, was het direct belangrijk om alles goed te doen. Hij was echter net iets langzamer dan de snelste tijd van Charles Leclerc op de harde band, waarna Verstappen met de softs kort de snelste tijd in handen had.

De Ferrari van Leclerc zag er namelijk snel uit, en hij nam de toppositie weer over. Niet iedereen had op dat moment een pushrondje gereden, wat betekende dat er nog wat onduidelijkheid was over de onderlinge verschillen.

Grote problemen voor Mercedes

Bij Ferrari leek het wel snor te zitten, want Hamilton was net iets langzamer dan de tijd van Verstappen. McLaren had het lastiger, maar dat kwam ook door het verkeer. Opvallend genoeg kon Antonelli niet pushen, omdat hij met Power Unit-problemen kampte. Het is een opvallende tik voor Mercedes, dat toch het te kloppen team is.

Met zowel Antonelli als Russell die tegen problemen aanliepen, lijkt er een verhitte strijd voor de deur te staan. De onderlinge verschillen waren kleiner dan in de eerste drie races, en vooral Ferrari lijkt terug te zijn in de strijd.

F1Grand Prix Verenigde Staten van Amerika - Vrije training 1

US Miami International Autodrome - 01 mei 2026

Foto's Grand Prix van Miami 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (17)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.258

    Woooohooooooo!!!!!!!
    Beste regels ooit, wat een leuke klasse om te kijken! Blij dat de F1 deze weg is ingeslagen. Heerlijk, dit is rijden op de limiet. Dan zie je ook dat Max zich meteen onderscheid..






























    Grapje. Schijt zooi.

    • + 16
    • 1 mei 2026 - 19:35
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.306

      Stappenplan:

      F1TV Pro-> Rechtboven op de naam klikken ->Afmelden
      Viaplay -> Rechtsboven op het profiel klikken -> Instellingen -> Abonnement stopzetten

      Stap 2.
      Google -> Welke hobbies kan ik nog meer zoeken nadat een van mijn hobbies mij enorm in de steek heeft gelaten en mijn volledige identiteit nu in crisis is? -> Kies een relevant antwoord.

      • + 7
      • 1 mei 2026 - 19:39
    • monzaron

      Posts: 936

      Heb ik iets gemist ? Oh ja al het tijdrns de race regent mogen de rijders niet gebruik maken van de boost 👀

      • + 3
      • 1 mei 2026 - 19:56
    • The Wolf

      Posts: 728

      Curling

      • + 0
      • 1 mei 2026 - 21:51
  • Skoda F1

    Posts: 740

    Hoe klonk die turbo ook alweer George?

    • + 2
    • 1 mei 2026 - 19:36
  • myell

    Posts: 123

    Rimmer dan ga je toch lekker wat anders kijken. :)

    • + 4
    • 1 mei 2026 - 19:39
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.306

    Ik kan mij toch niet voorstellen dat Mercedes gezakt is in de pikorde, daar zullen zandzakken of motorische problemen aan ten grondslag liggen anders kunnen we onze schoen opeten.

    Gaaf te zien dat RB stappen gemaakt lijkt te hebben, alsmede Ferrari en ook Mclaren. Kon wel eens met name een heel spannende (sprint) kwalificatie worden.

    • + 4
    • 1 mei 2026 - 19:42
    • NicoS

      Posts: 20.655

      Het is maar een vrije training……
      Kimi was gewoon snel, alleen geen kwalificatie run gedaan, en Russell meldde al meteen dat er iets met de motor was.
      Betrouwbaarheid nog niet op orde, maar zullen gewoon meedoen voor pole straks
      Grote verschil met vorige races…..temperatuur, deze temperatuur hebben we dit seizoen nog niet gehad, en dat kan zomaar wat verschillen brengen.
      Maar eerst de kwalificatie maar eens afwachten, dan hebben we een beter beeld.

      • + 2
      • 1 mei 2026 - 20:03
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.306

      Zeker, en daar basseer ik mijn reactie dus ook op.

      Wat betreft de verschillen qua temperaturen heb je een goed punt.

      • + 1
      • 1 mei 2026 - 20:37
  • SennaS

    Posts: 11.997

    De afgehaakte fans kunnen gelukkig. weer aanhaken.
    De fia heeft ingegrepen en de spanning lijkt terug en fer en met name rbr hebben weer aansluiting.

    • + 2
    • 1 mei 2026 - 19:43
    • SennaS

      Posts: 11.997

      Nu is het wachten op protest van mercedes ;-)

      • + 0
      • 1 mei 2026 - 19:45
    • Mick34

      Posts: 1.295

      Al wint RBR vanaf nu iedere race. Ik kijk niet meer naar deze poppenkast. Ja, ik zal het vanaf de zijlijn blijven volgen, maar de lol is er vanaf. Ik ben sinds 1994 fan en het boeit me niet meer.

      • + 13
      • 1 mei 2026 - 19:59
  • LucaF1

    Posts: 536

    haha nipt ook bijna 3 tienden ;-)

    • + 2
    • 1 mei 2026 - 19:45
  • Hourpower

    Posts: 778

    O ja de Formule B
    Ik ga vanavond de sprintkwalificatie dan maar weer eens kijken of de nieuwe regels van de nieuwe regels nog enige positieve elementen bevatten.

    • + 0
    • 1 mei 2026 - 19:58
  • Roodkapje

    Posts: 138

    We worden wereldkampioen!

    • + 1
    • 1 mei 2026 - 20:29
    • Skoda F1

      Posts: 740

      Nou ik denk Frankrijk..

      • + 1
      • 1 mei 2026 - 20:34

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

