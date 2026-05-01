Leclerc aangewezen als favoriet: "Mercedes is aan het worstelen"

Charles Leclerc was de beste man tijdens de eerste vrije training in Miami. De Monegask klokte met zijn Ferrari de snelste tijd voor Max Verstappen en teamgenoot Lewis Hamilton. Voormalig wereldkampioen Jenson Button verwacht dat Leclerc zomaar het konijn uit de hoge hoed kan worden in Miami.

Na een maand zonder Formule 1 strandde de koningsklasse van de autosport in Miami voor de vierde race van het seizoen. Daar was Leclerc - na een gigantisch updatepakket - de snelste man in de eerste en enige vrije training. 

Alles zit dicht bij elkaar

Button genoot van het feit dat in Miami bleek dat de topteams dichter bij elkaar zitten dan in de eerste drie races. "Het was interessant omdat er zoveel teams vooraan stonden", zo stelde hij tegenover Sky Sports. Ik dacht dat Mercedes een één-tweetje zou neerzetten en de anderen vlak daarachter, maar het is een echte warboel geworden, wat leuk is om te zien voor de fans." 

Wie er niet aan te pas kwam, was Mercedes-coureur George Russel. De Brit kende een turboprobleem en kwam niet verder dan de zesde tijd. "Voor George was het een lastige, vreemde sessie. Hij klaagde over een geluid in de turbo, en daarna was zijn tempo er gewoon niet meer", zei Button daarover. 

Leclerc de favoriet? 

Mercedes kende meerdere problemen tijdens de oefensessie in Miami. Ook WK-leider Andrea Kimi Antonelli zag zijn W17 vroegtijdig in de lucht getakeld worden in zijn eigen pitbox vanwege motor-mankementen. "Kimi staat ook op achterstand na het probleem aan het einde en omdat hij de medium- of zachte banden niet kon testen voorafgaand aan de kwalificatie", zo stelde Button. 

Mede door geklungel van het team uit Brackley, verwacht de Engelsman dat Leclerc zich op mag maken voor de sprintpole. "Het is dus niet de makkelijkste situatie voor het Mercedes-team. Ik denk dat dit in het voordeel is van Ferrari en Charles Leclerc", zo sloot hij uiteindelijk af. 

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

Jenson Button
Jenson Button
  • Team McLaren
  • Punten 37
  • Podiums 0
  • Grand Prix 41
  • Land GB
  • Geb. datum 19 jan 1980 (46)
  • Geb. plaats Frome, Somerset, GB
  • Gewicht 72 kg
  • Lengte 1,82 m
Bekijk volledig profiel

Ferrari
