Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een belangrijk raceweekend. In Miami moeten ze scoren om de aansluiting te houden bij de andere topteams, én het is de verwachting dat ze veel updates zullen introduceren. Teambaas Laurent Mekies wil er in ieder geval alles aan doen om een glimlach op het gezicht van Max Verstappen te toveren.

Red Bull heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. Ze zijn nog geen enkele keer in de top vijf gefinisht, en dat zorgt voor geruchten over de toekomst van Verstappen. Na een pauze van ongeveer een maand, moeten ze scoren. In Miami introduceren ze veel updates, en wordt er voor het eerst gewerkt met aangepaste regels.

Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Bij Red Bull moet men er alles aan doen om Verstappen tevreden te houden. Mekies is zich daarvan bewust, en bij Sky Sports blijft hij positief: "We zetten een stap voorwaarts met de regels die worden geïntroduceerd in Miami. Max omarmt dat. Of het genoeg zal zijn? We hebben de tijd om te zien of dat het geval is of niet."

Mekies weet wat Verstappen nodig heeft: "We weten dat het de prioriteit heeft om hem een auto te geven waarmee hij kan pushen. Dat heeft niets te maken met de regels. We weten dat we Isack en hem een heel lastig te besturen auto hebben gegeven in de eerste drie races."

De lach terugbrengen

Het feit dat hij niet kon pushen, zorgde voor zeer veel frustratie bij Verstappen. Mekies weet dat Red Bull nu voor een positieve verandering moet zorgen: "We moeten hem een auto geven waarmee hij constant kan pushen. Dat betekent niet dat de auto daarna snel genoeg is voor pole positions, maar wel dat hij zijn Max-effect kan laten zien en dat we de ontwikkeling van die auto daarop kunnen afstemmen."

Red Bull moet de problemen gaan oplossen, en Mekies is er heilig van overtuigd dat dat ook kan: "Ik heb er vertrouwen in dat het misschien niet voor Miami wordt opgelost, maar dat het team er wel snel achter kan komen wat ons afremt, zoals ze dat vorig jaar ook hebben gedaan. Dan zal je steeds vaker een lach op het gezicht van Max zien."

Hoe staat Verstappen ervoor?

Voor Mekies en Red Bull is dit een belangrijk doel. Verstappen staat na de eerste drie raceweekenden slechts op de negende plaats in het wereldkampioenschap, en hij heeft twaalf punten achter zijn naam staan.