Red Bull wil Verstappen tevreden houden: "Dan komt zijn glimlach terug"

Red Bull wil Verstappen tevreden houden: "Dan komt zijn glimlach terug"

Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een belangrijk raceweekend. In Miami moeten ze scoren om de aansluiting te houden bij de andere topteams, én het is de verwachting dat ze veel updates zullen introduceren. Teambaas Laurent Mekies wil er in ieder geval alles aan doen om een glimlach op het gezicht van Max Verstappen te toveren.

Red Bull heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. Ze zijn nog geen enkele keer in de top vijf gefinisht, en dat zorgt voor geruchten over de toekomst van Verstappen. Na een pauze van ongeveer een maand, moeten ze scoren. In Miami introduceren ze veel updates, en wordt er voor het eerst gewerkt met aangepaste regels.

Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Bij Red Bull moet men er alles aan doen om Verstappen tevreden te houden. Mekies is zich daarvan bewust, en bij Sky Sports blijft hij positief: "We zetten een stap voorwaarts met de regels die worden geïntroduceerd in Miami. Max omarmt dat. Of het genoeg zal zijn? We hebben de tijd om te zien of dat het geval is of niet."

Mekies weet wat Verstappen nodig heeft: "We weten dat het de prioriteit heeft om hem een auto te geven waarmee hij kan pushen. Dat heeft niets te maken met de regels. We weten dat we Isack en hem een heel lastig te besturen auto hebben gegeven in de eerste drie races."

De lach terugbrengen

Het feit dat hij niet kon pushen, zorgde voor zeer veel frustratie bij Verstappen. Mekies weet dat Red Bull nu voor een positieve verandering moet zorgen: "We moeten hem een auto geven waarmee hij constant kan pushen. Dat betekent niet dat de auto daarna snel genoeg is voor pole positions, maar wel dat hij zijn Max-effect kan laten zien en dat we de ontwikkeling van die auto daarop kunnen afstemmen."

Red Bull moet de problemen gaan oplossen, en Mekies is er heilig van overtuigd dat dat ook kan: "Ik heb er vertrouwen in dat het misschien niet voor Miami wordt opgelost, maar dat het team er wel snel achter kan komen wat ons afremt, zoals ze dat vorig jaar ook hebben gedaan. Dan zal je steeds vaker een lach op het gezicht van Max zien."

Hoe staat Verstappen ervoor?

Voor Mekies en Red Bull is dit een belangrijk doel. Verstappen staat na de eerste drie raceweekenden slechts op de negende plaats in het wereldkampioenschap, en hij heeft twaalf punten achter zijn naam staan.

The Wolf

Posts: 698

een glimlach, wat wil ie doen, grapjes maken, Laurent; "Auw Jos heeft Mekies eruit geslagen"

  • 1
  • 29 apr 2026 - 17:01
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.891

    Mss niet voor Miami, dat gaat weer even duren vrees ik zo, dan is McLaren toch de 1,5 seizoen sneller met problemen oplossen. Dat zal wel aan de corolatie liggen.

    • + 0
    • 29 apr 2026 - 16:54
    • hupholland

      Posts: 9.852

      ze kunnen wel t 1 en ander leren van de aanpak van McLaren. Die kopen de beste motor van het veld bij Mercedes, halen belangrijke pionnen weg bij de concurrentie en combineren ook gewoon de beste ideeën van de concurrentie. T is niet zo dat zij bij een grote regelwijziging zelf direct vooraan staan. Al niet meer sinds 1998 denk ik.
      Red Bull zonder Newey zal hetzelfde moeten gaan doen. Ik vind het echt wel beschamend dat ze voor Max nu weer met een onbestuurbare auto (woorden van Mekkies) aan komen zetten. Dat ligt echt niet alleen aan de correlatie met de windtunnel.

      • + 0
      • 29 apr 2026 - 17:14
  • The Wolf

    Posts: 698

    een glimlach, wat wil ie doen, grapjes maken, Laurent; "Auw Jos heeft Mekies eruit geslagen"

    • + 1
    • 29 apr 2026 - 17:01
  • van lotje,g

    Posts: 1.242

    De glimlach van Max komt alleen terug in een echte F1 auto.

    • + 0
    • 29 apr 2026 - 17:04
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.128

    Willen we meer of minder 'n lachende Max!?

    • + 0
    • 29 apr 2026 - 18:29

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

