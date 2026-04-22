Het is geen geheim dat Max Verstappen zich niet wil blindstaren op de Formule 1. De Nederlander rijdt dit jaar al op de Nürburgring, en hoopt in de nabije toekomst ook meters te kunnen maken op Le Mans. Als Verstappen wordt gevraagd te kiezen tussen een vijfde wereldtitel en een Le Mans-zege, komt hij met een opvallende uitspraak.

Verstappen heeft zijn passie voor de langeafstandsracerij nooit onder stoelen of banken gestoken. Naast zijn Formule 1-activiteiten komt hij dit jaar ook in actie op de Nürburgring Nordschleife. Hij neemt volgende maand deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en hij hoopt in de toekomst ook de iconische 24 uur van Le Mans te kunnen rijden. Het voedt de geruchten over zijn toekomst, want het is geen geheim dat hij zich niet op zijn gemak voelt bij de huidige F1-regels.

De keuze van Verstappen

Tijdens de theatershow van Viaplay besloot presentator Frank Evenblij de duimschroeven even strak aan te draaien bij Verstappen. Hij moest kiezen: een vijfde wereldtitel in de Formule 1 of een zege in de 24 uur van Le Mans. Lachend kwam Verstappen met zijn antwoord: "Nee, dan kies ik altijd voor de vijfde wereldtitel!"

Verstappen heeft hier een zeer duidelijke reden voor: "Als ik wat ouder ben, dan kan ik nog altijd de 24 uur van Le Mans doen. Die vijfde wereldtitel wordt dan wat lastiger!"

Lachend stelt Verstappen dat hij dit dilemma dit jaar niet kan inlossen: "Het vijfde kampioenschap gaat er dit seizoen niet van komen! Maar op Le Mans kan je competitief meedoen tot je 45e."

Wat zijn de Le Mans-plannen?

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij de 24 uur van Le Mans wil rijden. Hij heeft er nog geen concrete plannen voor gemaakt, maar hij stelde wel dat hij graag samen met Fernando Alonso wil deelnemen aan de iconische race in Frankrijk. Aston Martin-coureur Alonso wist de race in het verleden al twee keer te winnen.