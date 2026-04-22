Verstappen maakt opvallende toekomstkeuze

Het is geen geheim dat Max Verstappen zich niet wil blindstaren op de Formule 1. De Nederlander rijdt dit jaar al op de Nürburgring, en hoopt in de nabije toekomst ook meters te kunnen maken op Le Mans. Als Verstappen wordt gevraagd te kiezen tussen een vijfde wereldtitel en een Le Mans-zege, komt hij met een opvallende uitspraak.

Verstappen heeft zijn passie voor de langeafstandsracerij nooit onder stoelen of banken gestoken. Naast zijn Formule 1-activiteiten komt hij dit jaar ook in actie op de Nürburgring Nordschleife. Hij neemt volgende maand deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en hij hoopt in de toekomst ook de iconische 24 uur van Le Mans te kunnen rijden. Het voedt de geruchten over zijn toekomst, want het is geen geheim dat hij zich niet op zijn gemak voelt bij de huidige F1-regels.

De keuze van Verstappen

Tijdens de theatershow van Viaplay besloot presentator Frank Evenblij de duimschroeven even strak aan te draaien bij Verstappen. Hij moest kiezen: een vijfde wereldtitel in de Formule 1 of een zege in de 24 uur van Le Mans. Lachend kwam Verstappen met zijn antwoord: "Nee, dan kies ik altijd voor de vijfde wereldtitel!"

Verstappen heeft hier een zeer duidelijke reden voor: "Als ik wat ouder ben, dan kan ik nog altijd de 24 uur van Le Mans doen. Die vijfde wereldtitel wordt dan wat lastiger!"

Lachend stelt Verstappen dat hij dit dilemma dit jaar niet kan inlossen: "Het vijfde kampioenschap gaat er dit seizoen niet van komen! Maar op Le Mans kan je competitief meedoen tot je 45e."

Wat zijn de Le Mans-plannen?

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij de 24 uur van Le Mans wil rijden. Hij heeft er nog geen concrete plannen voor gemaakt, maar hij stelde wel dat hij graag samen met Fernando Alonso wil deelnemen aan de iconische race in Frankrijk. Aston Martin-coureur Alonso wist de race in het verleden al twee keer te winnen.

Freek-Willem

Posts: 6.678

Als ie met Alonso wil winnen moet ie opschieten. Want volgens Max kun je tot je 45e meerijden. En Fernando begint dus al aardig richting de 45 te gaan. Dus volgend jaar moet het gebeuren

  • 22 apr 2026 - 12:29
  • Freek-Willem

    Posts: 6.678

    Als ie met Alonso wil winnen moet ie opschieten. Want volgens Max kun je tot je 45e meerijden. En Fernando begint dus al aardig richting de 45 te gaan. Dus volgend jaar moet het gebeuren

    • 22 apr 2026 - 12:29
    • Larry Perkins

      Posts: 64.473

      Ter compensatie van Fernando's leeftijd wordt de jonge Kimi de derde rijder...

      • 22 apr 2026 - 14:37

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
NL Max Verstappen 33
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
