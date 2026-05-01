Het team van Red Bull Racing pakt uit in Miami: ze introduceren een vrachtlading aan updates. Zoals verwacht krijgt Max Verstappen dit weekend de beschikking over een compleet aangepaste auto, en uit de documenten van de FIA blijkt dat grote delen van de auto zijn aangepakt door het team uit Milton Keynes.
Red Bull heeft zeker niet stilgezeten tijdens de aprilbreak. Tijdens de filmdag op het circuit van Silverstone bleek vorige week al dat Red Bull werk had gemaakt van de nieuwe onderdelen, waarbij de eigen variant op de macarena-vleugel het meest in het oog sprong. In de pitlane in Miami werden er ook al grote veranderingen aan de sidepods gespot, maar nu moet Red Bull echt met de billen bloot.
Waar heeft Red Bull ingegrepen?
Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull zeven nieuwe onderdelen heeft meegenomen naar het circuit in de staat Florida. Red Bull heeft op vrijwel elk punt van de auto iets aangepast, en de meeste daarvan vallen direct op. Zo blijkt dat ze de voorvleugel onder handen hebben genomen, waarbij ze de wing endplate hebben aangepast. Dit is gedaan met als doel de flow stabiliteit te verbeteren. Aan de voorkant van de auto zijn er ook veranderingen doorgevoerd aan de exit ducts achter de voorwielen.
Zoals eerder al was uitgelekt, maar nu is bevestigd, heeft Red Bull ook de sidepods onder handen genomen. Deze zien er visueel anders uit dan in Japan, en volgens het team is vooral de sidepod inlet aangepast. Verder zijn er aanpassingen doorgevoerd, zodat ze beter aansluiten bij de nieuwe vloer en de aangepaste engine cover.
Red Bull heeft de veranderingen doorgevoerd met de hoop dat de downstream flow stability wordt verbeterd. Het gaat hier dus om updates met het oog op de performance die ze willen verbeteren om het gat met de concurrentie te dichten.
Wat is er verder aangepast?
Red Bull heeft ook aan de achterzijde van de RB22 de nodige veranderingen doorgevoerd. Zo hebben ze veranderingen doorgevoerd aan het bodywork aan de achterzijde van de auto én hebben ze ook een aantal zaken aangepast aan de achterwielophanging. Vanzelfsprekend willen ze nog niet alle kaarten op tafel leggen, dus ze blijven hier zo vaag mogelijk over.
De veelbesproken achtervleugel
Red Bull erkent ook dat ze de achtervleugel hebben aangepast, wat al eerder was uitgelekt. Ze hebben zich laten inspireren door de macarena-vleugel van Ferrari, maar spreken ze vooral over een subtiele verandering aan het onderdeel. Wat de impact van deze updates is, zal blijken tijdens de eerste vrije training en de sprint kwalificatie van vandaag.
Dale U
Het zal mij benieuwen, we gaan ut dit weekend zien, of die een lach op zijn gezicht heeft.
markos
Laten we het hopen. Hoe meer competitie hoe mooier.
AUDI_F1
Zo is dat, zou fijn zijn als ze met 8 auto's voor de overwinning zouden kunnen gaan.
kriszty
verwacht er niet veel van
hupholland
als die 7 onderdelen nou ook nog eens allemaal een kilo lichter zijn.. ben ook wel benieuwd naar die sidepods die er zelfs visueel anders uit zien volgens het artikel. Dat zie je toch niet vaak, dat iets er ook echt visueel anders uit ziet.
pieranja
Misschien klinkt het akoestisch ook wel anders ...
Pietje Bell
@HH, van Haren heeft al gemeld dat de wagen 6 of 7 kg gewicht kwijt is. Weet het niet meer precies. Ik dacht 7 kg.
Larry Perkins
"Uiteraard is het afwachten hoeveel tijdwinst Red Bull uit de nieuwe onderdelen haalt, maar met zes performance-upgrades en één betrouwbaarheidsupgrade heeft het Oostenrijkse team er alles aan gedaan om competitiever te worden. Daarbij wordt ook het overgewicht van de auto aangepakt. In China lekte nog uit dat de RB22 negentien kilogram boven de gewichtslimiet zat. Dat werd in Japan volgens verschillende bronnen al teruggebracht tot twaalf kilogram.
Erik van Haren, journalist van De Telegraaf, weet nu te melden dat de RB22 na de laatste upgrades nog maar zes tot zeven kilogram boven de gewichtslimiet zit. In vergelijking met de race in Japan levert dat al ruim twee tienden tijdwinst op, en daarnaast hoopt Red Bull met de luchtstromen natuurlijk nog veel tijd te winnen." (F1Mxml)
nr 76
Dus de mechanische grip blijft nog steeds om te janken?