Het team van Red Bull Racing pakt uit in Miami: ze introduceren een vrachtlading aan updates. Zoals verwacht krijgt Max Verstappen dit weekend de beschikking over een compleet aangepaste auto, en uit de documenten van de FIA blijkt dat grote delen van de auto zijn aangepakt door het team uit Milton Keynes.

Red Bull heeft zeker niet stilgezeten tijdens de aprilbreak. Tijdens de filmdag op het circuit van Silverstone bleek vorige week al dat Red Bull werk had gemaakt van de nieuwe onderdelen, waarbij de eigen variant op de macarena-vleugel het meest in het oog sprong. In de pitlane in Miami werden er ook al grote veranderingen aan de sidepods gespot, maar nu moet Red Bull echt met de billen bloot.

Waar heeft Red Bull ingegrepen?

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull zeven nieuwe onderdelen heeft meegenomen naar het circuit in de staat Florida. Red Bull heeft op vrijwel elk punt van de auto iets aangepast, en de meeste daarvan vallen direct op. Zo blijkt dat ze de voorvleugel onder handen hebben genomen, waarbij ze de wing endplate hebben aangepast. Dit is gedaan met als doel de flow stabiliteit te verbeteren. Aan de voorkant van de auto zijn er ook veranderingen doorgevoerd aan de exit ducts achter de voorwielen.

Zoals eerder al was uitgelekt, maar nu is bevestigd, heeft Red Bull ook de sidepods onder handen genomen. Deze zien er visueel anders uit dan in Japan, en volgens het team is vooral de sidepod inlet aangepast. Verder zijn er aanpassingen doorgevoerd, zodat ze beter aansluiten bij de nieuwe vloer en de aangepaste engine cover.

Red Bull heeft de veranderingen doorgevoerd met de hoop dat de downstream flow stability wordt verbeterd. Het gaat hier dus om updates met het oog op de performance die ze willen verbeteren om het gat met de concurrentie te dichten.

Wat is er verder aangepast?

Red Bull heeft ook aan de achterzijde van de RB22 de nodige veranderingen doorgevoerd. Zo hebben ze veranderingen doorgevoerd aan het bodywork aan de achterzijde van de auto én hebben ze ook een aantal zaken aangepast aan de achterwielophanging. Vanzelfsprekend willen ze nog niet alle kaarten op tafel leggen, dus ze blijven hier zo vaag mogelijk over.

De veelbesproken achtervleugel

Red Bull erkent ook dat ze de achtervleugel hebben aangepast, wat al eerder was uitgelekt. Ze hebben zich laten inspireren door de macarena-vleugel van Ferrari, maar spreken ze vooral over een subtiele verandering aan het onderdeel. Wat de impact van deze updates is, zal blijken tijdens de eerste vrije training en de sprint kwalificatie van vandaag.