De aandacht ging in aanloop naar de Grand Prix van Miami vooral uit naar één opvallend detail: de zogeheten ‘Macarena-wing’. Zowel Red Bull Racing als Ferrari experimenteert met de bijzondere achtervleugel, maar het is vooral de variant van de Oostenrijkse renstal die de wenkbrauwen doet fronsen.

Tijdens de lange Formule 1-pauze werkte Red Bull in alle stilte aan een eigen interpretatie van het concept. Op Silverstone werd tijdens een filmdag al duidelijk dat het team iets speciaals in handen had. Max Verstappen kreeg de eer om het nieuwe onderdeel als eerste te testen, waarna de knoop werd doorgehakt: de vleugel ging mee naar Miami en was met name bij Isack Hadjar te zien op de RB22.

Opvallende test in enige vrije training

In de eerste en enige vrije training in Miami werd het systeem opnieuw onder de loep genomen. Daar werd pas echt zichtbaar hoe extreem de Red Bull-variant is. Zodra de wagen in de zogeheten ‘Straight Mode’ komt, klapt de achtervleugel naar achteren open, waardoor er een enorm gat ontstaat tussen de twee flaps.

Dat verschil is aanzienlijk groter dan bij Ferrari, waar het effect een stuk subtieler blijft. Het zorgt ervoor dat Red Bull mogelijk een nog grotere topsnelheid kan genereren op de lange rechte stukken, al roept het ontwerp ook vragen op over stabiliteit en betrouwbaarheid.

Ferrari volgt, maar blijft conservatiever

Ook bij Ferrari zitten ze niet stil. Zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc werkte in de training hun ronden af met de Macarena-wing, om te analyseren of het systeem dit weekend competitief genoeg is om daadwerkelijk in te zetten tijdens de race.

Toch lijkt Ferrari voorlopig voor een behoudendere aanpak te kiezen. Waar Red Bull het maximale uit het concept probeert te persen, houdt de Italiaanse renstal meer marge in het ontwerp. Het belooft in ieder geval een interessant technisch steekspel te worden in Miami, waarbij de achtervleugel zomaar eens het verschil kan maken.