Daar is hij dan toch: Verstappen rijdt met 'Macarena-vleugel' in Miami

Daar is hij dan toch: Verstappen rijdt met 'Macarena-vleugel' in Miami

De aandacht ging in aanloop naar de Grand Prix van Miami vooral uit naar één opvallend detail: de zogeheten ‘Macarena-wing’. Zowel Red Bull Racing als Ferrari experimenteert met de bijzondere achtervleugel, maar het is vooral de variant van de Oostenrijkse renstal die de wenkbrauwen doet fronsen.

Tijdens de lange Formule 1-pauze werkte Red Bull in alle stilte aan een eigen interpretatie van het concept. Op Silverstone werd tijdens een filmdag al duidelijk dat het team iets speciaals in handen had. Max Verstappen kreeg de eer om het nieuwe onderdeel als eerste te testen, waarna de knoop werd doorgehakt: de vleugel ging mee naar Miami en was met name bij Isack Hadjar te zien op de RB22. 

Opvallende test in enige vrije training

In de eerste en enige vrije training in Miami werd het systeem opnieuw onder de loep genomen. Daar werd pas echt zichtbaar hoe extreem de Red Bull-variant is. Zodra de wagen in de zogeheten ‘Straight Mode’ komt, klapt de achtervleugel naar achteren open, waardoor er een enorm gat ontstaat tussen de twee flaps.

Dat verschil is aanzienlijk groter dan bij Ferrari, waar het effect een stuk subtieler blijft. Het zorgt ervoor dat Red Bull mogelijk een nog grotere topsnelheid kan genereren op de lange rechte stukken, al roept het ontwerp ook vragen op over stabiliteit en betrouwbaarheid.

Ferrari volgt, maar blijft conservatiever

Ook bij Ferrari zitten ze niet stil. Zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc werkte in de training hun ronden af met de Macarena-wing, om te analyseren of het systeem dit weekend competitief genoeg is om daadwerkelijk in te zetten tijdens de race.

Toch lijkt Ferrari voorlopig voor een behoudendere aanpak te kiezen. Waar Red Bull het maximale uit het concept probeert te persen, houdt de Italiaanse renstal meer marge in het ontwerp. Het belooft in ieder geval een interessant technisch steekspel te worden in Miami, waarbij de achtervleugel zomaar eens het verschil kan maken.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (4)

  • William-E

    Posts: 500

    Heeeeeee macarena…. Haayy

    • 1 mei 2026 - 18:54
  • Beri

    Posts: 6.886

    Heeeeeee macarena…. Haayy

    • 1 mei 2026 - 19:04
  • JH56

    Posts: 358

    "Verstappen rijdt met de Macarena-vleugel in Miami", maar die vleugel "was met name bij Isack Hadjar te zien op de RB22"?

    • 1 mei 2026 - 19:28
  • De Vogel is Geland

    Posts: 822

    Dat gat is groter dan Kim Holland zich kan wensen na een bezoekje aan de voetbal kleedkamer

    • 1 mei 2026 - 21:34

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
