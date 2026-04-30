Red Bull geeft duidelijkheid over toekomst Lambiase

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal onstuimige weken achter de rug. Ze moesten het aanstaande vertrek van Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase aankondigen, en dat was een flinke dreun. Teambaas Laurent Mekies geeft nu duidelijkheid over de rol van Lambiase binnen het team.

Lambiase zit dit weekend in Miami nog gewoon aan de pitmuur. De Britse engineer verlaat Red Bull immers pas eind 2027, om de overstap te maken naar concurrent McLaren. Bij het team uit Woking gaat hij aan de slag als Chief Racing Officer. Voorlopig is dat nog toekomstmuziek, maar de situatie zal toch snel veranderen, aangezien hij zal gaan overstappen naar een directe concurrent van Red Bull.

Meer over Red Bull Racing Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

24 apr
 Verstappen maakt opvallende toekomstkeuze

Verstappen maakt opvallende toekomstkeuze

22 apr

Hoe kijkt Mekies naar de situatie?

Dit roept vragen op over hoe Lambiase binnen het team zal fungeren. Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaat bij Sky Sports in op de situatie: "Om te beginnen: GP is de komende twee jaar nog bij ons, dus het voelt niet alsof hij al is vertrokken. Hij heeft een afspraak voor de lange termijn met ons, en we moeten samen nog wat overwinningen boeken. Maar hij heeft een buitengewoon mooie kans gekregen en we begrijpen dat je zo'n kans maar één keer in je leven krijgt."

Begrip voor Lambiase

Mekies begrijpt de keuze van Lambiase heel erg goed: "Hij heeft ervoor gekozen die kans met beide handen aan te grijpen en terwijl het voor de buitenwereld als een verrassing komt, is het iets wat we achter de schermen al heel lang met hem bespreken. We wensen hem echt het beste in zijn volgende fase en als de tijd dan rijp is, dan zullen we ervoor zorgen dat dit een kans wordt voor mensen die de vaardigheden hebben en door willen groeien."

Mag Lambiase 'gewoon' doorwerken?

Maar kan Lambiase tot vlak voor zijn overstap nog wel bij Red Bull blijven werken? De vraag blijft wat dit betekent voor zijn samenwerking met Verstappen: "Gianpiero is een geweldige professional en we weten dat hij altijd het beste van zichzelf zal blijven geven. Natuurlijk houden we hem gewoon bij het team."

  • Larry Perkins

    Posts: 64.641

    Het genoemde interview

    Laurent Mekies opens up on Max Verstappen's future at Red Bull | "We're an open book"
    (Sky, 9,17 minuten, vanaf minuut 5,20 over Max zijn toekomst)

    https://youtu.be/1opy-oF3gyg

    00:00 - Has there been a recovery at Red Bull after last year?
    03:45- Could Red Bull have kept Gianpiero Lambiase?
    05:20 - Max’s future

    (herhaalde plaatsing)

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 14:50

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

