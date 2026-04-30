Het team van Red Bull Racing heeft een aantal onstuimige weken achter de rug. Ze moesten het aanstaande vertrek van Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase aankondigen, en dat was een flinke dreun. Teambaas Laurent Mekies geeft nu duidelijkheid over de rol van Lambiase binnen het team.

Lambiase zit dit weekend in Miami nog gewoon aan de pitmuur. De Britse engineer verlaat Red Bull immers pas eind 2027, om de overstap te maken naar concurrent McLaren. Bij het team uit Woking gaat hij aan de slag als Chief Racing Officer. Voorlopig is dat nog toekomstmuziek, maar de situatie zal toch snel veranderen, aangezien hij zal gaan overstappen naar een directe concurrent van Red Bull.

Hoe kijkt Mekies naar de situatie?

Dit roept vragen op over hoe Lambiase binnen het team zal fungeren. Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaat bij Sky Sports in op de situatie: "Om te beginnen: GP is de komende twee jaar nog bij ons, dus het voelt niet alsof hij al is vertrokken. Hij heeft een afspraak voor de lange termijn met ons, en we moeten samen nog wat overwinningen boeken. Maar hij heeft een buitengewoon mooie kans gekregen en we begrijpen dat je zo'n kans maar één keer in je leven krijgt."

Begrip voor Lambiase

Mekies begrijpt de keuze van Lambiase heel erg goed: "Hij heeft ervoor gekozen die kans met beide handen aan te grijpen en terwijl het voor de buitenwereld als een verrassing komt, is het iets wat we achter de schermen al heel lang met hem bespreken. We wensen hem echt het beste in zijn volgende fase en als de tijd dan rijp is, dan zullen we ervoor zorgen dat dit een kans wordt voor mensen die de vaardigheden hebben en door willen groeien."

Mag Lambiase 'gewoon' doorwerken?

Maar kan Lambiase tot vlak voor zijn overstap nog wel bij Red Bull blijven werken? De vraag blijft wat dit betekent voor zijn samenwerking met Verstappen: "Gianpiero is een geweldige professional en we weten dat hij altijd het beste van zichzelf zal blijven geven. Natuurlijk houden we hem gewoon bij het team."