Charles Leclerc heeft de torenhoge verwachtingen voor het restant van het Formule 1-seizoen nog even getemperd. Ferrari zal in Miami met een groot updatepakket voor de dag komen, maar zelf weet hij nog niet of dat voldoende is. Volgens de 28-jarige zal er nog altijd een kloof zijn met Mercedes, dat de eerste drie races op hun naam schreef.

Eenmaal aangekomen in de Verenigde Staten voor de Grand Prix van Miami, hebben de meeste teams behoorlijk wat updates meegenomen. Zo zal ook Leclerc voorzien worden van een compleet andere SF-26. Volgens de Monegask wordt het de komende maanden vooral afwachten hoe de verschillende pakketten uitpakken op de baan, zeker nu meerdere teams volop inzetten op doorontwikkeling.

Leclerc verwacht update-oorlog, maar geen revolutie

Leclerc voorziet dat teams massaal nieuwe onderdelen zullen blijven introduceren. “Het wordt vrij uitzonderlijk om dit seizoen zoveel updates op zoveel wagens te zien”, klinkt het in gesprek met diverse media. “Vrijwel iedereen werkt aan nieuwe pakketten die binnenkort hun intrede doen.”

Toch denkt de Ferrari-rijder niet dat dat automatisch tot grote verschuivingen zal leiden. “De onderlinge volgorde die we sinds het begin van het jaar zien, zal niet plots helemaal omgedraaid worden”, legt hij uit. “De verschillen kunnen wat groter of kleiner worden, maar hoe dat exact uitdraait voor ons, is nog afwachten.”

Concurrentie nadert, Mercedes nog uit zicht

Leclerc ziet wel dat de concurrentie dichterbij komt, met name McLaren. “Afgelopen weekend zaten zij er al heel kort op”, stelt hij. “Ik denk dat de nieuwe updates uiteindelijk zullen bepalen hoe dat gevecht zich ontwikkelt. Hopelijk vallen die voor ons goed uit.”

Tegelijkertijd erkent hij dat Mercedes voorlopig nog een maatje te groot is. “Als het gaat om het dichten van het gat met Mercedes, moeten we realistisch blijven,” besluit Leclerc. “Zij liggen nog een stuk voor en met de upgrades die wij gepland hebben, zullen we hooguit wat dichter in de buurt komen.”