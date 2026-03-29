De Grand Prix van Japan zit erop. Op het iconische circuit van Suzuka ging de zege naar Andrea Kimi Antonelli. Achter hem werd Oscar Piastri als tweede geklasseerd, terwijl het podium compleet werd gemaakt door Charles Leclerc.

Door een incident in het voorprogramma werd de start van de Japanse Grand Prix met tien minuten uitgesteld. Na die tien minuutjes ging het spektakel van start, en begonnen de coureurs aan de opwarmronde. Met vrijwel alle coureurs op de mediumbanden, was een strategisch steekspel bij de start van de race uitgesloten.

Hoe verliep de start?

Met Andrea Kimi Antonelli op pole position en George Russell op de tweede plaats, lagen er kansen voor Mercedes. Bij de start werden beide Zilverpijlen echter ingehaald, en was het verrassend Oscar Piastri die de leiding van de race wist te grijpen. De Australische McLaren-coureur kon na problemen in de eerste twee races eindelijk starten, en greep direct de koppositie.

Polesitter Antonelli zakte terug naar de zesde plaats, terwijl Russell ook werd ingehaald door Charles Leclerc en Lando Norris. In de eerste rondjes zat de snelheid er goed in bij Russell, en hij wist enigszins eenvoudig de McLaren van Norris en de Ferrari van Leclerc in te halen. Hij opende de jacht op de papajakleurige bolide van Piastri, maar dit was niet zo makkelijk als gedacht.

In de achtste ronde dacht hij op slinkse wijze Piastri in te halen in de laatste chicane, maar de Australiër sloeg op het rechte stuk direct weer toe. Russell moest gaan jagen, en kon ook niet op ruggensteun rekenen van Antonelli, omdat hij zijn handen nog vol had aan Leclerc en Norris.

De race van Verstappen

Bij Max Verstappen ging alles naar wens bij de start. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen startte de race op de elfde plaats, en vocht zich bij de start direct terug naar de tiende plaats. Na een paar inhaalacties, waaronder op zijn teamgenoot Isack Hadjar, wist hij zich op te werken naar de achtste positie en moest hij gaan jagen op Pierre Gasly.

Zware crash van Bearman

Aan kop begon er toch een tactisch spelletje, want McLaren koos ervoor om Piastri redelijk vroeg naar binnen te halen. Zijn rivaal Russell wachtte wat langer, maar belandde na zijn pitstop weer achter Piastri op de baan. Een spannend duel leek in aantocht, maar toen ging het helemaal mis met Oliver Bearman.

De jonge Brit verloor de macht over het stuur, schoot stuurloos over het gras en knalde zijwaarts in de bandenstapel. Het was een enorme impact, en Bearman hinkte toen hij uitstapte. Hij moest worden ondersteund door de marshalls, en de Medical Car rukte uit. De crash veroorzaakte ook een Safety Car, en dat was ongelukkig voor Russell. Hij zag zijn concurrenten een pitstop maken, waardoor Antonelli de leiding van de race kon pakken. Russell schreeuwde over de radio, en teambaas Toto Wolff moest hem kalmeren.

De herstart

Russell stelde daarna over de boordradio dat ze hadden geoefend op herstarts, maar toen er weer met de groene vlag werd gezwaaid, was hij juist de grote verliezer. Russell werd ingehaald door Lewis Hamilton, terwijl Antonelli een geweldige herstart had en een groot gat sloeg ten opzichte van Piastri.

Hoe ging het met Verstappen?

Daarachter deed Max Verstappen er alles aan om een positie af te pakken van Pierre Gasly. De Fransman verdedigde zijn positie, waardoor Verstappen bleef haken op de achtste plaats. Zijn teamgenoot Hadjar was na de pitstops en de Safety Car teruggevallen naar de twaalfde plaats, en moest gaan vechten met de Audi van Gabriel Bortoleto.

Zware frustratie bij Russell

Verder naar voren begon Russel steeds gefrustreerder te worden. Het feit dat hij door de Safety Car veel terrein was verloren, zat hem niet lekker, en hij was ook niet blij met het feit dat hij hard moest vechten voor zijn positie.

Door een klein momentje verloor Russell een positie aan Leclerc, waardoor hij ineens twee scharlakenrode kanonnen voor zich had rijden. Russell vrat zich op, maar zag hoe de Ferrari's met elkaar mochten vechten. Het resulteerde bijna in een crash, maar Leclerc kwam als winnaar uit de bus. Russell lette goed op, en haalde op zijn beurt Hamilton in. Hamilton moest daarna het gevecht aangaan met Norris.

Mooie strijd

Russell had ondertussen het gat met Leclerc dichtgereden, en hij moest gaan vechten met de Ferrari. De twee coureurs gingen onderling uitmaken wie er met het laatste podiumplekje naar huisging, maar het leek een soort anticlimax te worden. Leclerc verloor wat power, en verloor zijn derde plek aan Russell. De Monegask liet zich echter niet zomaar het kaas van het brood eten, en dook buitenom in de eerste bocht.

Leclerc wist daarna stand te houden, en pakte de derde plaats. Antonelli won, en nam daarmee de leiding in het wereldkampioenschap over. Hij is de jongste lijstaanvoerder ooit in de Formule 1, en de titelstrijd lijkt echt te zijn losgebarsten.