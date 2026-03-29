Uitslag Grand Prix van Japan: Machtige Antonelli grijpt tweede zege, Verstappen achtste

Uitslag Grand Prix van Japan: Machtige Antonelli grijpt tweede zege, Verstappen achtste

De Grand Prix van Japan zit erop. Op het iconische circuit van Suzuka ging de zege naar Andrea Kimi Antonelli. Achter hem werd Oscar Piastri als tweede geklasseerd, terwijl het podium compleet werd gemaakt door Charles Leclerc.

Door een incident in het voorprogramma werd de start van de Japanse Grand Prix met tien minuten uitgesteld. Na die tien minuutjes ging het spektakel van start, en begonnen de coureurs aan de opwarmronde. Met vrijwel alle coureurs op de mediumbanden, was een strategisch steekspel bij de start van de race uitgesloten.

Hoe verliep de start?

Met Andrea Kimi Antonelli op pole position en George Russell op de tweede plaats, lagen er kansen voor Mercedes. Bij de start werden beide Zilverpijlen echter ingehaald, en was het verrassend Oscar Piastri die de leiding van de race wist te grijpen. De Australische McLaren-coureur kon na problemen in de eerste twee races eindelijk starten, en greep direct de koppositie.

Polesitter Antonelli zakte terug naar de zesde plaats, terwijl Russell ook werd ingehaald door Charles Leclerc en Lando Norris. In de eerste rondjes zat de snelheid er goed in bij Russell, en hij wist enigszins eenvoudig de McLaren van Norris en de Ferrari van Leclerc in te halen. Hij opende de jacht op de papajakleurige bolide van Piastri, maar dit was niet zo makkelijk als gedacht.

In de achtste ronde dacht hij op slinkse wijze Piastri in te halen in de laatste chicane, maar de Australiër sloeg op het rechte stuk direct weer toe. Russell moest gaan jagen, en kon ook niet op ruggensteun rekenen van Antonelli, omdat hij zijn handen nog vol had aan Leclerc en Norris.

De race van Verstappen

Bij Max Verstappen ging alles naar wens bij de start. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen startte de race op de elfde plaats, en vocht zich bij de start direct terug naar de tiende plaats. Na een paar inhaalacties, waaronder op zijn teamgenoot Isack Hadjar, wist hij zich op te werken naar de achtste positie en moest hij gaan jagen op Pierre Gasly

Zware crash van Bearman

Aan kop begon er toch een tactisch spelletje, want McLaren koos ervoor om Piastri redelijk vroeg naar binnen te halen. Zijn rivaal Russell wachtte wat langer, maar belandde na zijn pitstop weer achter Piastri op de baan. Een spannend duel leek in aantocht, maar toen ging het helemaal mis met Oliver Bearman.

De jonge Brit verloor de macht over het stuur, schoot stuurloos over het gras en knalde zijwaarts in de bandenstapel. Het was een enorme impact, en Bearman hinkte toen hij uitstapte. Hij moest worden ondersteund door de marshalls, en de Medical Car rukte uit. De crash veroorzaakte ook een Safety Car, en dat was ongelukkig voor Russell. Hij zag zijn concurrenten een pitstop maken, waardoor Antonelli de leiding van de race kon pakken. Russell schreeuwde over de radio, en teambaas Toto Wolff moest hem kalmeren.

De herstart

Russell stelde daarna over de boordradio dat ze hadden geoefend op herstarts, maar toen er weer met de groene vlag werd gezwaaid, was hij juist de grote verliezer. Russell werd ingehaald door Lewis Hamilton, terwijl Antonelli een geweldige herstart had en een groot gat sloeg ten opzichte van Piastri.

Hoe ging het met Verstappen?

Daarachter deed Max Verstappen er alles aan om een positie af te pakken van Pierre Gasly. De Fransman verdedigde zijn positie, waardoor Verstappen bleef haken op de achtste plaats. Zijn teamgenoot Hadjar was na de pitstops en de Safety Car teruggevallen naar de twaalfde plaats, en moest gaan vechten met de Audi van Gabriel Bortoleto.

Zware frustratie bij Russell

Verder naar voren begon Russel steeds gefrustreerder te worden. Het feit dat hij door de Safety Car veel terrein was verloren, zat hem niet lekker, en hij was ook niet blij met het feit dat hij hard moest vechten voor zijn positie.

Door een klein momentje verloor Russell een positie aan Leclerc, waardoor hij ineens twee scharlakenrode kanonnen voor zich had rijden. Russell vrat zich op, maar zag hoe de Ferrari's met elkaar mochten vechten. Het resulteerde bijna in een crash, maar Leclerc kwam als winnaar uit de bus. Russell lette goed op, en haalde op zijn beurt Hamilton in. Hamilton moest daarna het gevecht aangaan met Norris.

Mooie strijd

Russell had ondertussen het gat met Leclerc dichtgereden, en hij moest gaan vechten met de Ferrari. De twee coureurs gingen onderling uitmaken wie er met het laatste podiumplekje naar huisging, maar het leek een soort anticlimax te worden. Leclerc verloor wat power, en verloor zijn derde plek aan Russell. De Monegask liet zich echter niet zomaar het kaas van het brood eten, en dook buitenom in de eerste bocht.

Leclerc wist daarna stand te houden, en pakte de derde plaats. Antonelli won, en nam daarmee de leiding in het wereldkampioenschap over. Hij is de jongste lijstaanvoerder ooit in de Formule 1, en de titelstrijd lijkt echt te zijn losgebarsten.

F1Grand Prix Japan - Race

JP Circuit Suzuka - 29 maart 2026

F1jos

Posts: 5.119

Hybride race noch vlees noch vis, F1 onwaardig!

  • 17
  • 29 maa 2026 - 08:45
Foto's Grand Prix van Japan 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (72)

Login om te reageren
  • Kampsie

    Posts: 1.624

    Goed bezig Antonelli

    • + 2
    • 29 maa 2026 - 08:43
    • FredEx

      Posts: 1.043

      KicK OUT russell.......Go KIMI.......

      • + 3
      • 29 maa 2026 - 08:45
    • F1jos

      Posts: 5.119

      De prinses is op haar plek gezet door een knaap.

      • + 8
      • 29 maa 2026 - 08:49
    • Larry Perkins

      Posts: 63.821

      Omdat een oranje STRAATFEEST nog wel een tijdje gaat duren…

      🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳

      Il giovane capo squadra Mercedes KIMI ANTONELLI
      in un'età solitaria in Giappone!       F E S T A – D I – S T R A D A !       **

      🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳


      * 🛣️ = strada, 🥳 = festa

      ** Piepjonge Mercedes-teamleider KIMI ANTONELLI
      op eenzame hoogte in Japan! STRAATFEEST

      • + 5
      • 29 maa 2026 - 09:14
    • Kampsie

      Posts: 1.624

      Bedankt dat je zoals gewoonlijk weer de eerste bent om een straatfeest te organiseren. Forza Larry.

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 09:31
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.862

      Ik zal naar 'n andere vriend op zoek moeten gaan denk.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 09:35
    • Kampsie

      Posts: 1.624

      Niet zo Sjagerijnig @Ouw.

      • + 2
      • 29 maa 2026 - 09:38
    • Regenrace

      Posts: 2.503

      Cijfer voor de race?

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 09:42
  • F1 bekijker

    Posts: 180

    Mooie race gezien met veel gevechten maar nu zet ik de wekker even 4 weken niet meer.

    • + 8
    • 29 maa 2026 - 08:45
    • FredEx

      Posts: 1.043

      mooie race???????FU23K off man,...je weet niet wat racen is,je zal wel zoon DTS misfiguur zijn met je mooie race.....

      • + 10
      • 29 maa 2026 - 08:48
    • ILMOP

      Posts: 1.254

      Inderdaad mooie race. Wat een heerlijke inhaalactie van Charles op Lewis. Fantastisch.

      • + 9
      • 29 maa 2026 - 08:48
    • F1jos

      Posts: 5.119

      Netflix fans vinden het mooi, want ze houden van nep drama gevechten,net als in de film.

      • + 11
      • 29 maa 2026 - 08:55
    • ILMOP

      Posts: 1.254

      Interessant hoe jij voor iedereen bepaalt wat ze leuk mogen vinden. Maar goed, misschien kunnen we elkaar ook gewoon in zijn of haar waarde laten?

      • + 12
      • 29 maa 2026 - 09:03
    • Regenrace

      Posts: 2.503

      @FredEx Iedereen hier weet inmiddels wel hoe het zit en niemand is er gelukkig mee. Maar dat gezegd hebbende kunnen sommigen de knop omdraaien en toch van de race genieten. Anderen blijven mokken, en dat mag ook. Maar hou alsjeblieft met te anderen te diskwalificeren of vertellen wat wel of niet moeten vinden. Dat doen alleen losers.

      • + 8
      • 29 maa 2026 - 09:48
    • snailer

      Posts: 32.212

      Iedereen mag natuurlijk vinden van een race wat die zelf wil.

      ik kan verder niet oordelen. Vind wel het resultaat zeer verrassend trouwens. Heeft Russell van achter moeten komen?

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 09:55
  • F1jos

    Posts: 5.119

    Hybride race noch vlees noch vis, F1 onwaardig!

    • + 17
    • 29 maa 2026 - 08:45
    • JV

      Posts: 2.718

      Rocket powered mohawk was spot on.

      • + 2
      • 29 maa 2026 - 08:49
    • JV

      Posts: 2.718

      m.youtube.com/watch?v=S9NaL5QFnCM&;t=712s

      • + 3
      • 29 maa 2026 - 08:51
    • Stillewerise

      Posts: 45

      Toch kijk je. Je maat is 8 ste dat is het probleem he

      • + 11
      • 29 maa 2026 - 08:52
    • AUDI_F1

      Posts: 3.627

      Ik weet ook niet wat ik van het jojo inhalen moet vinden. Op het einde blijft alles hetzelfde. Is niet een strijd te noemen.

      • + 5
      • 29 maa 2026 - 08:53
    • JV

      Posts: 2.718

      Stille willie, wat heeft dat er nou mee te maken, het is Mario cart.

      • + 8
      • 29 maa 2026 - 09:05
    • F1jos

      Posts: 5.119

      Als mijn maat 1e is geworden, is mijn mening onveranderd. Vraag het maar aan je maat, als hij tenminste eerlijk durft te zeggen.

      • + 4
      • 29 maa 2026 - 09:13
    • F1jos

      Posts: 5.119

      Stille willie zit in zijn mojo, als het tenminste goed gaat

      • + 3
      • 29 maa 2026 - 09:47
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.249

    Pff wat een saaie race. George moet niet zo huilie huilie doen. Dat gebeurt wel eens in de f1 dat de sc verkeerd uitkomt. En tja verstappen komt niet eens een alpine voorbij. Rbr moet zich diep schamen. Goed gedaan van Kimi!

    • + 7
    • 29 maa 2026 - 08:45
    • Stillewerise

      Posts: 45

      Noem je dit saai welke race was spannend in japan vertel. Net als die optocht vorig jaar

      • + 6
      • 29 maa 2026 - 08:47
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.249

      Saai omdat niet echt racen is…

      • + 7
      • 29 maa 2026 - 08:47
    • Drunt

      Posts: 606

      Bovendien liep kimi al heel hard in op russell voor de safety car

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 08:58
    • Stillewerise

      Posts: 45

      Kijk je toch beter naar treinen. Je houd liever van hele race treintje rijden

      • + 2
      • 29 maa 2026 - 09:00
    • JV

      Posts: 2.718

      Hey Stillewerise je naam klopt niet.

      • + 3
      • 29 maa 2026 - 09:23
    • Mailliw

      Posts: 117

      @Stillewerise Ik kijk liever naar 1 geweldige inhaalactie waar je voor op je stoel staat, zoals die inhaal actie van Leclerc op Lewis, dan dat je ingehaald wordt omdat je batterij op is. Ja, dan liever met spanning in een treintje rijden, wachten op die ene geweldige uitrem of buitenom met ballen actie.

      • + 4
      • 29 maa 2026 - 09:45
    • Smock

      Posts: 317

      Nou, die goede inhaalactie heb je gezien toch? Plus her en der wat andere leuke inhaalacties. Top race voor jou dus

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 10:07
  • Rode Stier 33

    Posts: 964

    Mooie overwinning van Kimi en terecht! Maar dit kan toch niemand meer racen noemen!! Kijken of Georgieboy nog zo enthousiast is over het nieuwe reglement na deze race!

    • + 10
    • 29 maa 2026 - 08:45
    • De Vogel is Geland

      Posts: 799

      Kwestie van een software update en een paar kaarten unlocken. Dan rijdt Sjors weer vooraan

      • + 2
      • 29 maa 2026 - 09:11
  • Joeppp

    Posts: 8.463

    Leuk voor Antonelli! En ik ben om, dit is wel leuk racen. Auto's die in 1x uit het niks een stuk langzamer gaan en daardoor achterop komend verkeer crasht. Dat is pas spektakel!!!!

    • + 15
    • 29 maa 2026 - 08:45
    • De Vogel is Geland

      Posts: 799

      Dit is een format dat Vettel zou passen. Kleunt overal achterin en daarna torpedeert hij iedereen vanaf de zijkant

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 09:13
    • Spearhead

      Posts: 475

      "En ik ben om, dit is wel leuk racen."

      Ook op de vingers getikt door de FIA Joeppp ? 😉

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 09:22
  • Spannenburg

    Posts: 160

    Nu gaan we zien hoe vriendelijk Russel blijft.

    • + 3
    • 29 maa 2026 - 08:45
    • AUDI_F1

      Posts: 3.627

      Niet, was al aan het huilen. Eerst zeuren om een pitstop, dan krijgt ie zijn pitstop, en dan een safetycar op zijn neus. Denk dat we hem flink horen klagen en dat deze regel, ten gunste van hem, veranderd moet worden.

      • + 6
      • 29 maa 2026 - 08:57
    • Lulham

      Posts: 708

      Russell *

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 09:10
  • JV

    Posts: 2.718

    Siliconenkit tieten!

    • + 5
    • 29 maa 2026 - 08:47
    • JV

      Posts: 2.718

      Haha kut spellingcontrole.

      Siliconen tieten!

      • + 5
      • 29 maa 2026 - 08:48
  • ILMOP

    Posts: 1.254

    Oei!!Russell zal hier niet blij mee zijn! Ik ben benieuwd wat Toto gaat beslissen voor wat betreft de kansen van Kimi voor het kampioenschap.

    • + 1
    • 29 maa 2026 - 08:47
    • FredEx

      Posts: 1.043

      KicK OUT russell....

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 08:48
  • Skoda F1

    Posts: 608

    Was gelukkig de klok vergeten te verzetten!..

    • + 6
    • 29 maa 2026 - 08:48
    • Smock

      Posts: 317

      Jammer genoeg niet de link naar deze pagina vergeten?

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 10:08
  • Snelrondje

    Posts: 8.980

    Duidelijk! Het straatfeest is dit jaar in Italië. Das mooi want daar hebben ze einde seizoen nog mooi weer. McLaren doet weer mee, in ieder geval eentje. Voor de batterij fans hadden de Ferrari’s een mooi duel terwijl de FIA zichzelf een boete mag opleggen wegens gevaarlijke reglementen die ze opgesteld hebben. Ondertussen reed Gasly en leuke race en Verstappen een minder leuke.

    • + 1
    • 29 maa 2026 - 08:49
  • Stillewerise

    Posts: 45

    Dan schreven mensen hier vorig jaar dat kimi toch niet het grote talent was😂😂😂😂.

    • + 0
    • 29 maa 2026 - 08:49
    • StevenQ

      Posts: 10.369

      Hij had geluk met de timing van de SC en zoals Alonso zegt: de helft van de teamleden zou met deze auto's kunnen rijden, inclusief de kok

      • + 4
      • 29 maa 2026 - 08:54
    • Stoffelman

      Posts: 6.300

      "zoals Alonso zegt: de helft van de teamleden zou met deze auto's kunnen rijden, inclusief de kok"

      ------

      Laat ze dat dan maar eens bewijzen.

      • + 2
      • 29 maa 2026 - 09:00
    • Stillewerise

      Posts: 45

      Was jij niet de gene die tijdens de tests riep dat red bull even goede motor had als mercedes😂😂😂

      Zoals max zo vaak geluk had met de sf car toch. Toen hoorde ik je niet. Maar waar was oscar??? 14 seconden achterstand. Denk je nou echt dat hij zou winnen zonder sf car.

      • + 3
      • 29 maa 2026 - 09:02
    • JV

      Posts: 2.718

      Klopt maar Russell is nog slechter.
      En de Mercedes motor is illegaal.

      • + 2
      • 29 maa 2026 - 09:07
    • StevenQ

      Posts: 10.369

      Dat heb ik nooit gezegd nee, ik zei dat ze een hoop mensen hadden overgenomen van Mercedes

      En toen hoorde ik je niet? dat is de 1e keer dat ik jou zie posten hoer, dus ik hoor jou nog veel minder maar je kan niet ontkennen dat Kimi gewoon door die SC gewonnen heeft nu

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 09:08
    • Snelrondje

      Posts: 8.980

      @Stoffel, wil je echt Grosjean terug?

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 09:10
    • gridiron

      Posts: 3.305

      Welke Illegale motor?

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 09:11
    • JV

      Posts: 2.718

      Lezen! Gridiron, er staat al Mercedes bij.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 09:15
    • Stoffelman

      Posts: 6.300

      "@Stoffel, wil je echt Grosjean terug?"

      ----

      Is dat een kok tegenwoordig ?

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 09:17
    • Stillewerise

      Posts: 45

      Steven. 44 berichten en je ziet me voor het eerst reageren knap man. Blijkbaar hebben ze niet de juiste mensen overgenomen. Maar je was er zo van overtuigd. En nu krabbel je terug

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 09:19
    • De Vogel is Geland

      Posts: 799

      Dit zijn niet de auto’s waar grote talenten worden geboren

      • + 3
      • 29 maa 2026 - 09:21
    • Snelrondje

      Posts: 8.980

      @Stoffel, zou hij anders een kookboek schrijven?

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 09:32
    • gridiron

      Posts: 3.305

      Ik kan lezen @JV maar wat is er dan illegaal aan de Mercedes geruchten?, dit zijn enkel geruchten en geen feiten.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 09:58
    • Stoffelman

      Posts: 6.300

      "@Stoffel, zou hij anders een kookboek schrijven?"

      -----

      Vraag dat eens aan Alonso.
      Die schijnt alles te weten over rijdende koks.
      'K weet niet of hij kennis heeft over schrijvers.
      Vragen kan natuurlijk nooit kwaad, tenzij het over Aston Martin gaat.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 10:02
  • Mr Marly

    Posts: 7.987

    Strakke overwinning van Antonelli, slechte start, geluk met de safty car en vervolgens een goede herstart en wegrijden. Piastri deed alles goed, pech met de safty car maar een zeer verdienstelijke P2 in zijn eerste hoofdrace van dit seizoen. Leclerc een paar mooie acties en complementeert het podium. Antonelli aan de leiding van het kampioenschap, hopelijk gaat het nog knetteren binnen Mercedes.
    Red Bull pijnlijk op achterstand op de top 3.
    Heb je wel vermaakt deze race al blijft het gebruik van de batterij te bepalend te zijn wat ten koste gaat van het racen,

    • + 5
    • 29 maa 2026 - 08:52
    • Lulham

      Posts: 708

      "Leclerc een paar mooie acties en complementeert het podium."

      Vult Leclerc het podium goed aan? Dat kan niet want hij staat zelf óp het podium. Bedoel je completeert?

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 09:14
    • Mr Marly

      Posts: 7.987

      Een compliment voor de verbetering Lulham.

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 09:38
  • Awesome

    Posts: 220

    Bearman verloor niet zomaar de controle over zijn auto.
    Colapinto had duidelijk een plots gebrek aan vermogen waardoor Bearman het gras wel op moest om een nog hardere crash te voorkomen.
    Dit is het schoolvoorbeeld van wat de coureurs bedoelen, het gaat een keer keihard mis.

    • + 7
    • 29 maa 2026 - 08:58
    • Joeppp

      Posts: 8.463

      Phantom braking is nu toegevoegd. Dit wilde alle grote autofabrikanten om zo dicht mogelijk bij de straatauto's te komen. Het verhoogd ook het spektakel en trekt jonger publiek. Het is allemaal geweldig om te zien wat de F1 er doet om de kijker te verwennen tijdens de Formule1 shows!

      • + 5
      • 29 maa 2026 - 09:06
    • Skoda F1

      Posts: 608

      Als ze er een echte show van willen maken! Schakel die gasten van NitroCircus in En laat ze ook een looping op het rechtestuk bouwen..Dat haalt de snelheid er ook flink uit maar is wel spectaculair..

      • + 4
      • 29 maa 2026 - 09:15
    • Joeppp

      Posts: 8.463

      Precies, en wat heeft snelheid nou voor een waarde in de F1, daar zie je niks van op tv. Ik dacht er ook aan om wielrennen te combineren met de F1. Dan kunnen de wielrenners in de pits trappen om de batterijen op te laden.

      • + 3
      • 29 maa 2026 - 09:33
  • gridiron

    Posts: 3.305

    En hij wordt meteen ook de jongste wk leider

    • + 1
    • 29 maa 2026 - 09:19
  • Spearhead

    Posts: 475

    Vroeg wakker, de F1 opzetten. Na 10 rondjes F1 de samenvatting van Itauma - Franklin bekijken met de F1 op de achtergrond.
    Chrash, na de safetycar nog een rondje of 5 kijken, huishouden doen en de laatste 5 rondjes van de race bekijken.
    Leuk het nieuwe F1, ik heb nu tussendoor meer tijd om dingen te doen.

    • + 3
    • 29 maa 2026 - 09:30
  • Wingleader

    Posts: 3.389

    5 MB PU in de top 7. Die hebben echt weer een puik stuk werk geleverd bij Mercedes.

    • + 1
    • 29 maa 2026 - 09:33
  • Dikkedop

    Posts: 774

    Fantastisch gereden, beetje geluk, maar dik verdiend! En als kers op te taart Karen als 4e!

    • + 0
    • 29 maa 2026 - 09:46

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

