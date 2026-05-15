Nürburgring-icoon trots op strijd met Verstappen: "Vervult me met trots"

Max Verstappen gaat dit weekend jagen op de zege in de 24 uur van de Nürburgring. Hij zal het zeker niet makkelijk krijgen, want er verschijnen veel sterke coureurs aan de start van de race. Ook zijn sparringpartner Christopher Haase is van de partij, en hij is nog steeds trots op zijn eerdere duels met Verstappen.

Verstappen en Haase vochten eerder dit jaar tijdens de NLS-races een aantal prachtige duels met elkaar uit op de Nordschleife. Het resulteerde in prachtige beelden van de twee coureurs die zij aan zij over de Nordschleife raasden. Haase kreeg er duizenden volgers bij op sociale media en was trots op zijn strijd met de viervoudig wereldkampioen. 

Hoe is het gevoel?

Haase is nog altijd trots op zijn gevechten met Verstappen. Tijdens een persmoment voorafgaand aan de 24 uur van de Nürburgring straalde hij van oor tot oor toen de duels met Verstappen ter sprake kwamen: "Dankzij mijn twee duels met Max is mijn naam ongetwijfeld nog populairder geworden. Daar was ik me in eerste instantie niet helemaal van bewust."

'Pas achteraf had ik het door'

Haase heeft veel ervaring, maar de gevechten met Verstappen waren ook voor hem enorm bijzonder: "Eerlijk gezegd stond ik destijds geen moment stil bij het duel zelf. Het was voor mij gewoon een geweldig gevecht tegen een concurrent, en daar heb ik enorm van genoten. Pas toen ik de overweldigende positieve reacties las, realiseerde ik me pas echt hoe bijzonder en betekenisvol het was."

Wat was het gevoel in de auto?

In de auto was het voor Haase veel minder speciaal: "Op dat moment zelf was het gewoon een standaardduel met een concurrent zonder dat ik nadacht over zijn naam of zijn eerdere prestaties. Ik ben al twintig jaar actief in de autosport en heb al enorm veel dingen meegemaakt, en toch vervult het me met trots dat ik de kans heb gekregen om in die twee bijzondere gevechten de strijd aan te gaan met Max."

De kans is groot dat Haase aankomend weekend weer gaat vechten met Verstappen. De Audi-coureur geldt samen met zijn teamgenoten Alexander Sims en Ben Green als een van de favorieten voor de zege.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (0)

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

