Keert Max Verstappen volgend jaar terug naar de 24 uur van de Nürburgring? Die vraag houdt de autosportwereld bezig na het indrukwekkende debuut van de Nederlander op de Nordschleife. Teamgenoot Daniel Juncadella heeft nu een tipje van de sluier opgelicht, al blijft concrete duidelijkheid voorlopig uit.

Verstappen maakte vorige week veel indruk tijdens zijn eerste deelname aan de iconische etmaalrace. Samen met Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer reed hij lange tijd mee om de overwinning, totdat een defecte aandrijfas roet in het eten gooide. Toch lijkt het Nürburgring-avontuur nog niet voorbij voor de viervoudig Formule 1-wereldkampioen.

Juncadella: ‘Ik weet dat Max wil terugkomen’

Juncadella bevestigt namelijk dat Verstappen zeker openstaat voor een nieuwe deelname. Of het daadwerkelijk zover komt, blijft volgens de Spanjaard echter afhankelijk van meerdere factoren, met de Formule 1 als absolute prioriteit.

“Ik weet dat Max graag terug wil keren, maar hij heeft nog niet aangegeven of het ook echt gaat gebeuren”, vertelde Juncadella aan Soy Motor. “Uiteindelijk draait alles momenteel om de Formule 1. Stel dat er ineens een F1-weekend op hetzelfde moment gepland wordt, dan verandert de situatie natuurlijk meteen.”

Volgens Juncadella staat buiten kijf dat Verstappen een duidelijke ambitie heeft op de Nürburgring. “Zijn grote doel is om daar ooit te racen én te winnen. Dat leeft absoluut bij hem”, aldus de teamgenoot van de Nederlander.

‘Dan moet dezelfde groep weer samenkomen’

Mocht Verstappen inderdaad terugkeren naar de Nordschleife, dan ziet Juncadella liefst dezelfde line-up opnieuw samenkomen. De samenwerking in de Mercedes GT3 beviel hem duidelijk goed.

“Als Max terugkomt, lijkt het me logisch dat we die groep opnieuw bij elkaar brengen”, stelde Juncadella. “We hadden een sterke band binnen het team en ik denk dat er nog iets moois in zat.”

Dat gevoel wordt gedeeld door de prestaties op de baan. Verstappen en co maakten lange tijd indruk in de voorhoede van de race, totdat technische problemen hun kansen op een topresultaat definitief onderuit haalden.