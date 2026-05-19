user icon
icon

Norris en Hamilton halen uit: "Formule 1 hoort niet zo te zijn"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris en Hamilton halen uit: "Formule 1 hoort niet zo te zijn"

De kritiek op de nieuwe Formule 1-regels blijft groeien. Niet alleen fans zetten vraagtekens bij de sterk geëlektrificeerde motoren van 2026, ook verschillende coureurs beginnen steeds nadrukkelijker hun ongenoegen te uiten. Vooral de manier waarop races nu verlopen, met een grote focus op energieterugwinning en batterijbeheer, stuit op weerstand. Lewis Hamilton en Lando Norris behoren tot de luidste stemmen in het debat.

Ondanks een ingreep van de FIA voorafgaand aan de Grand Prix van Miami om enkele pijnpunten te verzachten, blijft de scepsis groot in de paddock. Vooral de bijna gelijke verdeling tussen elektrische en thermische kracht krijgt kritiek, omdat die volgens velen leidt tot onnatuurlijk racen en kunstmatige inhaalacties.

Meer over Formule 1 'Ferrari-coureur Hamilton stopt na dit seizoen met Formule 1'

'Ferrari-coureur Hamilton stopt na dit seizoen met Formule 1'

10 mei
 'Relatie tussen Ocon en Haas verslechterd: Fransman mogelijk eruit'

'Relatie tussen Ocon en Haas verslechterd: Fransman mogelijk eruit'

18 mei

Hamilton en Norris uiten stevige kritiek op nieuwe koers

Hamilton benadrukte dat coureurs nauwelijks betrokken werden bij de besluitvorming rond de nieuwe regels. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen kregen de rijders pas echt zicht op de gevolgen toen de technische plannen al waren goedgekeurd.

“We zouden gewoon de kans moeten krijgen om onze bijdrage te leveren”, klonk het bij Hamilton, die vindt dat de stem van de coureurs te weinig gewicht krijgt in discussies over de toekomst van de sport.

Norris schaarde zich achter die woorden en maakte duidelijk dat de huidige Formule 1 volgens hem te ver verwijderd is van het racen waarmee hij opgroeide. “We willen dat de fans genieten, maar tegelijk willen wij ook plezier beleven aan het rijden”, stelde de McLaren-coureur. “De Formule 1 moet terug naar wat het vroeger was: races die altijd spannend waren. Dat is niet wat we nu zien.”

Meer inhaalacties, maar niet iedereen overtuigd

Voorstanders van de nieuwe regels wijzen op het stijgende aantal inhaalmanoeuvres. In Australië waren er 22 meer dan in 2025, in Japan steeg dat aantal met 28, terwijl Miami en China respectievelijk 29 en zelfs 40 extra acties telden. Toch vindt Norris dat die cijfers een vertekend beeld geven.

“Een goede race betekent niet dat je een wagen met een volle batterij simpelweg een auto met een lege batterij ziet voorbijsteken. Zo werkt racen niet”, stelde de Brit scherp. “De auto’s moeten elkaar kunnen volgen, lichter zijn en minder last hebben van vuile lucht en oververhitting. Actieve batterijen en actieve aerodynamica lossen dat niet op.”

Toch lijkt de kritiek niet onopgemerkt te blijven. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis en Formule 1-CEO Stefano Domenicali gaven al aan dat de sport mogelijk evolueert richting eenvoudigere motoren met meer verbrandingskracht. Norris houdt hoop op verandering: “Ik verwacht dat zaken in de toekomst zullen veranderen. Maar achter dit alles zit een groter verhaal met constructeurs, partners en sponsors. Dat maakt veranderingen niet eenvoudig.”

Rimmer

Posts: 13.293

“ Lewis Hamilton en Lando Norris behoren tot de luidste stemmen in het debat”

Nee.
Lewis stond juichend te verkondigen hoe geweldig het racen met deze auto’s was en Lando verschool zich die eerste periode achter politieke correctheid.
Het was Max die zijn mond open deed en verkondigde wat ... [Lees verder]

  • 13
  • 19 mei 2026 - 20:08
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Lando Norris Ferrari McLaren

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.675

    Ik denk dat men afgelopen weekeinde vanuit hun nest even Verstappen hebben zien racen in de Heimat.

    • + 8
    • 19 mei 2026 - 19:37
  • Pipje

    Posts: 688

    Tada …

    • + 1
    • 19 mei 2026 - 19:45
  • NicoS

    Posts: 20.721

    Nou laat JPM dit maar niet horen, want dan krijgen ze strafpunten, en een race schorsing……;)
    Het is voor iedereen duidelijk dat de F1 niet zo hoort te zijn, de meest kunstmatige klasse in de autosport……wees er maar trots ome Ben….
    Maar ach, als de Tik-Tok generatie het maar leuk vindt, de rest boeit niet.

    • + 12
    • 19 mei 2026 - 19:56
  • Rimmer

    Posts: 13.293

    “ Lewis Hamilton en Lando Norris behoren tot de luidste stemmen in het debat”

    Nee.
    Lewis stond juichend te verkondigen hoe geweldig het racen met deze auto’s was en Lando verschool zich die eerste periode achter politieke correctheid.
    Het was Max die zijn mond open deed en verkondigde wat iedereen dacht maar niet durfde te zeggen.
    Nu niet gaan doen alsof L en L de helden zien die wel even hun stem laten horen. Zij waren de slappe meerderheid die laf toekeek. Kleine nuance, voor wat het waard is.

    • + 13
    • 19 mei 2026 - 20:08
    • JM_K

      Posts: 1.248

      Volgens mij heb je het stuk niet helemaal goed gelezen ;-)

      • + 2
      • 19 mei 2026 - 20:30
    • The Wolf

      Posts: 836

      Wat maakt het uit wie luider is, als ze zich maar verenigen in de kritiek.

      • + 2
      • 19 mei 2026 - 20:33
    • AUDI_F1

      Posts: 3.802

      Hamilton stond in een keer positief te praten over de nieuwe regels na een gesprek met Dominicali. Mag je raden waar dat over ging. Maar dit zijn wereld kampioenen. En er is nog 1 wereldkampioen die heeft aangetoont wat echt racen is.
      En de verhoging van het aantal inhaal acties dat lijkt voor mij heel veel op Mario Kart.

      • + 2
      • 19 mei 2026 - 21:54
  • monzaron

    Posts: 969

    Deze video over Verstappen en de F1 op yt is zeer informatief > https://youtu.be/BieEKIoxpXM?is=5MXg8c5vrEWdurRT

    • + 0
    • 19 mei 2026 - 22:35
  • Knalpijp

    Posts: 2.430

    Weer zo'n broodje aap verhaal, niks van waar!! De enigste die wat heeft gezegd is Verstappen. F1 is naar de kloten.

    • + 0
    • 20 mei 2026 - 00:37

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.582
  • Podiums 133
  • Grand Prix 236
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar