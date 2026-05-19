De kritiek op de nieuwe Formule 1-regels blijft groeien. Niet alleen fans zetten vraagtekens bij de sterk geëlektrificeerde motoren van 2026, ook verschillende coureurs beginnen steeds nadrukkelijker hun ongenoegen te uiten. Vooral de manier waarop races nu verlopen, met een grote focus op energieterugwinning en batterijbeheer, stuit op weerstand. Lewis Hamilton en Lando Norris behoren tot de luidste stemmen in het debat.

Ondanks een ingreep van de FIA voorafgaand aan de Grand Prix van Miami om enkele pijnpunten te verzachten, blijft de scepsis groot in de paddock. Vooral de bijna gelijke verdeling tussen elektrische en thermische kracht krijgt kritiek, omdat die volgens velen leidt tot onnatuurlijk racen en kunstmatige inhaalacties.

Hamilton en Norris uiten stevige kritiek op nieuwe koers

Hamilton benadrukte dat coureurs nauwelijks betrokken werden bij de besluitvorming rond de nieuwe regels. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen kregen de rijders pas echt zicht op de gevolgen toen de technische plannen al waren goedgekeurd.

“We zouden gewoon de kans moeten krijgen om onze bijdrage te leveren”, klonk het bij Hamilton, die vindt dat de stem van de coureurs te weinig gewicht krijgt in discussies over de toekomst van de sport.

Norris schaarde zich achter die woorden en maakte duidelijk dat de huidige Formule 1 volgens hem te ver verwijderd is van het racen waarmee hij opgroeide. “We willen dat de fans genieten, maar tegelijk willen wij ook plezier beleven aan het rijden”, stelde de McLaren-coureur. “De Formule 1 moet terug naar wat het vroeger was: races die altijd spannend waren. Dat is niet wat we nu zien.”

Meer inhaalacties, maar niet iedereen overtuigd

Voorstanders van de nieuwe regels wijzen op het stijgende aantal inhaalmanoeuvres. In Australië waren er 22 meer dan in 2025, in Japan steeg dat aantal met 28, terwijl Miami en China respectievelijk 29 en zelfs 40 extra acties telden. Toch vindt Norris dat die cijfers een vertekend beeld geven.

“Een goede race betekent niet dat je een wagen met een volle batterij simpelweg een auto met een lege batterij ziet voorbijsteken. Zo werkt racen niet”, stelde de Brit scherp. “De auto’s moeten elkaar kunnen volgen, lichter zijn en minder last hebben van vuile lucht en oververhitting. Actieve batterijen en actieve aerodynamica lossen dat niet op.”

Toch lijkt de kritiek niet onopgemerkt te blijven. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis en Formule 1-CEO Stefano Domenicali gaven al aan dat de sport mogelijk evolueert richting eenvoudigere motoren met meer verbrandingskracht. Norris houdt hoop op verandering: “Ik verwacht dat zaken in de toekomst zullen veranderen. Maar achter dit alles zit een groter verhaal met constructeurs, partners en sponsors. Dat maakt veranderingen niet eenvoudig.”