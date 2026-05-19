Jolyon Palmer is van mening dat Charles Leclerc Ferrari kan gaan verlaten als de Italiaanse renstal geen verbeteringen biedt aan de Monegask. De start van Ferrari leek erg sterk dit seizoen, maar het zakte in Miami alweer weg.

Leclerc begon sterk aan het seizoen en vooral zijn start bij de races was enorm goed. Hij behaalde twee keer het podium, maar eindigde in Miami als achtste. Momenteel staat hij derde in het wereldkampioenschap met 59 punten, maar dat zijn er 41 minder dan leider in het wereldkampioenschap Antonelli.

De toekomst is belangrijk voor Leclerc

In de F1 Nation Podcast vertelt Palmer over de toekomst van Leclerc. "Hij weet ook wat er in de planning staat… Normaal gesproken heb je in een seizoen het weekend in Miami, het weekend in Montreal. Vroeger was dat Spanje, toch? Daar brengen ze een soort eerste grote upgrade-setup mee, en daarna zie je weer iets in Oostenrijk."

"Silverstone zou nu Spa kunnen zijn. Een weekend, midden in de zomer, voor een conventioneel, groot verschil in aerodynamisch platform en een nieuwe flow, nieuwe aerodynamische oppervlakken die de auto een paar tienden van een seconde sneller maken. En daarna zullen er gedurende de rest van het jaar kleine aanpassingen worden gedaan."

Mocht Ferrari de Monegask willen behouden, moeten zij dus met updates komen. "Charles zal dus weten of Ferrari hem zegt: 'Dit is goed, laten we ervoor gaan.' Ik weet zeker dat hij in Monaco sowieso voor de overwinning zou kunnen strijden. Misschien kan hij er dit weekend wel bij zijn op een circuit dat de Ferrari wat beter ligt. En als ze zeggen: 'Houd nog even vol, want als we in Silverstone aankomen, hebben we het complete pakket', dan weet hij dat dat betekent dat we het op dit moment nog niet weten", aldus de voormalig coureur.

Leclerc moet elders kijken

Palmer denkt dus dat het team niet genoeg kan bieden om aan de eisen van Leclerc te kunnen voldoen. "Dus als ze niets meer te bieden hebben, als ze denken: 'We brengen wel wat kleine dingetjes mee, maar geen groot upgrade-pakket', en ze zijn momenteel niet competitief, dan denk ik dat Charles elders moet gaan kijken. Hij is Ferrari altijd zo trouw geweest."

Sinds 2019 is Leclerc onderdeel van het F1-team van Ferrari. Hij heeft meerdere teamgenoten gehad en bijna altijd de bovenhand gehad. Zijn teamgenoten waren niet minste: Sebastian Vettel, Carlos Sainz en momenteel Lewis Hamilton. "Als Ferrari niet eens een serieuze kanshebber voor het kampioenschap kan zijn, moet het een coureur zijn met het talent om op zijn minst ooit een gooi naar de titel te doen. En ik denk dat dit het moment is. 'Nieuwe reglementen? Als het geen Ferrari is, waar kan ik het dan proberen?'"