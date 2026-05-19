Vertrek van Leclerc nabij? "Dan moet hij verder kijken..."

Vertrek van Leclerc nabij? "Dan moet hij verder kijken..."

Jolyon Palmer is van mening dat Charles Leclerc Ferrari kan gaan verlaten als de Italiaanse renstal geen verbeteringen biedt aan de Monegask. De start van Ferrari leek erg sterk dit seizoen, maar het zakte in Miami alweer weg.

Leclerc begon sterk aan het seizoen en vooral zijn start bij de races was enorm goed. Hij behaalde twee keer het podium, maar eindigde in Miami als achtste. Momenteel staat hij derde in het wereldkampioenschap met 59 punten, maar dat zijn er 41 minder dan leider in het wereldkampioenschap Antonelli. 

'Leclerc blijft Ferrari trouw en wijst astronomisch bod van Aston Martin af'

De toekomst is belangrijk voor Leclerc

In de F1 Nation Podcast vertelt Palmer over de toekomst van Leclerc. "Hij weet ook wat er in de planning staat… Normaal gesproken heb je in een seizoen het weekend in Miami, het weekend in Montreal. Vroeger was dat Spanje, toch? Daar brengen ze een soort eerste grote upgrade-setup mee, en daarna zie je weer iets in Oostenrijk."

"Silverstone zou nu Spa kunnen zijn. Een weekend, midden in de zomer, voor een conventioneel, groot verschil in aerodynamisch platform en een nieuwe flow, nieuwe aerodynamische oppervlakken die de auto een paar tienden van een seconde sneller maken. En daarna zullen er gedurende de rest van het jaar kleine aanpassingen worden gedaan."

Mocht Ferrari de Monegask willen behouden, moeten zij dus met updates komen. "Charles zal dus weten of Ferrari hem zegt: 'Dit is goed, laten we ervoor gaan.' Ik weet zeker dat hij in Monaco sowieso voor de overwinning zou kunnen strijden. Misschien kan hij er dit weekend wel bij zijn op een circuit dat de Ferrari wat beter ligt. En als ze zeggen: 'Houd nog even vol, want als we in Silverstone aankomen, hebben we het complete pakket', dan weet hij dat dat betekent dat we het op dit moment nog niet weten", aldus de voormalig coureur.

Leclerc moet elders kijken

Palmer denkt dus dat het team niet genoeg kan bieden om aan de eisen van Leclerc te kunnen voldoen. "Dus als ze niets meer te bieden hebben, als ze denken: 'We brengen wel wat kleine dingetjes mee, maar geen groot upgrade-pakket', en ze zijn momenteel niet competitief, dan denk ik dat Charles elders moet gaan kijken. Hij is Ferrari altijd zo trouw geweest."

Sinds 2019 is Leclerc onderdeel van het F1-team van Ferrari. Hij heeft meerdere teamgenoten gehad en bijna altijd de bovenhand gehad. Zijn teamgenoten waren niet minste: Sebastian Vettel, Carlos Sainz en momenteel Lewis Hamilton. "Als Ferrari niet eens een serieuze kanshebber voor het kampioenschap kan zijn, moet het een coureur zijn met het talent om op zijn minst ooit een gooi naar de titel te doen. En ik denk dat dit het moment is. 'Nieuwe reglementen? Als het geen Ferrari is, waar kan ik het dan proberen?'"

F1 Nieuws Jolyon Palmer Charles Leclerc Ferrari

Reacties (11)

Login om te reageren
  • meister

    Posts: 4.277

    Er is alleen een plekje vrij bij Red Bull zodat Max eindelijk Ferrari weer groot kan maken.

    • + 1
    • 19 mei 2026 - 17:42
    • F1jos

      Posts: 5.258

      Bij Ferrari wachten ze nog steeds op de komst van een buitenaardse verlosser.

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 17:57
  • snailer

    Posts: 32.987

    Ik stel voor dat Leclerc, Alonso en Verstappen gedrieen de F1 gaan verlaten en dan in 1 team endurance gaan doen!

    • + 2
    • 19 mei 2026 - 17:48
  • Erwinnaar

    Posts: 5.675

    Terecht, heeft gewoon maar 8x gewonnen sinds 2019. Das te weinig.

    • + 0
    • 19 mei 2026 - 18:31
    • snailer

      Posts: 32.987

      Heeft hij pas 8 overwinningen? Wow. Dat had ik dan ook weer niet gedacht.

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 18:41
    • Erwinnaar

      Posts: 5.675

      Ja en de laatste alweer in 2024.
      Nee, hij en team Ferrari zijn niet wat het zou moeten zijn.

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 19:04
    • snailer

      Posts: 32.987

      Laatste was dan Cota? Ik schrijf een serie over Cota. Wil niet beweren dat alle races daar geweldig waren. De aller eerste was niet al te spannend, maar wel voor het eerst de 3 grote kampioenen van die tijd op het podium. Hamilton had er dacht ik 1, dus zo veel betekende het toen nog niet.
      Alonso, Vettel en Hamilton.

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 20:30
    • AUDI_F1

      Posts: 3.802

      En de eerste 2 zijn onder verdachte omstandigheden binnen geharkt. Op het einde van het jaar is er een geheime deal gesloten en moest Ferrari iets veranderen.

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 21:58
    • snailer

      Posts: 32.987

      Verstappen won de eerste twee ook door omstandigheden. Ik til daar niet aan. Leclerc profiteerde van de omstandigheden en was gewoon meervoudig kampioen Vettel de baas.

      Ijzersterk voor een onervaren rijder (in F1) die hij was.

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 22:36
  • Larry Perkins

    Posts: 65.105

    Leclerc blijft gewoon bij Ferrari.

    • + 1
    • 19 mei 2026 - 19:13
    • AUDI_F1

      Posts: 3.802

      En dat lijkt mij ook de beste optie.

      • + 1
      • 19 mei 2026 - 21:59

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

