Max Verstappen zorgde er aan het einde van de ochtend voor dat zijn team zich mag gaan mengen in de strijd om de pole position voor de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen maakte een zeer stabiele indruk tijdens de sessie, en hij gaf na afloop zelf ook aan dat hij zich goed voelde.

Verstappen nam voor Top Quali 2 het stuur over van zijn teamgenoot Lucas Auer. De Oostenrijker had er in de ochtend voor gezorgd dat het team was doorgestoten naar de tweede kwalificatiesessie, en Verstappen moest er daarna voor zorgen dat ze bij de snelste zeven auto's terechtkwamen. Door de crash van Maro Engel konden veel coureurs zich niet verbeteren, en stond Verstappen lange tijd bovenaan de tijdenlijst. Uiteindelijk zakte hij terug naar de zesde plaats, en dat was goed genoeg.

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Verstappen was zelf zeer tevreden met zijn rondje, zo verklaart hij in zijn review: "Ik voelde me goed in de auto. Natuurlijk was het ons doel om in de Top Qualifying 3 terecht te komen. Dat is niet makkelijk met de huidige concurrentie. Er rijden veel snelle auto's rond, maar het is ons net gelukt om erbij te komen."

Over zijn laatste rondje was Verstappen zeer te spreken: "De laatste ronde was net goed genoeg. Gelukkig was het droog vandaag, en de auto voelde goed aan. Het is ons gelukt om erbij te komen."

Hoe was het in het donker?

Verstappens teamgenoot Daniel Juncadella zal de Top Quali 3 voor zijn rekening nemen. Dat betekent dat Verstappen morgen pas weer gaat rijden, en dan zal hij tijdens de race ook in het donker het asfalt betreden.

Gisteren reed hij tijdens de kwalificatietraining voor het eerst in het donker, en dat was een bijzondere ervaring: "Gisteren waren er veel wisselende omstandigheden en voor mij was het de eerste keer in de nacht in waarschijnlijk de slechtst mogelijke omstandigheden met regen en mist. Maar ik heb in ieder geval een goed idee gekregen van wat ik mogelijk in de race kan verwachten."