Exact tien jaar geleden: Waar was jij toen Max Verstappen autosportgeschiedenis schreef?

Exact tien jaar geleden: Waar was jij toen Max Verstappen autosportgeschiedenis schreef?

Vandaag is het exact tien jaar geleden dat Max Verstappen definitief zijn naam vestigde in de Formule 1. Na promotie naar Red Bull Racing te hebben afgedwongen, won hij in zijn debuut voor het Oostenrijkse team de Grand Prix van Spanje in Barcelona. GPToday.net blikt terug op die gekke 15 mei in 2016 waarin het leven van Verstappen definitief veranderde.

Na de Grand Prix van Rusland was de maat vol bij Red Bull, met name voor Helmut Marko. De Oostenrijker, toen nog adviseur bij de Oostenrijkse renstal, besloot om Daniil Kvyat per direct te vervangen voor een 18-jarige parel van zusterteam Toro Rosso. Op dat moment had hij slechts één seizoen achter de rug en moest ineens bij een wereldkampioenteam aan de bak: juist, Max Verstappen. GPToday.net was op dat moment in de gelukkige omstandigheden om de primeur te brengen van een van de meest shockerende transfers in de Formule 1.

Aanpassingstijd heeft Verstappen niet nodig

Na een seatfit in Milton Keynes en enkele simulatie-sessies heeft Verstappen slechts drie vrije trainingen om zich te bewijzen bij Red Bull. De op dat moment pas 18-jarige Nederlander laat zien weinig tijd nodig te hebben en kwalificeert zich plots op de vierde plaats achter polesitter Lewis Hamilton, nummer twee Nico Rosberg en teamgenoot Daniel Ricciardo.

Voor Red Bull een uitstekend uitgangspunt, aangezien zij op dat moment worstelen en alle zeilen überhaupt bij moeten zetten om Ferrari enigszins bij te houden voor de tweede plaats bij de constructeurs.

Mercedessen zetten Verstappen stevig in het zadel

Dan breekt het moment aan dat Verstappen echt moet. Om 15:00 uur lokale tijd in Barcelona gaan de lichten uit en vertrekt hij vanaf de vierde plaats tijdens zijn echte debuut voor Red Bull. De Nederlander start niet op zijn allerbest en wordt voorbij gestreefd door viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Nadien pakt hij de Duitser meteen bij het uitkomen van de derde bocht via de buitenkant terug en laat zien uit het goede racehout te zijn gesneden.

Voor Verstappen vindt op dat moment de echte actie plaats. Hamilton en Rosberg - op dat moment de kemphanen van Mercedes en de gedoodverfde favorieten voor de titel - komen met elkaar in aanraking en schieten samen van de baan af. Einde wedstrijd voor beide zilverpijlen en Red Bull op dat moment op een potentiële 1-2-finish.

Verstappen presteert het onmogelijke bij debuut

Na een kat-en-muis-spel met Ferrari en een wilde gok met de pitstops van Red Bull, verschuift de top-4 her en der. Verstappen neemt uiteindelijk de leiding over van Ricciardo, aangezien hij een stop minder maakt. Met Kimi Räikkönen in zijn kielzog moet hij de Fin meer dan twintig ronden achter hem zien te houden. 

Verstappen weet zijn poot stijf te houden en presteert het onmogelijke in Barcelona: hij wint en breekt het record van jongste F1-coureur aller tijden die een Grand Prix weet te winnen. Daarnaast is hij de eerste Nederlander die een race weet te winnen in de koningsklasse van de autosport. Geschiedenis wordt op dat moment geschreven in Barcelona. 

Barcelona het startschot voor Verstappen 

Nadien arriveerde Verstappen definitief in de Formule 1. De Nederlander groeide langzaam uit tot de coureurs waar de gehele paddock rekening mee moest houden en werd uiteindelijk zelfs de benchmark in de hoogste klasse van de autoracerij. De gehele reis daarvan begon vandaag exact tien jaar geleden, toen hij slechts op 18-jarige leeftijd de autosport in Barcelona wist te veroveren. 

Verstappen groeide uiteindelijk uit tot de succesvolste coureur van Red Bull ooit. Na Barcelona pakte hij nog maar liefst 70 overwinningen en vier wereldtitels, wat hem in het rijtje schaart van beste Formule 1-coureurs aller tijden.

Waar was jij?

Wij zijn benieuwd waar jij op dat moment was? Waar keek je de race, en met wie? En hoe reageerde jij en je omgeving op de bijzondere overwinning? Laat het ons weten in de reacties hieronder!

Larry Perkins

Posts: 64.999

Zat voor de tv en ging uit m'n dak. Olav was toen ook oké met "Yo hé, yo ho, yo fucking bizar."

@Ouw heeft toen alles gemist, hij lag toen klem onder Natte Nel en kon niet bij de afstandsbediening...

[i] Filmpje, gelukkig niet van @Ouw... [/i]

[b] Historisch hoogtepunt Max Verstappen wint F... [Lees verder]

  • 4
  • 15 mei 2026 - 14:18
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (17)

  • Larry Perkins

    Posts: 64.997

    Zat voor de tv en ging uit m'n dak. Olav was toen ook oké met "Yo hé, yo ho, yo fucking bizar."

    @Ouw heeft toen alles gemist, hij lag toen klem onder Natte Nel en kon niet bij de afstandsbediening...

    Filmpje, gelukkig niet van @Ouw...

    Historisch hoogtepunt Max Verstappen wint Formule 1
    (12,51 minuten)
    https://youtu.be/GPy6GR_IUjk

    • + 4
    • 15 mei 2026 - 14:18
    • Larry Perkins

      Posts: 64.997

      Om nooit te vergeten…

      2016 Spanish Grand Prix: Race Highlights
      (3,23 minuten)
      https://youtu.be/3B3-C914d_c

      MAX VERSTAPPEN WINT DE 1E GP VAN SPANJE 2016 (DUTCH COMMENTARY) #LEGEND
      (0,50 minuten)
      https://youtu.be/5eJch7P_mnQ

      Verstappen's Maiden Win | Spanish Grand Prix 2016
      (1,24 minuten)
      https://youtu.be/hohuswdeznA

      Formule 1 2016 Spanje KB Max Verstappen in studio sport
      (12,16 minuten)
      https://youtu.be/h357i7Mcw8U

      Ziggo Sport | Max Verstappen | Winst Spanje 2016 | Legends | Coulthard | Hill | Lauda | Vettel
      (10,40 minuten)
      https://youtu.be/sCJRIJ31TZ0

      Interviews: Max Verstappen Wins in Spain
      (3,14 minuten)
      https://youtu.be/bfxjzwRbEN8

      Max Verstappen hugged his father after winning Spanish GP 2016
      (0,43 minuten)
      https://youtu.be/TWlMEyZeM3U

      Max Verstappen won sneller dan verwacht - RTL LATE NIGHT
      (3,39 minuten)
      https://youtu.be/4ZqtJkuL5Dw

      "I didn't get much sleep!" Verstappen Reveals Spanish Celebrations
      (1,06 minuten)
      https://youtu.be/BVaS65zPR-k

      Sebastian Vettel and Kimi Raikkonen praise Max Verstappen #SpanishGP 2016
      (3,06 minuten)
      https://youtu.be/F0IW8sWk9PI

      Kimi Raikkonen on Max:"I raced against his father so that even sounds more scary."
      (0,21 minuten)
      https://youtu.be/wsvsD6zir70

      Lauda praises Verstappen after first win (Barcelona 2016, RTL) [English CC]
      (2,56 minuten)
      https://youtu.be/C_B20sPfsNg

      Verstappen onboard last lap - win GP Barcelona 2016
      (3,04 minuten)
      https://youtu.be/ffRjnKf6-dE

      Peter Windsor: Max Verstappen makes F1 history.
      (13,08 minuten)
      https://youtu.be/D9trV0QdXlk

      Graag gedaan!

      • + 1
      • 15 mei 2026 - 15:53
  • Aajd Flupke

    Posts: 177

    Ik lag heerlijk te slapen toen Max als winnaar werd gekroond, nachtdienst doet dat...

    • + 1
    • 15 mei 2026 - 14:19
  • Need5Speed

    Posts: 3.804

    Ik was al bang dat ze het vergeten waren ;)

    Ik was in een vakantieoark, met tot mijn schrik geen zender in het pakket die de F1 uitzond. Maar met een krakkemikkige internet verbinding en een of andere vage site toch nog grote delen van de race kunnen zien.

    Er was een groot scherm bij het restaurant bij de receptie maar ik was bang dta het daar afgeladen zou zijn. Mijn vrouw en kinderen waren daar wel vanwege het speelparadijs.

    Na de race ben ik daarheen gelopen, en het was opvallend druk onderweg. Er liepen veel mensen rond met een niet-Nederlandse achtergrond, en ik hoorde allemaal onverstaanbaar gebrabbel met af en toe "Verstappen" ertussendoor :-)

    • + 3
    • 15 mei 2026 - 14:22
  • Starscreamer

    Posts: 1.449

    Thuis voor de buis.
    Vaders en moeders op visite.
    Moeders die me om de hals vloog en begon te praten tijdens belangrijke momentje en tijdens Wilhelmus. Kan er nu hard om lachen en leuke herinnering.

    • + 1
    • 15 mei 2026 - 14:38
  • Regenrace

    Posts: 2.634

    Ik zat op de tennisclub tv te kijken, met een stuk of 10 anderen. Volgens mij was het best aardig weer. Ik weet nog dat ik dacht, "podium is ook mooi". Pas de laatste drie ronden was het billenknijpen. Het was ook de eerste keer dat Marko en Verstappen elkaar in de armen vielen - best onwennig, dat kon je zien. Gold ook voor de crew; sommigen hadden nog niet eens kennis met hem gemaakt.

    • + 2
    • 15 mei 2026 - 14:47
  • Maxiaans

    Posts: 8.286

    Thuis op de bank, samen met een naamgenoot waren we aan het kijken, toen bleek dat Kimi er niet voorbij kwam in de laatste chicane springen op de bank en natuurlijk juichen!

    • + 2
    • 15 mei 2026 - 14:48
  • Kubica

    Posts: 5.709

    Thuis aan het hyperventileren .... M'n dochter (zelf ook F1 fan) lacht me nog steeds uit ...

    • + 2
    • 15 mei 2026 - 14:48
  • markos

    Posts: 1.011

    Ik "mocht" die dag mee naar een gezellig uitje met de schoonfamilie: de dierentuin in Emmen. Als een stekker balend natuurlijk dat ik deze race zou missen, had ik hem opgenomen om dan 's avonds maar te kijken.
    Toen de race begon hoorde je overal in de dierentuin "Max, Max!" en dat werd steeds luider. Toen mijn zwager tegen 16 uur zei dat Max gewonnen had wist ik niet ik nu blij moest zijn of moest balen dat ik het gemist had...

    • + 0
    • 15 mei 2026 - 14:56
    • Williams_F1

      Posts: 1.434

      Stiekem wel balen!
      Maar wel een mooie dierentuin in Emmen.

      • + 1
      • 15 mei 2026 - 16:16
  • hupholland

    Posts: 9.884

    Bij sommige dingen denk je; is dat alweer 10 jaar geleden? bij dit moment heb ik juist het omgekeerde, is dat nog maar 10 jaar geleden? Het was de eerste race voor Max in een topauto, als Vettel fan was dit de eerste keer dat ik echt moest kiezen tussen deze 2. Ik vond het ook vooral een gemiste kans voor Vettel die met een halfgare 3-stopper niet kon profiteren van het uitvallen van de Mercedessen. Dat Max m wel won vond ik toch ook wel heel mooi, k heb niet staan springen op de bank, maar wel een brok in de keel. Niet normaal, ook niet echt te bevatten op dat moment. Toch heb ik mooiere herinneringen aan Monza 2008, heeft misschien ook wel te maken met de complete Mercedes dominantie die toch als een grauwe sluier over de F1 hing destijds. Ze moesten elkaar er idd afrijden om uberhaupt een kans te hebben.

    • + 2
    • 15 mei 2026 - 15:21
  • arone

    Posts: 1.192

    Yep thuis op de bank, van de bank op salontafel gestaan. m'n vrouw tikte met haar wijsvinger tegen haar voorhoofd.

    • + 0
    • 15 mei 2026 - 15:45
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.248

    Ik heb er niets van gezien.
    Ik was met andere dingen bezig en ik kon niet bij de afstandsbediening.
    Wel de boel terug gekeken en alsnog niet uit m'n dak gegaan.

    • + 0
    • 15 mei 2026 - 16:04
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.636

    In een put, geloof ik. Twee Mercedessen rossen elkaar er af en nog wint Ferrari de Spaanse GP niet. Een Hollander dan nog wel, het Wilhelmus ipv Fratelli d'italia. Wat een sombere dag werd het...

    • + 1
    • 15 mei 2026 - 16:04
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.248

    Of dat die overwinning van Max de geschiedenis boeken in ging..ha!....onzin!!

    Dat ik krap zes weken daarna lid werd van dit mooie forum....dàt was pas geschiedenis!

    • + 0
    • 15 mei 2026 - 16:12
  • Williams_F1

    Posts: 1.434

    Ja dat was een moment dat ik als autosportliefhebber nooit meer zal vergeten.
    Net zoals Abu dhabi '21.
    Schreeuwend van geluk op de bank.

    • + 0
    • 15 mei 2026 - 16:14

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
