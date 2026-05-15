Vandaag is het exact tien jaar geleden dat Max Verstappen definitief zijn naam vestigde in de Formule 1. Na promotie naar Red Bull Racing te hebben afgedwongen, won hij in zijn debuut voor het Oostenrijkse team de Grand Prix van Spanje in Barcelona. GPToday.net blikt terug op die gekke 15 mei in 2016 waarin het leven van Verstappen definitief veranderde.

Na de Grand Prix van Rusland was de maat vol bij Red Bull, met name voor Helmut Marko. De Oostenrijker, toen nog adviseur bij de Oostenrijkse renstal, besloot om Daniil Kvyat per direct te vervangen voor een 18-jarige parel van zusterteam Toro Rosso. Op dat moment had hij slechts één seizoen achter de rug en moest ineens bij een wereldkampioenteam aan de bak: juist, Max Verstappen. GPToday.net was op dat moment in de gelukkige omstandigheden om de primeur te brengen van een van de meest shockerende transfers in de Formule 1.

Aanpassingstijd heeft Verstappen niet nodig

Na een seatfit in Milton Keynes en enkele simulatie-sessies heeft Verstappen slechts drie vrije trainingen om zich te bewijzen bij Red Bull. De op dat moment pas 18-jarige Nederlander laat zien weinig tijd nodig te hebben en kwalificeert zich plots op de vierde plaats achter polesitter Lewis Hamilton, nummer twee Nico Rosberg en teamgenoot Daniel Ricciardo.

Voor Red Bull een uitstekend uitgangspunt, aangezien zij op dat moment worstelen en alle zeilen überhaupt bij moeten zetten om Ferrari enigszins bij te houden voor de tweede plaats bij de constructeurs.

Mercedessen zetten Verstappen stevig in het zadel

Dan breekt het moment aan dat Verstappen echt moet. Om 15:00 uur lokale tijd in Barcelona gaan de lichten uit en vertrekt hij vanaf de vierde plaats tijdens zijn echte debuut voor Red Bull. De Nederlander start niet op zijn allerbest en wordt voorbij gestreefd door viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Nadien pakt hij de Duitser meteen bij het uitkomen van de derde bocht via de buitenkant terug en laat zien uit het goede racehout te zijn gesneden.

Voor Verstappen vindt op dat moment de echte actie plaats. Hamilton en Rosberg - op dat moment de kemphanen van Mercedes en de gedoodverfde favorieten voor de titel - komen met elkaar in aanraking en schieten samen van de baan af. Einde wedstrijd voor beide zilverpijlen en Red Bull op dat moment op een potentiële 1-2-finish.

Verstappen presteert het onmogelijke bij debuut

Na een kat-en-muis-spel met Ferrari en een wilde gok met de pitstops van Red Bull, verschuift de top-4 her en der. Verstappen neemt uiteindelijk de leiding over van Ricciardo, aangezien hij een stop minder maakt. Met Kimi Räikkönen in zijn kielzog moet hij de Fin meer dan twintig ronden achter hem zien te houden.

Verstappen weet zijn poot stijf te houden en presteert het onmogelijke in Barcelona: hij wint en breekt het record van jongste F1-coureur aller tijden die een Grand Prix weet te winnen. Daarnaast is hij de eerste Nederlander die een race weet te winnen in de koningsklasse van de autosport. Geschiedenis wordt op dat moment geschreven in Barcelona.

Barcelona het startschot voor Verstappen

Nadien arriveerde Verstappen definitief in de Formule 1. De Nederlander groeide langzaam uit tot de coureurs waar de gehele paddock rekening mee moest houden en werd uiteindelijk zelfs de benchmark in de hoogste klasse van de autoracerij. De gehele reis daarvan begon vandaag exact tien jaar geleden, toen hij slechts op 18-jarige leeftijd de autosport in Barcelona wist te veroveren.

Verstappen groeide uiteindelijk uit tot de succesvolste coureur van Red Bull ooit. Na Barcelona pakte hij nog maar liefst 70 overwinningen en vier wereldtitels, wat hem in het rijtje schaart van beste Formule 1-coureurs aller tijden.

Waar was jij?

Wij zijn benieuwd waar jij op dat moment was? Waar keek je de race, en met wie? En hoe reageerde jij en je omgeving op de bijzondere overwinning? Laat het ons weten in de reacties hieronder!