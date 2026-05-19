Ferrari heeft één van zijn grootste talenten een eerste voorproefje van de Formule 1 gegeven. Rafael Câmara, regerend Formule 3-kampioen en één van de titelkandidaten in de Formule 2, werkte op de Hungaroring zijn allereerste test af in een F1-bolide van de Scuderia.

De Braziliaan, onderdeel van de Ferrari Driver Academy, mocht in Boedapest voor het eerst kennismaken met een Formule 1-wagen. Câmara kroop achter het stuur van de Ferrari SF-25, de bolide waarmee Ferrari tijdens het seizoen 2025 zeven podiumplaatsen behaalde via Charles Leclerc en ook een sprintzege boekte in China met Lewis Hamilton.

Ferrari zet volgende grote belofte in de kijker

Voor Câmara betekende de test een nieuwe belangrijke stap richting zijn ultieme doel: een toekomst in de Formule 1. De jonge Braziliaan geldt al langer als één van de meest veelbelovende talenten binnen de Ferrari-opleiding, nadat hij in opeenvolgende jaren zowel de titel in de Formula Regional European Championship als de Formule 3 wist te veroveren.

Inmiddels mikt Câmara op nóg een huzarenstukje. De Ferrari-junior strijdt momenteel als rookie mee om de Formule 2-titel bij Invicta Racing, het team dat als regerend kampioen aan het seizoen begon. Daarmee zet hij zijn indrukwekkende opmars binnen de opstapklassen verder.

Ook Beganovic weer in actie voor Ferrari

Niet alleen Câmara kwam in actie tijdens de privétest op de Hungaroring. Ook Ferrari-junior Dino Beganovic kreeg opnieuw rijtijd in de SF-25, nadat hij eerder al ervaring opdeed tijdens de post-season test in Abu Dhabi eind 2025.

“Het voelt geweldig om opnieuw in een Formule 1-auto van Ferrari te stappen hier in Boedapest”, vertelde Beganovic in een video van Ferrari op sociale media. “We hebben twee sterke dagen achter de rug en ik heb er echt van genoten. Na Abu Dhabi was het alweer even geleden, dus dit smaakt absoluut naar meer. Het blijft een bijzonder gevoel om in zo’n wagen te rijden.”

Voor Câmara was het echter hét moment van de week: zijn eerste echte kennismaking met de klasse waar hij uiteindelijk hoopt door te breken. Ferrari lijkt alvast vertrouwen te hebben in de Braziliaanse sensatie.