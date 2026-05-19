Ferrari test op Hungaroring met mogelijke Hamilton-vervangers

Ferrari test op Hungaroring met mogelijke Hamilton-vervangers

Ferrari heeft één van zijn grootste talenten een eerste voorproefje van de Formule 1 gegeven. Rafael Câmara, regerend Formule 3-kampioen en één van de titelkandidaten in de Formule 2, werkte op de Hungaroring zijn allereerste test af in een F1-bolide van de Scuderia.

De Braziliaan, onderdeel van de Ferrari Driver Academy, mocht in Boedapest voor het eerst kennismaken met een Formule 1-wagen. Câmara kroop achter het stuur van de Ferrari SF-25, de bolide waarmee Ferrari tijdens het seizoen 2025 zeven podiumplaatsen behaalde via Charles Leclerc en ook een sprintzege boekte in China met Lewis Hamilton.

Ferrari zet volgende grote belofte in de kijker

Voor Câmara betekende de test een nieuwe belangrijke stap richting zijn ultieme doel: een toekomst in de Formule 1. De jonge Braziliaan geldt al langer als één van de meest veelbelovende talenten binnen de Ferrari-opleiding, nadat hij in opeenvolgende jaren zowel de titel in de Formula Regional European Championship als de Formule 3 wist te veroveren.

Inmiddels mikt Câmara op nóg een huzarenstukje. De Ferrari-junior strijdt momenteel als rookie mee om de Formule 2-titel bij Invicta Racing, het team dat als regerend kampioen aan het seizoen begon. Daarmee zet hij zijn indrukwekkende opmars binnen de opstapklassen verder.

Ook Beganovic weer in actie voor Ferrari

Niet alleen Câmara kwam in actie tijdens de privétest op de Hungaroring. Ook Ferrari-junior Dino Beganovic kreeg opnieuw rijtijd in de SF-25, nadat hij eerder al ervaring opdeed tijdens de post-season test in Abu Dhabi eind 2025.

“Het voelt geweldig om opnieuw in een Formule 1-auto van Ferrari te stappen hier in Boedapest”, vertelde Beganovic in een video van Ferrari op sociale media. “We hebben twee sterke dagen achter de rug en ik heb er echt van genoten. Na Abu Dhabi was het alweer even geleden, dus dit smaakt absoluut naar meer. Het blijft een bijzonder gevoel om in zo’n wagen te rijden.”

Voor Câmara was het echter hét moment van de week: zijn eerste echte kennismaking met de klasse waar hij uiteindelijk hoopt door te breken. Ferrari lijkt alvast vertrouwen te hebben in de Braziliaanse sensatie.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Dino Beganovic Ferrari

Reacties (6)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.802

    Toch zie ik Oliver Bearman als de vervanger mocht 1 van beide coureurs stoppen of ergens anders zijn geluk wil beproeven.

    • + 0
    • 19 mei 2026 - 18:24
  • Snork

    Posts: 22.513

    Weer een stemmingmakerij met deze titel. Impliceert alsof ze actief kijken naar een vervanger van Lewis, terwijl dit gewoon een rookie test is van jong talent.

    • + 5
    • 19 mei 2026 - 18:40
    • Larry Perkins

      Posts: 65.105

      De Deense Alba Larsen uit de prestigieuze Ferrari Driver Academy rijdt het volgende raceweekend met een helm die coureurs in de Formule 1 ook dragen.
      Extreem betrouwbare bronnen laten op @LP-aujourd'hui weten dat Fred Vasseur zeer gecharmeerd is van Larsen en haar bovenaan zijn wensenlijstje heeft staan om de zevenvoudig wereldkampioen uiterlijk in 2027 te vervangen.



      is de officiële vertegenwoordiger voor Ferrari in de F1 Academy. Ze rijdt in het kampioenschap voor het team van MP Motorsport en maakt tevens deel uit van de prestigieuze Ferrari Driver Academy

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 22:26
    • Larry Perkins

      Posts: 65.105

      * wissen: de onderste alinea

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 22:27
    • snailer

      Posts: 32.986

      Laat haar zich eerst maar bewijzen in de F2 of superformula of zo.

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 22:28
    • Larry Perkins

      Posts: 65.105

      joh

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 22:31

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

