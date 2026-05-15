Maro Engel en Max Verstappen lagen vorig jaar nog publiekelijk met elkaar overhoop na uitspraken over een GT3-test op de Nürburgring, maar van spanning is intussen geen sprake meer. De Mercedes-coureur spreekt voorafgaand aan de 24 Uur van de Nürburgring juist vol bewondering over de Nederlander, die dit weekend zijn opwachting maakt in de iconische endurance-race.

Verstappen verschijnt in de Mercedes aan de start van de klassieker op de Nordschleife en trekt daarmee heel wat aandacht. De viervoudig wereldkampioen werkte de voorbije jaren al meerdere GT3-optredens af en boekte successen in de NLS-serie. Zo won hij vorig jaar nog een race op de Nürburgring samen met Chris Lulham en liet hij ook dit seizoen al zijn snelheid zien.

Van discussie op X naar bewondering

Opvallend genoeg botste Verstappen vorig jaar nog met Engel op sociale media. De Duitser trok toen de omstandigheden rond een ronderecord van Verstappen in twijfel en suggereerde dat de Nederlander met een lichtere wagen en meer vermogen reed. Verstappen reageerde destijds scherp en noemde die uitspraken onjuist.

Daar lijkt nu niets meer van over. Engel is juist onder de indruk van hoe Verstappen zich binnen het team opstelt. “Het is fantastisch dat Max ervoor gekozen heeft om hier te racen. Dat zegt veel over zijn passie en mentaliteit als coureur. Hij is bovendien meteen volledig opgenomen in de groep en brengt een frisse kijk mee”, vertelt de Duitser aan onder meer GPToday.net.

‘Verstappen gedraagt zich gewoon als één van ons’

Volgens Engel maakt Verstappen niet alleen indruk met zijn snelheid, maar ook met zijn houding naast de baan. De Mercedes-coureur benadrukt dat de Nederlander zich helemaal niet anders opstelt dan de rest van het team, ondanks zijn sterrenstatus in de Formule 1.

“Hij loopt gewoon via dezelfde ingang naar de briefing als iedereen en gedraagt zich totaal niet alsof hij een wereldster is. Natuurlijk heeft hij misschien wat extra talent, maar vooral de manier waarop hij zich integreert is indrukwekkend. Hij is gewoon één van de jongens en het is echt bijzonder om hem in het team te hebben”, besluit Engel lovend.