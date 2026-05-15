Het team van Max Verstappen heeft de vierde tijd genoteerd in de Top Qualifying 3 voor de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen reed vanochtend zelf de TQ2, en keek nu vanaf de zijlijn toe hoe zijn teamgenoot Daniel Juncadella de vierde tijd neer wist te zetten.

De zeven snelste auto's uit de Top Quali 2 en de vijf auto's die zich voorafgaand aan de 24 uur van de Nürburgring al hadden gekwalificeerd, gingen het gevecht om de pole aan. In tegenstelling tot de eerste twee Top Quali-sessies, kwamen ze nu niet allemaal tegelijkertijd de baan op. Ze vormden een rijtje op het rechte stuk, en werden auto voor auto de Ring opgestuurd door de wedstrijdleiding. Ze kregen allemaal twee rondjes de kans om een gooi te doen naar de pole.

Juncadella mocht als derde coureur de Ring op, en dat betekende dat het een nagelbijtende sessie zou worden. De laatste man die op pad werd gestuurd, was namelijk de indrukwekkende Christopher Haase in de Scherer Audi #16. De eerste man op de baan was Frederic Vervisch in de HRT Ford Mustang #67. Opvallend genoeg werd hij tijdens zijn outlap ingehaald door Thomas Preining in de Porsche Grello #911.

Heerlijke strijd

Deze twee auto's kwamen vlak voor Juncadella als eerste over de lijn, en het secondespel begon. Juncadella begon goed aan zijn rondje, en was in de eerste sector één van de snelste coureurs op de baan. Dat betekende echter niet dat de pole binnen was, want er kon nog zeer veel gebeuren. Ook Preining oogde zeer snel, terwijl de andere coureurs nog moesten beginnen aan hun rondje.

Juncadella begon zeker niet slecht aan de belangrijke sessie, en wist in zijn eerste run een 08:18.537 te noteren. Daarmee stond hij kort bovenaan, maar Marco Mapelli in zijn knalgroene Lamborghini zette het hele veld op een flinke achterstand. Hij mocht dromen van een pole position, maar de strijd was nog lang niet gestreden.

Hoe liep het af voor Juncadella?

Na de snelle eerste rondjes, kregen alle coureurs nog een tweede kans in die run. Juncadella noteerde zelfs een aantal paarse tijden, maar wist ook dat Mapelli nog achter hem reed. Vlak voor hem reed Preining in de Grello Porsche, en hij gaf alles wat hij in zich had. Hij daagde eerder in het weekend nog Verstappen uit, maar had het opvallend zwaar in deze sessie. Toch wist hij zich te verbeteren naar de derde tijd, al werd zijn tijd snel verbeterd door Juncadella.

De Spaanse teamgenoot van Verstappen was net iets langzamer dan de eerste tijd van Mapelli, en kon de pole vergeten. Hij werd al snel teruggeduwd naar de derde tijd, omdat Luca Engstler in de Lamborghini in de Red Bull-kleuren nóg sneller was. Mapelli kwam ook niet aan deze tijd, en Juncadella mocht blijven dromen van de derde tijd. In de slotfase van de sessie werd zijn tijd echter verbeterd door Haase in de Audi, waardoor Team Verstappen morgen als vierde zal starten.