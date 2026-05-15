Uitslag Top Quali 3: Team Verstappen slechts vierde, Lamborghini grijpt de macht

Het team van Max Verstappen heeft de vierde tijd genoteerd in de Top Qualifying 3 voor de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen reed vanochtend zelf de TQ2, en keek nu vanaf de zijlijn toe hoe zijn teamgenoot Daniel Juncadella de vierde tijd neer wist te zetten.

De zeven snelste auto's uit de Top Quali 2 en de vijf auto's die zich voorafgaand aan de 24 uur van de Nürburgring al hadden gekwalificeerd, gingen het gevecht om de pole aan. In tegenstelling tot de eerste twee Top Quali-sessies, kwamen ze nu niet allemaal tegelijkertijd de baan op. Ze vormden een rijtje op het rechte stuk, en werden auto voor auto de Ring opgestuurd door de wedstrijdleiding. Ze kregen allemaal twee rondjes de kans om een gooi te doen naar de pole. 

Juncadella mocht als derde coureur de Ring op, en dat betekende dat het een nagelbijtende sessie zou worden. De laatste man die op pad werd gestuurd, was namelijk de indrukwekkende Christopher Haase in de Scherer Audi #16. De eerste man op de baan was Frederic Vervisch in de HRT Ford Mustang #67. Opvallend genoeg werd hij tijdens zijn outlap ingehaald door Thomas Preining in de Porsche Grello #911. 

Heerlijke strijd

Deze twee auto's kwamen vlak voor Juncadella als eerste over de lijn, en het secondespel begon. Juncadella begon goed aan zijn rondje, en was in de eerste sector één van de snelste coureurs op de baan. Dat betekende echter niet dat de pole binnen was, want er kon nog zeer veel gebeuren. Ook Preining oogde zeer snel, terwijl de andere coureurs nog moesten beginnen aan hun rondje.

Juncadella begon zeker niet slecht aan de belangrijke sessie, en wist in zijn eerste run een 08:18.537 te noteren. Daarmee stond hij kort bovenaan, maar Marco Mapelli in zijn knalgroene Lamborghini zette het hele veld op een flinke achterstand. Hij mocht dromen van een pole position, maar de strijd was nog lang niet gestreden.

Hoe liep het af voor Juncadella?

Na de snelle eerste rondjes, kregen alle coureurs nog een tweede kans in die run. Juncadella noteerde zelfs een aantal paarse tijden, maar wist ook dat Mapelli nog achter hem reed. Vlak voor hem reed Preining in de Grello Porsche, en hij gaf alles wat hij in zich had. Hij daagde eerder in het weekend nog Verstappen uit, maar had het opvallend zwaar in deze sessie. Toch wist hij zich te verbeteren naar de derde tijd, al werd zijn tijd snel verbeterd door Juncadella.

De Spaanse teamgenoot van Verstappen was net iets langzamer dan de eerste tijd van Mapelli, en kon de pole vergeten. Hij werd al snel teruggeduwd naar de derde tijd, omdat Luca Engstler in de Lamborghini in de Red Bull-kleuren nóg sneller was. Mapelli kwam ook niet aan deze tijd, en Juncadella mocht blijven dromen van de derde tijd. In de slotfase van de sessie werd zijn tijd echter verbeterd door Haase in de Audi, waardoor Team Verstappen morgen als vierde zal starten.

Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Daniel Juncadella Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (22)

  • pieter371

    Posts: 7

    Slechts 4e? Weinig respect naar de andere deelnemers. :/

    • + 21
    • 15 mei 2026 - 14:22
    • Regenrace

      Posts: 2.634

      Naar F1 tijden gerekend zit de top 7 op 0,18 sec van elkaar. Lekker competitief veld dus.

      • + 4
      • 15 mei 2026 - 14:34
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.165

      Men moet zich ook realiseren dat pole pakken met 3 seconden voorsprong juist een nadeel kqn zijn. De organisatie kan na de qualy namelijk nog strafgewicht etc uitdelen als dat nodig blijkt.

      Dus lekker beetje voorin kwalificeren en helemaal prima, en dan heb je 24 uur om een paar plaatsjes op te klimmen.

      • + 5
      • 15 mei 2026 - 14:58
    • Polleken

      Posts: 1.004

      @Sennadasilva , dit werd vantevoren al voorspeld dat het team van Max liever niet als snelste wilde kwalificeren om straf gewicht te voorkomen . Of dit nu daadwerkelijk zo is weet ik natuurlijk niet maar ik zie ze er voor aan dit zo te doen .

      • + 0
      • 15 mei 2026 - 16:21
  • F1jos

    Posts: 5.236

    Vierde

    • + 0
    • 15 mei 2026 - 14:23
  • maxiking

    Posts: 311

    dat is zodat je geen extra gewicht aan boord krijgen

    • + 0
    • 15 mei 2026 - 14:24
    • M@X

      Posts: 1.339

      Als je denkt dat ze daarom 4e staan schat je hun vermogen om tienden manipuleren wel heel hoog in

      • + 4
      • 15 mei 2026 - 14:42
  • William-E

    Posts: 501

    P4 is een uitstekende startplek voor een 24-uursrace. Je zit direct in de kopgroep zonder de extra druk van pole position. Op de Nürburgring draait het veel meer om strategie, verkeer, betrouwbaarheid en overleven dan om de eerste ronde. Na een paar uur worden verschillen door pitstops, code 60’s, regen en nachtstints toch weer volledig door elkaar gegooid. Vanuit P4 kun je meteen meedoen om de leiding met relatief weinig risico.

    • + 9
    • 15 mei 2026 - 14:41
    • snailer

      Posts: 32.859

      Blij met je uitleg. Heb me wat proberen te verdiepen. EN inderdaad hoorde ik van de ervaren mensen dat het om de lange adem gaat. Was dus al een zeer verstandige keuze om Verstappen Q2 te laten doen. Dat verzekerde ze, buiten pech van een ongelukkige weersverandering of van vlaggen, van een plek in q1 en dus de kopgroep bij de start.

      Verstappen en Auer eerder leken mij risicoloos te rijden. Q1 niet gezien. kan ik niets van zeggen.

      Langzaam aan begin ik wat meer inzichten te krijgen in endurance. Maar elke tip is welkom. Thanks.

      • + 4
      • 15 mei 2026 - 14:46
    • snailer

      Posts: 32.859

      EN q1 = > q3

      En dat gewoon 2 maal fout inkloppen.

      • + 0
      • 15 mei 2026 - 14:51
  • Kubica

    Posts: 5.709

    "Slechts" vierde...
    Tsja.. Bedenk eens dat op een ronde van meer dan 8 minuten het verschil met de pole minder dan een seconde is ...

    • + 4
    • 15 mei 2026 - 14:46
  • 250 gt lusso 3

    Posts: 2

    Team met van Catsburg netjes 2e!

    • + 1
    • 15 mei 2026 - 14:50
    • Pietje Bell

      Posts: 34.765

      En wat te denken van Thierry Vermeulen die met zijn team van de 5e plaats mag starten?

      • + 3
      • 15 mei 2026 - 14:54
    • Larry Perkins

      Posts: 64.999

      De ene Nederlander gaat Max voor en de andere Nederlander hijgt hem in de nek: Dutch Sandwich bei den 24 Stunden vom Nürburgring 2026.

      • + 0
      • 15 mei 2026 - 16:34
  • StevenQ

    Posts: 10.455

    De race duurt 24 uur, je hebt niet per se pole nodig

    • + 2
    • 15 mei 2026 - 14:58
  • SennaS

    Posts: 12.041

    Allemachtig, is dit een GP3 forum geworden?

    • + 2
    • 15 mei 2026 - 15:16
    • SennaS

      Posts: 12.041

      Of GT3, nog erger

      • + 2
      • 15 mei 2026 - 15:17
    • Remco_F1

      Posts: 3.312

      Laat me je helpen herinneren dat dit al een aantal jaar een Max Verstappen forum is. Hopelijk blijft dat nog een paar jaar zo.

      • + 4
      • 15 mei 2026 - 15:31
    • ILMOP

      Posts: 1.262

      Hopelijk niet @Remco_F1. In de F1 rijden er nog tientallen andere rijders mee!

      • + 1
      • 15 mei 2026 - 16:04
    • Carrinthe

      Posts: 1.395

      Ik sla de topics over die mij niet interesseren, misschien voor jou ook een idee?

      • + 0
      • 15 mei 2026 - 16:32
  • Smock

    Posts: 328

    "Team Verstappen", als ze op pole hadden gestaan stond dat woordje "team" niet meer in de titel ;p

    • + 0
    • 15 mei 2026 - 16:20
  • Larry Perkins

    Posts: 64.999

    Dit is wel de uitslag van Top Qualifying 3:

    1. #84, Engstler, Bortolotti, Niederhauser – Lamborghini, 8:11,123 (+0)
    2. #130, Catsburg, Yelloly, Mapelli - Lamborghini, 8:11,468 (+0,345)
    3. #16, Haase, Sims, Green - Audi, 8:11,984 (+0,861)
    4. #3, Verstappen, Juncadella, Gounon, Auer - Mercedes, 8:12,005 (+0,882)
    5. #45, Vermeulen, Perel, Marschall, Neubauer Ferrari, 8:12,221 (+1,098)
    7. #7, Engelhart, Lefterov, Paul, Stalidzane - Lamborghini, 8:12,256 (+1,133)
    8. #911, Güven, Preining, Estre, Campbell - Porsche, 8:13,676 (+2,553)
    9. #1, Van der Linde, Fardus, Marciello, Pepper - BMWv8:13,939 (+2,816)
    10. #47 Pittard, Krohn, Gamou, Fukuzumi - Mercedes, 8:14,256 (+3,133)
    11. #34, Krognes, Drudi, Thiim, Laser - Aston Martin, 8:14,627 (+3,504)
    12. #67, Olsen, Mies, Vervisch - Ford, 8:16,144 (+5,021)

    • + 0
    • 15 mei 2026 - 16:26

