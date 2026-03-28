Uitslag kwalificatie Japan: Antonelli grijpt de macht en pakt pole, megaprobleem voor Verstappen

Andrea Kimi Antonelli heeft de pole position op het circuit van Suzuka gepakt. Hij was nipt sneller dan George Russell, die de tweede tijd wist te noteren in de Japanse kwalificatie. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Q1

Onder goede omstandigheden ging de kwalificatie op het circuit van Suzuka van start. Onder aanvoering van de Racing Bulls van Arvid Lindblad en Liam Lawson kwamen de coureurs de baan op, maar de toppers bleven nog even wachten. Het was druk op de baan, en in de vrije trainingen bleek al dat het verkeer voor problemen kon zorgen.

Al snel werd duidelijk dat de Ferrari's snel waren, maar dat de Mercedessen wat tegenvielen. Antonelli begon de sessie wel met de snelste tijd, maar zijn teamgenoot George Russell klaagde in deze fase van de kwalificatie over een probleem; hij had het gevoel dat er iets niet klopte. Ook bij Max Verstappen liep het nog niet lekker, al wist hij wel een aantal zeer goede sectortijden te rijden.

In het achterveld was het een grote verrassing dat Oliver Bearman niet door wist te stoten naar Q2. De balende Brit viel af, en dat gold ook voor Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll.

Q2

De Mercedessen en de Ferrari's trapten het tweede gedeelte van de kwalificatie af, en ze gingen jagen op de snelle tijden. Voor Mercedes is dit normaal gesproken geen probleem, maar in het eerste gedeelte van de kwalificatie kwam de concurrentie veel dichterbij dan ze zouden willen. Ze waren in Q2 dan ook niet het snelste, en dat zorgde vooral voor klachten bij Russell. Hij bleef erbij dat er iets aan de hand was met zijn auto.

Russells leed is klein bier vergeleken met de problemen van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen was in de afgelopen vier jaar uiterst dominant op Suzuka, maar kon nu geen deuk in een pakje boter rijden. Hij bleef hangen op de tiende plaats, maar werd naar huis gestuurd door de snelle rookie Lindblad. Naast Verstappen vielen ook Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Franco Colapinto en Carlos Sainz af.

Q3

Zonder Verstappen, maar met alle andere grote kanonnen, ging het derde, beslissende gedeelte van de kwalificatie in Japan van start. Wederom koos Mercedes ervoor om Antonelli en Russell direct de baan op te sturen. Waar ze in de eerste twee sessies nog veel tijd moesten toegeven op de Ferrari's en McLarens, waren ze dit keer weer snel. Vooral Antonelli maakte indruk, en hij zette Russell op een achterstand. In de tweede run kon er echter nog van alles gebeuren.

Russell leek weer terug te kunnen komen in de tweede run, maar hij verloor de nodige milliseconden in het laatste deel van de ronde. Antonelli leek zich alleen zorgen te hoeven maken over Charles Leclerc, die een zeer snelle eerste sector reed. Vlak voor 130R had hij echter een snap, waardoor hij tijd verloor en zijn aanval in schoonheid stierf. Antonelli pakte de pole, en lijkt de man in vorm te zijn.

F1Grand Prix Japan - Kwalificatie

JP Circuit Suzuka - 28 maart 2026

Foto's Grand Prix van Japan 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (73)

Login om te reageren
  • Knookie.nl

    Posts: 1.169

    Lekker begin van het seizoen.

    Hoeveel max-f@nboys gaan dit een heel seizoen volhouden? Het zal wel een stuk rustiger gaan worden met nederlanders bij de F1.

    😂😂😂

    • + 27
    • 28 maa 2026 - 08:05
    • monzaron

      Posts: 859

      Ale manneke. Pis 😀

      • + 4
      • 28 maa 2026 - 08:10
    • Edgar

      Posts: 1.735

      Die kunnen weer voetbal gaan volgen...

      • + 16
      • 28 maa 2026 - 08:12
    • Flexwing

      Posts: 312

      Kijk al niet meer naar kunstmatige race.

      • + 10
      • 28 maa 2026 - 08:13
    • Mrduplex

      Posts: 1.725

      Gelijk er na vertrekken de anti-fans!
      Kan niet wachten 😊

      • + 11
      • 28 maa 2026 - 08:16
    • snailer

      Posts: 32.210

      Ach meisje toch.

      • + 10
      • 28 maa 2026 - 08:17
    • Olav Drol

      Posts: 631

      En uitwijken naar darten kan ook al niet meer nu Littler alles daar wint.

      • + 8
      • 28 maa 2026 - 08:26
    • den-man21

      Posts: 65

      Grote jonge ben je

      • + 5
      • 28 maa 2026 - 08:31
    • De Vogel is Geland

      Posts: 790

      Dat dit je enige reactie is na een quali zegt al genoeg. Max leeft huurvrij in je lege voorkwab

      • + 24
      • 28 maa 2026 - 08:31
    • Smock

      Posts: 315

      De Vogel is Geland: ik denk niet zozeer Max, maar meer de Max fans ;)

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 08:51
    • WickieDeViking

      Posts: 861

      En dan beweert Politik in een ander topic dat de Max fans erg zijn...

      Nou Politik, ik hoor je hier graag Knookie even afkraken zoals je ook bij "de horde" doet als ze dit soort berichten schrijven.

      Maar ik kan de uitkomst al raden 😂

      • + 8
      • 28 maa 2026 - 09:46
    • Snelrondje

      Posts: 8.964

      Dit was een leuke kwalificatie maar @Knookie vindt het belangrijkste dat hij zijn frustraties op Max fans kan afreageren, de ware F1 fan, zogezegd, lol

      • + 8
      • 28 maa 2026 - 10:18
    • CliMax

      Posts: 289

      Kneusje.nl zou idd een betere nick zijn.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 11:43
    • JV

      Posts: 2.707

      @Knookie.nl Wat dacht je van alle Formule 1 fans die gaan verdwijnen.
      Het zal zeker een stuk rustiger worden hier.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 12:00
    • JV

      Posts: 2.707

      Wat een verschillen onderling zeg.
      1,5 seconde verschil tussen 1 en 10 Formule 1 onwaardig

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 12:03
    • Patrace

      Posts: 6.607

      @JV: je bent pas vanaf vorig jaar F1 gaan kijken?
      In het verleden waren de verschillen veel groter dan 1 seconde. Niemand die daar over klaagde.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 12:07
    • JV

      Posts: 2.707

      Knookie echte Formule 1 fans zullen ook verdwijnen hier.
      Wat een aanfluiting.
      FE elektriciteit
      F1 (synthetische) brandstof en racen op het scherp van de snede.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 12:09
    • JV

      Posts: 2.707

      Patrace goede reactie knul

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 12:10
  • F1 bekijker

    Posts: 175

    Leclerc zat er dicht op maar een klein foutje en het was klaar.

    • + 0
    • 28 maa 2026 - 08:05
  • Sander

    Posts: 1.662

    Go Antonelli! (Wat een oerlelijke pakken btw)

    • + 3
    • 28 maa 2026 - 08:05
  • meister

    Posts: 4.260

    Nog twee drie van dit soort weekenden en Max is geknakt en gebroken.

    • + 16
    • 28 maa 2026 - 08:06
    • Mrduplex

      Posts: 1.725

      😂 zeker jong

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 08:11
    • snailer

      Posts: 32.210

      Verstappen is al duidelijk gedemotiveerd en hij verdeelt nu de aandacht over te veel schijven. Ik heb dit overigens al vorig jaar voorspeld dat het er dik in zat met die belachelijke FE met hulpmotor auto.
      Niet waardig voor een goat, maar zo heb ik hem nooit gezien. Echter is hij gewoon de beste racer bij een mijl en een half. Daar heb je niets aan in een slechte auto (voor een top team) en met anti-racer regels.

      Gewoon na dit jaar stoppen met de FE en lekker leuke dingen gaan doen.

      • + 5
      • 28 maa 2026 - 10:25
    • snailer

      Posts: 32.210

      Even voor de duidelijkheid. Gedemotiveerd zijn, zoals ook Hamilton was 2022 t/m 2025 is niet goat waardig.

      Dat bedoelde ik met niet goat waardig. Gelukkig blijf ik gewoon dik fan van Verstappen.

      Zag net een interview van Verstappen. 1 en al gelatenheid. => klaar met F1.

      • + 5
      • 28 maa 2026 - 10:28
  • Snelrondje

    Posts: 8.964

    Kimi troeft George af. Misschien krijgen we dit seizoen toch een strijd. Met en Ferrari achter hem kan de start interessant worden. De McLarens hebben duidelijk stappen gemaakt. Max heeft het zwaar en wordt afgetroefd door zijn teammaat. Interessant om te zien hoe dit zich gaat ontwikkelen. Audi doet het weer goed.

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 08:10
    • F1 bekijker

      Posts: 175

      Ik lees nergens in je verhaal dat Russell problemen met zijn auto had.

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 08:12
    • Mrduplex

      Posts: 1.725

      waarom benoem je wel dat Russell problemen had maar Max niet. Volgens Palmer was dat ook het geval

      • + 7
      • 28 maa 2026 - 08:18
    • Snelrondje

      Posts: 8.964

      @f1 kijker, ach als je wat langer F1 kijkt kom je er wel achter dat er 1 winnaar is en 21 coureurs die problemen met hun auto’s hebben.

      • + 12
      • 28 maa 2026 - 08:23
    • F1 bekijker

      Posts: 175

      Is 40 jaar niet lang genoeg?

      • + 4
      • 28 maa 2026 - 08:30
    • Snelrondje

      Posts: 8.964

      @f1 kijker, eh blijkbaar heb je meer tijd nodig om dit inzicht te krijgen.

      • + 4
      • 28 maa 2026 - 09:56
    • Stoffelman

      Posts: 6.294

      "@f1 kijker, ach als je wat langer F1 kijkt kom je er wel achter dat er 1 winnaar is en 21 coureurs die problemen met hun auto’s hebben."

      -----

      Hmm, is dat zo?

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 10:56
  • Skoda F1

    Posts: 603

    Gelukkig is het kimi! Jammer dat het hele circus 2sec langzamer dan vorig jaar.gaat..

    • + 4
    • 28 maa 2026 - 08:11
    • Stillewerise

      Posts: 39

      Zo te zien kijk je voor het eerst. Hoeveel langzamer waren ze in 2022 vergeleken met 2020 2021?

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 08:15
    • Mrduplex

      Posts: 1.725

      Volgens mij klappen ze nu de voor én achtervleugel weg,zodat t nog wat lijkt!maar ook dat lijkt t merendeel niet te constateren

      • + 4
      • 28 maa 2026 - 08:40
    • mario

      Posts: 15.248

      @Stillwerise: Zo is dat!!! De auto's zijn altijd een stuk langzamer na het invoeren van nieuwe regels en dat moet ook wel, anders gaan ze te snel en daar zijn dan de circuits niet op berekend... Reglementswijzigingen zijn er ook (bijna) altijd voor bedoeld om de snelheid wat te beteugelen...
      En daarbij heeft niemand het in de gaten dat de auto's zoveel langzamer rijden dan vorig jaar, tenzij je een stopwatch in je handen hebt... 2 seconden op anderhalve minuut is te verwaarlozen, zeker met het blote oog....

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 09:31
    • Mrduplex

      Posts: 1.725

      @mario ,ja laten we vooral doen alsof jij niet in de gaten hebt dat ze strategisch van camera wisselen.
      Sommige mensen willen graag voor de gek gehouden worden🙈

      • + 10
      • 28 maa 2026 - 09:41
    • WickieDeViking

      Posts: 861

      Skoda zegt letterlijk dat hij het jammer vindt dat ze langzamer zijn dan vorig jaar. Waarom worden er dan andere jaren bijgehaald? Daar heeft hij het toch niet over.

      • + 4
      • 28 maa 2026 - 09:43
  • Flexwing

    Posts: 312

    Lekker zo met illegale motor mercedes kunnen ze mooi wat punten pakken dit jaar

    • + 5
    • 28 maa 2026 - 08:15
    • Stillewerise

      Posts: 39

      Slechte verliezer. Lekker q2 eruit maat

      • + 15
      • 28 maa 2026 - 08:17
    • Mrduplex

      Posts: 1.725

      Still we rise zal nu wel de regels veranderd willen hebben😂

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 08:33
    • Tony

      Posts: 1.583

      Ach kop op misschien heeft Max het boek “Starten in de F1 voor dummies” doorgenomen en kan hij zijn record verder aanscherpen door ook vanaf P11 te winnen.

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 09:24
  • d07

    Posts: 2.590

    Wat een drama zeg bij Red-Bull. De motor is niet goed en ook de auto is een draak.
    Tel daarbij op dat Max zich ook niet comfortabel voelt, aangezien Hadjar sneller is, en dit is het resultaat.

    • + 3
    • 28 maa 2026 - 08:15
    • red slow

      Posts: 3.303

      Het schijnt toch vooral het gewicht te zijn. Of dit nu van het chassis, motor of accu pakket is. Weet ik zo een twee drie niet.

      Wel mooi dat McLaren op dit circuit weer wat dichterbij is gekomen en mooie psychologische tik richting Russell door Kimi.

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 08:21
    • Sander

      Posts: 1.662

      Weet het niet voor Hadjar maar Max reed met een alternatief aero pack wat dus niet werkte. Maar RBR heeft het inderdaad zwaar. Positief punt: als drankjesfabrikant een race auto bouwen is toch best knap!

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 08:22
    • red slow

      Posts: 3.303

      @sander het team rijd inmiddels dik 20 jaar in de F1. Was van 2010 tot met 2023 samen met Mercedes de enige twee teams die kampioen werden.

      Daar kan je best wat minder denigrerend over zijn.

      • + 5
      • 28 maa 2026 - 08:29
    • Sander

      Posts: 1.662

      Red Slow, was niet denigrerend bedoeld. Ik vind het echt knap dat je zelf een F1 motor bouwt.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 10:34
    • red slow

      Posts: 3.303

      @sander

      Mijn excuus. Dan heb ik het verkeerd geïnterpreteerd. Het kwam op mij anders over.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 12:02
  • Larry Perkins

    Posts: 63.799

    Kimi en Mercedes-fans gefeliciteerd!

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 08:15
  • Larry Perkins

    Posts: 63.799

    Off-topic:

    Let op: in de nacht van zaterdag op zondag gaat de zomertijd in en wordt de klok een uur vooruit gezet.

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 08:16
    • Klus

      Posts: 2.423

      Hoe laat moet ik daarvoor opstaan? Niet alle klokken in huis worden automatisch verzet helaas.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 08:50
    • Larry Perkins

      Posts: 63.799

      Misschien wil je buurman om 06.00 uur ff bij je aanbellen @Klus? Of een vuurwerkbom door je ruit gooien, da's meer van deze tijd...

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 08:55
    • Klus

      Posts: 2.423

      Bedoel je dan 6.00 in de wintertijd of zomertijd? Want als hij om 6.00 vuurwerk door het raam gooit is het bij mij nog 5.00 uur.

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 10:25
  • Larry Perkins

    Posts: 63.799

    Wat een talent die Kimi, pas 19 jaar en teamleider, en dan zo goed met de druk omgaan. Chapeau!

    • + 7
    • 28 maa 2026 - 08:22
  • Mrduplex

    Posts: 1.725

    Heb vooral de regie vandaag goed z’n best zien doen😂😂
    Ach het gros ziet t niet eens meer😭😭

    • + 8
    • 28 maa 2026 - 08:36
    • F1 bekijker

      Posts: 175

      Ja dat was al een stuk beter.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 08:49
    • van lotje,g

      Posts: 1.207

      Heb jij al een natte plek in je broek?

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 08:54
    • Mrduplex

      Posts: 1.725

      Ff ter verduidelijking : dit was geen compliment

      • + 7
      • 28 maa 2026 - 09:08
  • monzaron

    Posts: 859

    Gaat goed met deze sait, de Belgen kruipen ook weer onder hun steen vandaan 🤣🤣🤣

    • + 8
    • 28 maa 2026 - 08:41
    • Bertrand Gachot

      Posts: 409

      Wat bedoel je precies? Ik zou juist zeggen:“Dankzij de Belgen”

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 08:55
  • Drunt

    Posts: 605

    Lekker kimi!! Max echt niet best, moet beter en iig boven hadjar komen.

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 08:47
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.018

    @Kookie
    Kijk de afgunstige bashers ineens allemaal voorspelbaar stoer komen doen hier! 🤣🤣🤣
    En dan met glibberende billetjes blijven beweren het de fanboys zijn, de horde, is die dit forum verpest...

    Wat een kansloos kleine mensjes...

    • + 11
    • 28 maa 2026 - 08:56
    • F1 bekijker

      Posts: 175

      Is wel weer duidelijk dat jij het begin van deze site niet hebt meegemaakt en nee toen zat Max nog niet in de F1.

      • + 6
      • 28 maa 2026 - 09:05
    • Mrduplex

      Posts: 1.725

      @F1 bekijker.
      Hilarisch dat juist jij dit zegt

      • + 9
      • 28 maa 2026 - 09:09
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.018

      @F1 bezeiker

      Zit je toch weer flink naast de werkelijkheid. Kom hier al járen (ja, ook vóór Vertappen) maar ben vanwege dom-afgunstige types als Politik, d07 (en nu jij) weggeweest.

      Je post is typerend voor de weinig intelligente figuren, die heerlijk gedijen op de slechte resultaten van Verstappen. Kansloze typjes die in het dagelijks leven hoogstwaarschijnlijk de grootste moeite hebben om mee te komen...

      • + 12
      • 28 maa 2026 - 09:28
    • mario

      Posts: 15.248

      Ik vind het wel jammer dat Max niet verder vooraan staat... Ik ben eerlijk en geen Max-fan, maar ook geen anti-Max... Ik hou van zoveel mogelijk strijd vooraan en heb mij vaak genoeg geërgerd aan coureurs die niet mijn favoriet waren en toch wonnen, neem bijvoorbeeld een Schumacher... Dus ik hoop zeker wel dat Max en Hadjar zich snel vooraan zullen gaan melden, alleen hoeven ze van mij niet te winnen 😎

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 09:36
    • WickieDeViking

      Posts: 861

      Wat jij zegt Glasvezel, ik ben benieuwd of Politik nu ook Knookie gaat afkraken, maar dat zal vast niet haha.

      • + 9
      • 28 maa 2026 - 09:50
    • Mr Marly

      Posts: 7.983

      Wickie, je doet zelf ook niet anders.

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 11:34
    • WickieDeViking

      Posts: 861

      Ah daar komt de ene Mclaren fan de andere verdedigen. Voor jou dezelfde boodschap als die ik aan Robin heb gegeven: lees mijn eerste tot ... berichten en je ziet precies hoe genuanceerd en fatsoenlijk ik ben begonnen op dit forum, en je ziet ook precies wanneer het kantelpunt is gekomen dat ik nu tegen bepaalde mensen op een bepaalde manier reageer.

      Iets met wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 11:55
    • Mr Marly

      Posts: 7.983

      Je reageert niet op mensen aangezien ik Politik niet in dit draadje zie staan, jij begint zelf over hem. Maar goed, je geeft zelf toe niet meer genuanceerd en fatsoenlijk te reageren, dat zegt eigenlijk alles.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 12:01
    • mario

      Posts: 15.248

      BAM!!!
      Mr Marly 1 - Wickie 0
      Wie een kuil probeert te graven voor een ander.... 😎

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 12:04
  • myell

    Posts: 122

    Ik baal wel behoorlijk van deze uitslag, ik had in dit bochtige circuit Ferrari vooraan verwacht maar niets is minder waar, Mercedes speelt gewoon met de concurrentie ze hebben McLaren nu ook voorzien van een iets andere engine mapping zodat deze mooi tussen hen en de ferrari's staan zodat ze morgen onbedreigd naar de finish kunnen rijden.

    • + 5
    • 28 maa 2026 - 09:09
  • WickieDeViking

    Posts: 861

    Sterk van Antonelli. Als hij dit weet vol te houden over een seizoen en zo het vuur aan de schenen kan leggen bij Russell, zegt dat iets over zowel Antonelli als Russell. Maar even afwachten nog. Wel enorm knap.

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 09:51
  • Nomemory

    Posts: 45

    Mooie variabele voor een spannend seizoen

    • + 0
    • 28 maa 2026 - 09:55

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

