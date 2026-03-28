Andrea Kimi Antonelli heeft de pole position op het circuit van Suzuka gepakt. Hij was nipt sneller dan George Russell, die de tweede tijd wist te noteren in de Japanse kwalificatie. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Q1

Onder goede omstandigheden ging de kwalificatie op het circuit van Suzuka van start. Onder aanvoering van de Racing Bulls van Arvid Lindblad en Liam Lawson kwamen de coureurs de baan op, maar de toppers bleven nog even wachten. Het was druk op de baan, en in de vrije trainingen bleek al dat het verkeer voor problemen kon zorgen.

Al snel werd duidelijk dat de Ferrari's snel waren, maar dat de Mercedessen wat tegenvielen. Antonelli begon de sessie wel met de snelste tijd, maar zijn teamgenoot George Russell klaagde in deze fase van de kwalificatie over een probleem; hij had het gevoel dat er iets niet klopte. Ook bij Max Verstappen liep het nog niet lekker, al wist hij wel een aantal zeer goede sectortijden te rijden.

In het achterveld was het een grote verrassing dat Oliver Bearman niet door wist te stoten naar Q2. De balende Brit viel af, en dat gold ook voor Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll.

Q2

De Mercedessen en de Ferrari's trapten het tweede gedeelte van de kwalificatie af, en ze gingen jagen op de snelle tijden. Voor Mercedes is dit normaal gesproken geen probleem, maar in het eerste gedeelte van de kwalificatie kwam de concurrentie veel dichterbij dan ze zouden willen. Ze waren in Q2 dan ook niet het snelste, en dat zorgde vooral voor klachten bij Russell. Hij bleef erbij dat er iets aan de hand was met zijn auto.

Russells leed is klein bier vergeleken met de problemen van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen was in de afgelopen vier jaar uiterst dominant op Suzuka, maar kon nu geen deuk in een pakje boter rijden. Hij bleef hangen op de tiende plaats, maar werd naar huis gestuurd door de snelle rookie Lindblad. Naast Verstappen vielen ook Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Franco Colapinto en Carlos Sainz af.

Q3

Zonder Verstappen, maar met alle andere grote kanonnen, ging het derde, beslissende gedeelte van de kwalificatie in Japan van start. Wederom koos Mercedes ervoor om Antonelli en Russell direct de baan op te sturen. Waar ze in de eerste twee sessies nog veel tijd moesten toegeven op de Ferrari's en McLarens, waren ze dit keer weer snel. Vooral Antonelli maakte indruk, en hij zette Russell op een achterstand. In de tweede run kon er echter nog van alles gebeuren.

Russell leek weer terug te kunnen komen in de tweede run, maar hij verloor de nodige milliseconden in het laatste deel van de ronde. Antonelli leek zich alleen zorgen te hoeven maken over Charles Leclerc, die een zeer snelle eerste sector reed. Vlak voor 130R had hij echter een snap, waardoor hij tijd verloor en zijn aanval in schoonheid stierf. Antonelli pakte de pole, en lijkt de man in vorm te zijn.