Daniel Juncadella noteerde vandaag in de Top Quali 3 de vierde tijd op de Nürburgring Nordschleife. Eerder op de dag hadden Lucas Auer en Verstappen het team geholpen, en Juncadella kon niet meekomen in het geweld van de Lamborghini's en Christopher Haase. De Spanjaard was desalniettemin tevreden met zijn resultaat.

Juncadella mocht de Mercedes-AMG GT3 #3 besturen tijdens de laatste, allesbeslissende kwalificatiesessie besturen. Hij deed het zeker niet slecht, maar kon niet tippen aan de tijd van Luca Engstler in de Lamborghini in Red Bull-kleuren. De sfeer bij Verstappen Racing, Mercedes en Winward was goed, want de vierde startplaats geeft ze genoeg kansen voor de 24-uursrace.

Hoe is het gevoel?

Juncadella was na afloop van de Top Quali 3 dan ook zeer tevreden met het resultaat. De Spanjaard sprak op de Nürburgring met de aanwezige media, waar hij zijn eerste reactie gaf: "Het was een heel erg goede dag, want idealiter start je in de top vijf. Wij staan op de vierde plek!"

Juncadella geeft wel toe dat hij het liever iets beter had gedaan: "Natuurlijk wil je altijd de pole position pakken, maar P4 is een prima startpositie voor zo'n lange race. De auto lijkt competitief te zijn en mijn teamgenoten staan er ook heel erg goed voor. We hebben goed werk geleverd in alle sessies. We moeten hier en daar alleen nog wat gaan finetunen."

Waarom was het lastig?

De Nordschleife was op sommige delen nog heel nat, en Juncadella had het dan ook zeker niet makkelijk: "Het was een lastige sessie, omdat het in het begin heel erg glad was door de regen. Maar in de laatste ronde was het weer helemaal droog en toen konden we een goede ronde rijden. Dus daar ben ik heel erg blij mee."

Wie is de eerste rivaal?

Het team van Verstappen, Juncadella, Auer en Jules Gounon start de race morgen vanaf de tweede rij, en staat naast de Scherer Audi. Deze wagen wordt bestuurd door de ervaren Christopher Haase, Alexander Sims en Ben Green.