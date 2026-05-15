user icon
icon

Teamgenoot Verstappen trots op kwalificatie: "Het was heel lastig"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Teamgenoot Verstappen trots op kwalificatie: "Het was heel lastig"

Daniel Juncadella noteerde vandaag in de Top Quali 3 de vierde tijd op de Nürburgring Nordschleife. Eerder op de dag hadden Lucas Auer en Verstappen het team geholpen, en Juncadella kon niet meekomen in het geweld van de Lamborghini's en Christopher Haase. De Spanjaard was desalniettemin tevreden met zijn resultaat.

Juncadella mocht de Mercedes-AMG GT3 #3 besturen tijdens de laatste, allesbeslissende kwalificatiesessie besturen. Hij deed het zeker niet slecht, maar kon niet tippen aan de tijd van Luca Engstler in de Lamborghini in Red Bull-kleuren. De sfeer bij Verstappen Racing, Mercedes en Winward was goed, want de vierde startplaats geeft ze genoeg kansen voor de 24-uursrace.

Meer over Max Verstappen Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei

Hoe is het gevoel?

Juncadella was na afloop van de Top Quali 3 dan ook zeer tevreden met het resultaat. De Spanjaard sprak op de Nürburgring met de aanwezige media, waar hij zijn eerste reactie gaf: "Het was een heel erg goede dag, want idealiter start je in de top vijf. Wij staan op de vierde plek!"

Juncadella geeft wel toe dat hij het liever iets beter had gedaan: "Natuurlijk wil je altijd de pole position pakken, maar P4 is een prima startpositie voor zo'n lange race. De auto lijkt competitief te zijn en mijn teamgenoten staan er ook heel erg goed voor. We hebben goed werk geleverd in alle sessies. We moeten hier en daar alleen nog wat gaan finetunen."

Waarom was het lastig?

De Nordschleife was op sommige delen nog heel nat, en Juncadella had het dan ook zeker niet makkelijk: "Het was een lastige sessie, omdat het in het begin heel erg glad was door de regen. Maar in de laatste ronde was het weer helemaal droog en toen konden we een goede ronde rijden. Dus daar ben ik heel erg blij mee."

Wie is de eerste rivaal?

Het team van Verstappen, Juncadella, Auer en Jules Gounon start de race morgen vanaf de tweede rij, en staat naast de Scherer Audi. Deze wagen wordt bestuurd door de ervaren Christopher Haase, Alexander Sims en Ben Green.

Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Daniel Juncadella Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar