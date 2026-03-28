De laatste vrije training van het raceweekend op het circuit van Suzuka zit erop. Op het iconische circuit werd in deze sessie de snelste tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli. Achter hem ging de tweede tijd naar George Russell, terwijl Charles Leclerc de top drie compleet heeft gemaakt.

Zoals gebruikelijk was de start van de derde vrije training allesbehalve spectaculair. Terwijl de lichten aan het einde van de pitlane op groen schoten, stonden de meeste coureurs nog ontspannen te babbelen in de pitbox. Alleen Franco Colapinto stuurde zijn auto direct de baan op, maar verder heerste er vrijwel overal rust in de pitlane.

Alleen bij het team van McLaren werd er hard gewerkt. Vlak voor de start van de sessie meldde de Britse renstal dat ze een ERS-probleem hadden ontdekt bij de auto van Lando Norris. Ze gingen er niet vanuit dat hij een meter kon rijden in de training, en dat was een dreun voor de regerend wereldkampioen. Op vrijdag had hij nog aangegeven dat ze snel de problemen moesten oplossen, omdat het anders heel moeilijk zou worden.

Steeds meer actie

Op de baan werd het ondertussen wat drukker, en begon het publiek te juichen. De populaire Lewis Hamilton betrad het asfalt, en hij begon met het draaien van zijn rondjes. De zevenvoudig wereldkampioen kende een lastige vrijdag, en hij wilde dan ook dat zijn team een aantal zaken ging aanpassen.

Na een kwartier werd het echt druk op de baan, en kwamen ook de grote kanonnen de baan op. Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli zette direct de toon met de snelste tijd, terwijl Oscar Piastri naar buitenkwam om data te verzamelen voor McLaren. Hij lette niet goed op, en reed de Audi van Nico Hülkenberg in de weg in 130R.

Werk aan de winkel voor Verstappen

Max Verstappen kende een rampzalige vrijdag, en kwam in deze sessie pas na een kleine twintig minuten de baan op. Waar de concurrentie direct voor een pushrondje op de softs koos, kwamen Verstappen en zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar op de mediums de baan op.

Verstappen had na een halfuurtje de negende tijd achter zijn naam staan, en moest iets minder dan anderhalve seconde toegeven op de snelste tijd. Die snelste tijd was niet langer in handen van de Ferrari van Charles Leclerc. Zijn tijd werd, met flink wat marge, uit de boeken gereden door de Mercedessen. Ze waren weer een klasse apart, en ze zetten de concurrentie op achterstand.

Hoe ging het met Norris?

Voor de pitbox van Lando Norris was het ondertussen dringen geblazen. Hij stond geruime tijd op een koptelefoon achterin de box, en de ERS-problemen leken hem de training te kosten. In tegenstelling tot wat McLaren eerder meldde, kregen ze de auto toch snel opgebouwd. Norris zette zijn helm op, en stapte alvast in zijn auto. Na veertig minuten stuurde hij zijn auto de baan op, en moest hij de verloren tijd goedmaken.

Mercedes deelt tik uit

Bij Mercedes trapten ze nog een keertje het gas in, en daarmee lieten ze de rest van het veld zweten. De andere coureurs werden op bijna een seconde gezet, en Verstappen moest zelfs bijna twee seconden toegeven. Waar het er eerst op leek dat de verschillen wat kleiner waren, was dat na de pushrondjes van Mercedes wat anders.

Mercedes-coureur Russell schrok zich nog wel rot toen hij tijdens zijn rondjes op de zachte banden ineens een rookpluim zag toen hij Spoon instuurde. De rook was afkomstig van de banden van Oliver Bearman, die de macht over het stuur was verloren. Het liep net goed af, en Bearman wist zijn auto uit de muur te houden.

Kon Verstappen zich verbeteren?

Bij Red Bull hadden ze ondertussen de zachte banden onder de auto van Verstappen geschroefd, en hij wist zich iets te verbeteren. Hij noteerde de zevende tijd, maar had nog steeds een flinke achterstand op de top van het veld. Zelfs de Audi van Hülkenberg zag er sneller uit, al waren de onderlinge verschillen achter Mercedes wat kleiner. In de laatste fase van de training dook ook Lando Norris onder de tijd van Verstappen.