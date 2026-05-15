Max Verstappen gaat dit weekend op jacht naar de zege in de 24 uur van de Nürburgring. Zijn team zal de race vanaf de vierde plaats gaan starten, maar de concurrentie gaat geen open huis houden. De Nederlandse Lamborghini-coureur Nicky Catsburg hoopt hem uit te kunnen dagen.

Catsburg keek tijdens de Top Quali 3 toe vanaf de zijlijn, en zag hoe zijn teamgenoot Marco Mapelli de tweede tijd wist te noteren. Naast Mapelli en Catsburg maakt ook Nick Yelloly onderdeel uit van de line-up van de Red Bull Team Abt Lamborghini #130. Het Italiaanse merk kwam zeer goed voor de dag in de kwalificatie, want de zusterauto met Luca Engstler greep de pole position.

Hoe zet Verstappen de boel op stelten?

Catsburg zal de race van morgen niet starten, maar laat aan De Telegraaf weten dat hij hoopt op een duel met Verstappen: "Meestal is het hier al vanaf de zaterdag een gekkenhuis, nu is het eigenlijk vanaf donderdag al zo. Dat kun je gerust het Max Verstappen-effect noemen. Ik heb nog niemand gehoord die het niet leuk vindt dat hij meedoet. Voor ons is al die extra aandacht ook mega-gaaf. Het geeft voor mij weer aan wat voor geweldige gozer hij eigenlijk is."

'Dan is hij schrikbarend goed'

Catsburg vindt de deelname van Verstappen geweldig: "Ik ken de teamgenoten van Max heel goed en die zijn eveneens vol lof over hem. Ik hoop natuurlijk dat we hem kunnen verslaan. Dat zal zeker moeilijk worden. Ik denk dat hij in wisselende omstandigheden schrikbarend goed gaat zijn. Dan moeten we misschien net iets te veel op de limiet rijden om dat te kunnen bijbenen, maar we gaan het proberen!"

De rol van de BoP

Catsburg en zijn team grepen vandaag naast de pole position, en dat kan volgens hem ook tactiek zijn. Hij wijst naar de Balance of Performance (BoP): "Daarom moet je altijd bedenken: gaan we voor pole position of starten we iets meer naar achteren, om buiten de risicozone wat betreft de BoP te blijven."

Toch gingen ze er vol voor: "We zijn vol gas gegaan en dat kun je ook wel zien met ons 1-2tje. Ik denk dat we alles onder controle hebben, maar er kan altijd gezegd worden dat we te snel zijn en ze het gelijk moeten trekken."