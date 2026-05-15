De toekomst van Max Verstappen is nog altijd het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De Nederlandse coureur staat nog onder contract bij Red Bull, maar veel mensen vragen zich af of hij bij dit team blijft. Ralf Schumacher denkt dat hij in ieder geval niet naar Ferrari overstapt.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar het is de vraag of hij zijn overeenkomst gaat uitdienen. Verstappen en Red Bull hebben een lastige start van het seizoen achter de rug, en er gaan dan ook veel geruchten rond over zijn toekomst. Verstappen werd al in verband gebracht met Mercedes en McLaren, maar Ferrari wordt niet genoemd.

Kan Verstappen naar Ferrari?

Ook oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher ziet dit niet zo snel gebeuren. In de podcast Backstage Boxengasse wordt Schumacher gevraagd of Verstappen naar Ferrari kan overstappen: "Nou ja, alles is mogelijk. Veel coureurs willen dolgraag voor Ferrari rijden. Je moet eerlijk toegeven, het merk heeft iets bijzonders in de Formule 1."

Betere opties

Schumacher ziet dat Verstappen andere, betere opties heeft: "Max lijkt zich heel erg op zijn gemak te voelen bij Mercedes. Ze hebben dat hele GT3-gedoe, waar de teams samenwerken, en je hebt ook nog eens de Mercedes-motor. Je wil altijd rijden met de beste motor."

"Vanuit dat perspectief kan ik het me dus nauwelijks voorstellen dat Max naar Ferrari gaat. Max zou zich dan moeten schikken naar die structuur, en ik denk dat hij dat niet graag wil doen."

Waarom gaat dit niet werken?

Volgens Schumacher wil Verstappen graag met vertrouwde gezichten werken, en dat kan niet bij Ferrari: "Hij is eraan gewend dat hij de teamleider is, maar als hij in zijn eentje overstapt naar dit team, wat momenteel niet functioneert, dan kan hij dit niet aan als coureur. Hij is Lambiase nu verloren aan McLaren, dus hij kan hem niet meebrengen."

"Toen mijn broer naar Ferrari ging, bracht hij veel mensen met zich mee. Zij werkten heel erg goed samen. Maar als je daar in je eentje als coureur naartoe gaat, dan denk ik niet dat dat genoeg is. Dus in mijn optiek kan hij alleen naar Mercedes of McLaren gaan."