De toekomst van Max Verstappen is nog altijd het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De Nederlandse coureur staat nog onder contract bij Red Bull, maar veel mensen vragen zich af of hij bij dit team blijft. Ralf Schumacher denkt dat hij in ieder geval niet naar Ferrari overstapt.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar het is de vraag of hij zijn overeenkomst gaat uitdienen. Verstappen en Red Bull hebben een lastige start van het seizoen achter de rug, en er gaan dan ook veel geruchten rond over zijn toekomst. Verstappen werd al in verband gebracht met Mercedes en McLaren, maar Ferrari wordt niet genoemd.

Kan Verstappen naar Ferrari?

Ook oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher ziet dit niet zo snel gebeuren. In de podcast Backstage Boxengasse wordt Schumacher gevraagd of Verstappen naar Ferrari kan overstappen: "Nou ja, alles is mogelijk. Veel coureurs willen dolgraag voor Ferrari rijden. Je moet eerlijk toegeven, het merk heeft iets bijzonders in de Formule 1."

Betere opties

Schumacher ziet dat Verstappen andere, betere opties heeft: "Max lijkt zich heel erg op zijn gemak te voelen bij Mercedes. Ze hebben dat hele GT3-gedoe, waar de teams samenwerken, en je hebt ook nog eens de Mercedes-motor. Je wil altijd rijden met de beste motor."

"Vanuit dat perspectief kan ik het me dus nauwelijks voorstellen dat Max naar Ferrari gaat. Max zou zich dan moeten schikken naar die structuur, en ik denk dat hij dat niet graag wil doen."

Waarom gaat dit niet werken?

Volgens Schumacher wil Verstappen graag met vertrouwde gezichten werken, en dat kan niet bij Ferrari: "Hij is eraan gewend dat hij de teamleider is, maar als hij in zijn eentje overstapt naar dit team, wat momenteel niet functioneert, dan kan hij dit niet aan als coureur. Hij is Lambiase nu verloren aan McLaren, dus hij kan hem niet meebrengen."

"Toen mijn broer naar Ferrari ging, bracht hij veel mensen met zich mee. Zij werkten heel erg goed samen. Maar als je daar in je eentje als coureur naartoe gaat, dan denk ik niet dat dat genoeg is. Dus in mijn optiek kan hij alleen naar Mercedes of McLaren gaan."

Reacties (3)

  • F1jos

    Posts: 5.237

    Vergeet niet dat Max tegenwoordig veul vrienden maakt, door velen wordt gerespecteerd en zijn uitzonderlijke talenten erkend.

    • 15 mei 2026 - 18:14
  • AUDI_F1

    Posts: 3.786

    Ik kan het me heel goed voorstellen als je de beste coureur van het veld wilt hebben
    En denk ook dat Ferrari dan gaat eisen dat Verstappen.com weer met Ferrari gaat racen.

    • 15 mei 2026 - 19:04
  • Larry Perkins

    Posts: 65.004

    "Hebben we nog een artikeltje liggen?"
    "Alleen wat rotzooi van Ralf."
    "Maakt niet uit, knal maar op de seit..."

    • 15 mei 2026 - 19:28

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
