Marko wijst naar Horner: "Hij wilde Verstappen niet bij Red Bull"

Het is vandaag precies tien jaar geleden dat Max Verstappen in Barcelona zijn eerste Grand Prix won. Het verhaal van Verstappens overstap naar Red Bull is inmiddels honderden keren verteld, maar voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko kijkt er graag op terug. Hij stelt dat toenmalig teambaas Christian Horner tegen de transfer was.

Tien jaar geleden stond de Formule 1-wereld op zijn kop. Vlak na de Russische Grand Prix werd bekend dat Verstappen van Toro Rosso naar Red Bull ging, en dat de blunderende Daniil Kvyat de omgekeerde weg bewandelde. Verstappen schreef daarna geschiedenis door de race in Barcelona te winnen, en dat is voor veel mensen bij Red Bull en in zijn omgeving nog steeds een belangrijk moment.

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

FIA-president denkt na over verbieden van Red Bull-constructie

Hoe kijkt Marko hier nu op terug?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko kijkt er ook met een mooi gevoel op terug bij De Telegraaf: "Kvyat crashte twee keer in die race in Rusland. Het jaar ervoor deed hij het nog naar behoren en was hij soms ook sneller dan Daniel Ricciardo, met name in de regen. Maar in 2016 was hij niet meer dezelfde coureur en klaagde hij al vanaf de eerste testdag over de remmen. Het was duidelijk dat we iets moesten doen."

Wat was er aan de hand met Horner?

Uiteindelijk namen Marko en Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz het besluit, en daar was niet iedereen het mee eens: "Max' teamgenoot Carlos Sainz was heel teleurgesteld dat we niet voor hem kozen. Maar voor ons was het een duidelijke en simpele beslissing. Teambaas Christian Horner was het er niet mee eens dat we Max al na vier races promoveerden, hij was ertegen. Zoals veel rivalen en critici mij door de mangel haalden en zeiden dat Max nog veel te jong was en dit een gevaarlijke move was."

Het bleek uiteindelijk de juiste keuze te zijn, want na Verstappens zege in Barcelona volgden er nog veel meer. Hij veroverde tot nu toe vier wereldtitels en herschreef de geschiedenisboekjes van de Formule 1.

F1 Nieuws Max Verstappen Christian Horner Helmut Marko Red Bull Racing

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
