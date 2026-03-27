De tweede vrije training op het circuit van Suzuka zit erop. Op het Japanse circuit ging de snelste tijd naar Oscar Piastri. Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli, terwijl George Russell hier de derde tijd op zijn naam schreef.

Net als tijdens de eerste vrije training, was het bij de start van deze sessie weer zeer druk. Vrijwel alle coureurs kwamen direct de baan op, en dat gold ook voor Max Verstappen. Samen met zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar sloot hij het treintje af. Bij Red Bull waren ze aan het testen, want Verstappen had flowvis op zijn achtervleugel zitten en hij kreeg een nieuwe voorvleugel, mogelijk van een andere specificatie.

In de eerste fase van de training moest hij veel tijd toegeven op de concurrentie. Hij zag dat niet de Mercedessen, maar de Ferrari van Charles Leclerc als snelste aan de training was begonnen. De Mercedessen kregen concurrentie van Leclerc én McLaren-coureur Oscar Piastri. De Australiër was de enige McLaren-coureur die data kon verzamelen aan het begin van de sessie, want Lando Norris kampte met problemen.

Wie liepen er tegen problemen aan?

Norris zat nog niet in zijn auto bij de start van de sessie, en zijn monteurs hadden zelfs de vloer van de auto geschroefd. De Britse regerend wereldkampioen moest lang wachten voordat hij zijn eerste meters kon maken. Hij was echter niet de enige coureur die kampte met problemen. Arvid Lindblad keerde snel terug in de pits, want hij had problemen met zijn versnellingsbak. Hij kwam niet meer in actie in deze sessie.

Ook bij Alexander Albon liep niet alles op rolletjes. De Williams-coureur had de nodige incidentjes in de eerste training, en de problemen hielden voor hem aan. Hij viel stil op de baan, en leek een rode vlag te gaan veroorzaken. Voordat de wedstrijdleiding dit besluit kon nemen, had Albon de auto gereset, en zocht hij de pits weer op. Bij Audi werd er ondertussen flink gesleuteld, want Gabriel Bortoleto kampte met flinke problemen.

Verstappen naar de stewards

Aan kop beleefde Verstappen weer een frustrerende sessie. Na de eerste run op de zachte banden moest hij genoegen nemen met de achtste tijd, op 1,3 seconden van de snelste tijd van Oscar Piastri. Na de sessie moet hij ook nog naar de stewards voor een moment met Alpine-coureur Franco Colapinto in 130R. Het lijkt erop dat vooral de Argentijn zich zorgen moet maken over een straf.

Wat was er aan de hand met Mercedes?

Norris was na ruim een halfuur de baan opgekomen voor zijn eerste rondjes, en er leek snelheid in zijn McLaren te zitten. Hij noteerde op de mediumbanden de zesde tijd, terwijl Piastri nog altijd de snelste tijd achter zijn naam had staan. Bij Mercedes moesten ze zelfs wat tijd toegeven op de papajakleurige bolides.

Frustrerende dag voor Verstappen

Voor Verstappen was het een frustrerende sessie, en hij zakte terug naar de tiende plaats. Tot zijn frustratie zag hij hoe zelfs Nico Hülkenberg, Alexander Albon en Oliver Bearman een snellere tijd neer wisten te zetten. Zijn teamgenoot Isack Hadjar kwam ook niet goed voor de dag, en moest genoegen nemen met de vijftiende tijd. Er is dus nog werk aan de winkel voor Red Bull.

Hij sloot de dag af met een momentje in Spoon, waar hij van de baan schoot. Hij was zeker niet de enige coureur die hier de mist inging, maar het was niet goed voor zijn humeur.

F1Grand Prix Japan - Vrije training 2

JP Circuit Suzuka - 27 maart 2026

  • Cicero

    Posts: 1.633

    Is een promotie naar racing bulls niet een goede optie voor verstappen?

    • + 3
    • 27 maa 2026 - 08:05
  • Larry Perkins

    Posts: 63.776

    Max: "Het is niet alleen de schuld van Giles Richards maar ook van Donald J. Trump, Elon Musk, Vladimir Poetin, Benjamin Netanyahu, Xi Jinping, Kim Jong-un, Mohammed Ben Sulayem (de dictator van de Formule 1), Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1), Gianni Infantino, ex-minister Faber en natuurlijk Gordon...

    • + 4
    • 27 maa 2026 - 08:07
  • F1 bekijker

    Posts: 162

    Lieve Max fans slaap zondag maar lekker uit...

    • + 9
    • 27 maa 2026 - 08:08
    • The Wolf

      Posts: 455

      Deze niet-Max-fan slaapt ook lekker uit. Later de f1 ff versneld afspelen. Meer is het mij niet wéérd. Hihi.

      • + 13
      • 27 maa 2026 - 08:27
    • Robin

      Posts: 3.120

      Beetje trieste opmerking… of je nou Max fan bent of niet.

      • + 2
      • 27 maa 2026 - 11:02
    • f(1)orum

      Posts: 9.824

      @F1 bekijker: Bekijk het maar

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 11:18
  • Edgar

    Posts: 1.731

    McLaren heeft toegang gekregen tot een extra performance engine mapping zo te zien...

    • + 1
    • 27 maa 2026 - 08:10
    • F1 bekijker

      Posts: 162

      Ja het 3e team in de top.

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 08:11
    • Politik

      Posts: 9.875

      Of Mercedes heeft z'n PU gewoon een paar tikkies terug geschroefd

      • + 5
      • 27 maa 2026 - 09:03
    • The Wolf

      Posts: 455

      die monteur heet Jaap

      Toto; "Tikkie terug Jaap!"

      (F.C. Knudde)

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 09:07
  • Housmans

    Posts: 420

    Just my 2 cents;
    Mercedes was een beetje verbaast dat ze hun motor niet ver genoeg hadden terug geschroefd in P1. Nog maar wat verder beperkt in P2.
    2016 al over again....

    • + 7
    • 27 maa 2026 - 08:10
    • F1 bekijker

      Posts: 162

      Ja voor morgen ga ik voor Russell op 1.

      • + 3
      • 27 maa 2026 - 08:15
  • trucker0werner

    Posts: 524

    Denk het probleem ia dat vorig jaar ze langer met de qagen bezig zijn geweest voor mogelijk wereldkampioen te worden.
    Want zelfs norris heeft probleem om boven in mee te doen.
    Dat samen met dat je niet volgas meer kan rijden dat je 20% of zo van je gas moet om bij te laden. Als je dat niet goed onder de knie hebt verlies je dus veel tijd.

    F1 was slimmer geweest om bedrijf te hebben die electrische systeem op de voorwielen ontwerpt en alle teams verkoopt.
    Zo hebben alle teams hetzelfde techniek. En als alles werkt dan kun je het wel weer terug geven. Dat ze meer en meer mogen aanpasse

    • + 0
    • 27 maa 2026 - 08:33
    • Lulham

      Posts: 706

      "Zelfs Norris", wat betekent dat? Piastri is de snelste, hoe kan dat dan, die heeft dezelfde auto als Norris.

      • + 3
      • 27 maa 2026 - 08:41
    • Patrace

      Posts: 6.602

      @trucker owner: de F1 is geen spec serie, maar een constructeurskampioenschap. Dat betekent dat er niet of nauwelijks standaard onderdelen zijn, maar de teams hun eigen onderdelen maken. Uiteraard hebben ze toeleveranciers, maar dan nog wordt vrijwel alles op maat voor hen gemaakt.

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 10:19
  • Aapnootmies

    Posts: 830

    idd..mercedes gaat zeggen goh wat is de concurrentie snel en morgen gewoon op pole hoor :) net als 2016..gewoon om hun snelheid niet te laten zien om ingrijpen te voorkomen

    • + 2
    • 27 maa 2026 - 08:43
    • mario

      Posts: 15.241

      Volgens mij is er al ingegrepen... Althans wat betreft meetmethode voor de compressieverhouding... Alleen lijkt dat vooralsnog Mercedes niet te deren, want misschien hebben ze helemaal geen "te" hoge compressieverhouding... We weten het niet, het zijn alleen maar geruchten tot nu toe... Er is nog niets bewezen...

      • + 4
      • 27 maa 2026 - 09:24
    • WickieDeViking

      Posts: 837

      "Volgens mij is er al ingegrepen... Althans wat betreft meetmethode voor de compressieverhouding..."


      Volgens mij niet.

      The governing FIA said in a statement on Saturday that amendments to the 2026 Formula One regulations had been approved unanimously by an e-vote of its World Motor Sport Council.
      "A significant effort has been invested in finding a solution to the topic of the compression ratio," it said.
      "The FIA has worked to find a compromise solution which determines that the compression ratio will be controlled in both hot and cold conditions from 1 June 2026 and subsequently only in the operating conditions...from 2027 onwards."

      Tenenkrommend zijn jij, Herman en SennaS, die maar wat roepen zonder de feiten na te kijken.

      • + 9
      • 27 maa 2026 - 10:05
  • markos

    Posts: 969

    Max strijdt hooguit voor P7 vrees ik.

    • + 1
    • 27 maa 2026 - 08:52
    • Larry Perkins

      Posts: 63.776

      Zolang hij dan ook inderdaad maar echt kan strijden, dan blijft het genieten...

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 10:12
  • DutchTifosi

    Posts: 2.835

    0,7 achterstand... yikes.

    • + 0
    • 27 maa 2026 - 09:04
  • MrStef85

    Posts: 6.565

    Wat een verschillen zeg..

    • + 2
    • 27 maa 2026 - 09:05
    • mario

      Posts: 15.241

      De verschillen bij de vorige regelwijziging waren aan het begin ook veel groter dan aan het eind van vorig jaar... Dit was gewoon te verwachten en dan valt het nog wel mee en als je de F1 al wat langer volgt dan de laatste 10 jaar weet je dat in de tijd van Schumi en daarvoor ook, de verschillen vele malen groter waren...

      • + 3
      • 27 maa 2026 - 09:55
  • Larry Perkins

    Posts: 63.776

    Het beste kunnen ze vannacht - zodat iedereen veilig is en blijft(!) - wat bommen en granaten op het circuit dumpen. Niet te veel, maar genoeg om de GP pas na 1 juni te verrijden...

    • + 0
    • 27 maa 2026 - 10:28
  • Skoda F1

    Posts: 597

    Wat mooi dat de japense fans de nieuwe f1 totaal omarmd hebben! En nu inplaats van Drs vleugels en racewagens op hun petjes dragen. Nu ook Penlite's acculaders en stekkers op hun pet plakken ik zag er zelfs een compleet verkleedt als mushroom..

    • + 3
    • 27 maa 2026 - 11:04
  • De Vogel is Geland

    Posts: 784

    Lewis is zeker weer blij met 0.8 seconden

    • + 1
    • 27 maa 2026 - 11:58

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

