De tweede vrije training op het circuit van Suzuka zit erop. Op het Japanse circuit ging de snelste tijd naar Oscar Piastri. Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli, terwijl George Russell hier de derde tijd op zijn naam schreef.

Net als tijdens de eerste vrije training, was het bij de start van deze sessie weer zeer druk. Vrijwel alle coureurs kwamen direct de baan op, en dat gold ook voor Max Verstappen. Samen met zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar sloot hij het treintje af. Bij Red Bull waren ze aan het testen, want Verstappen had flowvis op zijn achtervleugel zitten en hij kreeg een nieuwe voorvleugel, mogelijk van een andere specificatie.

In de eerste fase van de training moest hij veel tijd toegeven op de concurrentie. Hij zag dat niet de Mercedessen, maar de Ferrari van Charles Leclerc als snelste aan de training was begonnen. De Mercedessen kregen concurrentie van Leclerc én McLaren-coureur Oscar Piastri. De Australiër was de enige McLaren-coureur die data kon verzamelen aan het begin van de sessie, want Lando Norris kampte met problemen.

Wie liepen er tegen problemen aan?

Norris zat nog niet in zijn auto bij de start van de sessie, en zijn monteurs hadden zelfs de vloer van de auto geschroefd. De Britse regerend wereldkampioen moest lang wachten voordat hij zijn eerste meters kon maken. Hij was echter niet de enige coureur die kampte met problemen. Arvid Lindblad keerde snel terug in de pits, want hij had problemen met zijn versnellingsbak. Hij kwam niet meer in actie in deze sessie.

Ook bij Alexander Albon liep niet alles op rolletjes. De Williams-coureur had de nodige incidentjes in de eerste training, en de problemen hielden voor hem aan. Hij viel stil op de baan, en leek een rode vlag te gaan veroorzaken. Voordat de wedstrijdleiding dit besluit kon nemen, had Albon de auto gereset, en zocht hij de pits weer op. Bij Audi werd er ondertussen flink gesleuteld, want Gabriel Bortoleto kampte met flinke problemen.

Verstappen naar de stewards

Aan kop beleefde Verstappen weer een frustrerende sessie. Na de eerste run op de zachte banden moest hij genoegen nemen met de achtste tijd, op 1,3 seconden van de snelste tijd van Oscar Piastri. Na de sessie moet hij ook nog naar de stewards voor een moment met Alpine-coureur Franco Colapinto in 130R. Het lijkt erop dat vooral de Argentijn zich zorgen moet maken over een straf.

Wat was er aan de hand met Mercedes?

Norris was na ruim een halfuur de baan opgekomen voor zijn eerste rondjes, en er leek snelheid in zijn McLaren te zitten. Hij noteerde op de mediumbanden de zesde tijd, terwijl Piastri nog altijd de snelste tijd achter zijn naam had staan. Bij Mercedes moesten ze zelfs wat tijd toegeven op de papajakleurige bolides.

Frustrerende dag voor Verstappen

Voor Verstappen was het een frustrerende sessie, en hij zakte terug naar de tiende plaats. Tot zijn frustratie zag hij hoe zelfs Nico Hülkenberg, Alexander Albon en Oliver Bearman een snellere tijd neer wisten te zetten. Zijn teamgenoot Isack Hadjar kwam ook niet goed voor de dag, en moest genoegen nemen met de vijftiende tijd. Er is dus nog werk aan de winkel voor Red Bull.

Hij sloot de dag af met een momentje in Spoon, waar hij van de baan schoot. Hij was zeker niet de enige coureur die hier de mist inging, maar het was niet goed voor zijn humeur.