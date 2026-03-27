De eerste vrije training van het raceweekend in Japan zit erop. Op het circuit van Suzuka werd de snelste tijd genoteerd door George Russell. Achter hem ging de tweede tijd naar Andrea Kimi Antonelli, en de top drie werd compleet gemaakt door Lando Norris.

Na twee weken wachten ging het Formule 1-spektakel vandaag weer van start van op het circuit van Suzuka. Voor de teams was deze eerste vrije training heel belangrijk, want het was hét moment om nieuwe onderdelen uit te proberen en om te kijken of alles naar wens functioneerde.

Drukke start

Bij het doven van de lichten stond er een lange rij aan het einde van de pitlane. Onder aanvoering van de Audi's stroomden de auto's de baan op, ook Max Verstappen maakte direct meters. Zijn team Red Bull had de nodige updates doorgevoerd, en Verstappens auto zal dan ook onder de flowvis. Voor hen was het belangrijk om de updates uit te proberen, en te kijken of dit de performance zou verbeteren.

Verstappens teamgenoot Isack Hadjar had het echter lastig, en worstelde met zijn auto. Hij kampte met wat problemen met de remmen, maar hield zijn bolide wel goed onder controle. Verstappen kende ook een klein momentje in de chicane, maar hij kon gewoon zijn weg vervolgen en jagen op een goede tijd.

Wat was er aan de hand bij Norris?

Iemand die lang moest wachten, was regerend wereldkampioen Lando Norris. Bij de start van de sessie stond hij als enige nog binnen, en zijn monteurs moesten aan de bak. Te zien was hoe de engine cover van de auto was gehaald, en er flink werd gesleuteld.

Norris kwam uiteindelijk 'gewoon' de baan op, en werkte rustig zijn programma af. Na een halfuurtje schroefden de Mercedessen de zachte banden onder de auto's, en trapten Antonelli en Russell de strijd om de snelste tijd af. Ook Max Verstappen kwam op een setje zachte banden de baan op, maar hij moest 0,7 seconden toegeven op de tijd van Antonelli. Zijn Red Bull-teamgenoot Hadjar had het wat lastiger, en hij moest een dikke seconde toegeven.

Flinke momenten

Voor kampioenschapsleider verliep niet alles naar wens, en de Brit kende een flink moment in Spoon. Hij had zelf ook door dat het er niet goed uitzag, en riep dat hij een 'big moment' had. Even later deed Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad het dunnetjes over in dezelfde bocht, en hij wist ternauwernood een crash te voorkomen.

Ook voor Alexander Albon was het een uitdagende sessie, en hij schoot vol door het grind in de Degner-bochten. Hij leek de macht over het stuur te verliezen, raakte de muur met zijn linker achterband, maar wist de pits te bereiken. Hij kon opgelucht ademhalen, en ook zijn teamgenoot Carlos Sainz ging bijna de mist in. Hij was bezig met een langzame ronde, maar duwde bijna de Racing Bulls van Liam Lawson de baan af.

Hoe ging het met de topteams?

Verstappen was ondertussen afgezakt naar de zevende tijd, en moest veel terrein toegeven op de Mercedessen, Ferrari's en McLarens. Oscar Piastri en Lando Norris hadden op dat moment nog geen rondje op de zachte banden gereden, terwijl Ferrari-coureur Charles Leclerc zijn snelste tijd op de harde band had genoteerd.

Toen ze bij McLaren voor de zachte banden kozen, zag het er direct goed uit. Piastri noteerde de derde tijd, en had 'slechts' 0,199 seconden achterstand op de Mercedes van Russell. De andere teams moesten meer tijd toegeven, en dat gold ook voor Leclerc op de zachte banden. Norris wist zich te verbeteren, en schoof door naar de derde plek.

Vreemde touché

Waar het voor McLaren een positieve training was, was het een lastig uur voor Williams en Albon. Na zijn eerdere moment kwam hij weer naar buiten, maar ging het mis in de chicane. Hij wilde de Cadillac van Sergio Pérez inhalen, maar de Mexicaan had hem niet gezien. Ze raakten elkaar, en Albon spinde en beschadigde zijn auto. Pérez klonk zeer verbaasd, en Albon moest de pits opzoeken. Het was een bijzonder moment aan het einde van de sessie.