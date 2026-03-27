<b> Uitslag VT1 Japan: </b> Russell slaat groot gat met concurrentie, Verstappen slechts zevende

De eerste vrije training van het raceweekend in Japan zit erop. Op het circuit van Suzuka werd de snelste tijd genoteerd door George Russell. Achter hem ging de tweede tijd naar Andrea Kimi Antonelli, en de top drie werd compleet gemaakt door Lando Norris.

Na twee weken wachten ging het Formule 1-spektakel vandaag weer van start van op het circuit van Suzuka. Voor de teams was deze eerste vrije training heel belangrijk, want het was hét moment om nieuwe onderdelen uit te proberen en om te kijken of alles naar wens functioneerde.

Drukke start

Bij het doven van de lichten stond er een lange rij aan het einde van de pitlane. Onder aanvoering van de Audi's stroomden de auto's de baan op, ook Max Verstappen maakte direct meters. Zijn team Red Bull had de nodige updates doorgevoerd, en Verstappens auto zal dan ook onder de flowvis. Voor hen was het belangrijk om de updates uit te proberen, en te kijken of dit de performance zou verbeteren.

Verstappens teamgenoot Isack Hadjar had het echter lastig, en worstelde met zijn auto. Hij kampte met wat problemen met de remmen, maar hield zijn bolide wel goed onder controle. Verstappen kende ook een klein momentje in de chicane, maar hij kon gewoon zijn weg vervolgen en jagen op een goede tijd.

Wat was er aan de hand bij Norris?

Iemand die lang moest wachten, was regerend wereldkampioen Lando Norris. Bij de start van de sessie stond hij als enige nog binnen, en zijn monteurs moesten aan de bak. Te zien was hoe de engine cover van de auto was gehaald, en er flink werd gesleuteld.

Norris kwam uiteindelijk 'gewoon' de baan op, en werkte rustig zijn programma af. Na een halfuurtje schroefden de Mercedessen de zachte banden onder de auto's, en trapten Antonelli en Russell de strijd om de snelste tijd af. Ook Max Verstappen kwam op een setje zachte banden de baan op, maar hij moest 0,7 seconden toegeven op de tijd van Antonelli. Zijn Red Bull-teamgenoot Hadjar had het wat lastiger, en hij moest een dikke seconde toegeven.

Flinke momenten

Voor kampioenschapsleider verliep niet alles naar wens, en de Brit kende een flink moment in Spoon. Hij had zelf ook door dat het er niet goed uitzag, en riep dat hij een 'big moment' had. Even later deed Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad het dunnetjes over in dezelfde bocht, en hij wist ternauwernood een crash te voorkomen.

Ook voor Alexander Albon was het een uitdagende sessie, en hij schoot vol door het grind in de Degner-bochten. Hij leek de macht over het stuur te verliezen, raakte de muur met zijn linker achterband, maar wist de pits te bereiken. Hij kon opgelucht ademhalen, en ook zijn teamgenoot Carlos Sainz ging bijna de mist in. Hij was bezig met een langzame ronde, maar duwde bijna de Racing Bulls van Liam Lawson de baan af.

Hoe ging het met de topteams?

Verstappen was ondertussen afgezakt naar de zevende tijd, en moest veel terrein toegeven op de Mercedessen, Ferrari's en McLarens. Oscar Piastri en Lando Norris hadden op dat moment nog geen rondje op de zachte banden gereden, terwijl Ferrari-coureur Charles Leclerc zijn snelste tijd op de harde band had genoteerd.

Toen ze bij McLaren voor de zachte banden kozen, zag het er direct goed uit. Piastri noteerde de derde tijd, en had 'slechts' 0,199 seconden achterstand op de Mercedes van Russell. De andere teams moesten meer tijd toegeven, en dat gold ook voor Leclerc op de zachte banden. Norris wist zich te verbeteren, en schoof door naar de derde plek.

Vreemde touché

Waar het voor McLaren een positieve training was, was het een lastig uur voor Williams en Albon. Na zijn eerdere moment kwam hij weer naar buiten, maar ging het mis in de chicane. Hij wilde de Cadillac van Sergio Pérez inhalen, maar de Mexicaan had hem niet gezien. Ze raakten elkaar, en Albon spinde en beschadigde zijn auto. Pérez klonk zeer verbaasd, en Albon moest de pits opzoeken. Het was een bijzonder moment aan het einde van de sessie.

F1Grand Prix Japan - Vrije training 1

JP Circuit Suzuka - 27 maart 2026

Foto's Grand Prix van Japan 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  JV fan

    Posts: 2.966

    Ik weet niet wat een groot gat is , maar 0.026 en 0,132 seconde is dat niet..

    • 27 maa 2026 - 05:36
    Edgar

      Posts: 1.730

      Hier word Max bedoeld denk ik, de rest is bijzaak....

      • 27 maa 2026 - 05:48
    Sander

      Posts: 1.654

      Ze bedoelen dan ook de échte concurrentie ;-)

      • 27 maa 2026 - 06:02
    Larry Perkins

      Posts: 63.765

      Je weet dat de McLarens tegenwoordig niet meer mee racen, en dan is het gat naar Leclerc bijna 0,3 seconden...

      • 27 maa 2026 - 06:46
  racepace1

    Posts: 659

    Het is klaar, dit is niet meer te overbruggen deze gaten zijn veeeeel te groot voor de concurrentie om ook maar überhaupt moeite te doen om verder te strijden totaal nutteloos en verloren geld gewoon concentreren op 2027 wellicht krijgen we dan wel leuke races te zien. Hoe gaat de FIA dit aan ons verklaren? alle abbo geld van al die fans is ook weggegooid sjonge sjonge sjonge pffff moedeloos wordt ik ervan.
    (Kijk ik kan ook enorm overdrijven) :) :) :) :)

    • 27 maa 2026 - 06:37
  Skoda F1

    Posts: 596

    "Blimey thats a big Gap,"

    • 27 maa 2026 - 06:50

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 3

    03:30 - 04:30

    Race / Startgrid

    07:00 - 09:00

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

    Kwalificatie

    07:00 - 08:00

    Snelste ronde

    07:00 - 09:00

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    03:30 - 04:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    07:00 - 09:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    07:00 - 08:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    07:00 - 09:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

