user icon
icon

Webber fan van Verstappen en Red Bull: "Zij zijn pure racers"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Webber fan van Verstappen en Red Bull: "Zij zijn pure racers"

Mark Webber heeft zich nadrukkelijk achter Max Verstappen geschaard. De voormalig Formule 1-coureur vindt dat de sport zuinig moet omspringen met de Nederlander, die zich dit seizoen meermaals kritisch heeft uitgelaten over de nieuwe generatie F1-auto’s. Volgens Webber is Verstappen niet alleen een uitzonderlijke kampioen, maar ook een cruciale figuur voor de aantrekkingskracht van de Formule 1.

Webber steekt loftrompet over Verstappen

Webber kreeg de vraag wat een eventueel vertrek van Verstappen zou betekenen voor de sport en maakte meteen duidelijk hoe groot de impact van de Nederlander is. De Australiër benadrukt dat Verstappen veel meer meebrengt dan alleen zijn indrukwekkende erelijst.

Meer over Red Bull Racing Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 FIA-president denkt na over verbieden van Red Bull-constructie

FIA-president denkt na over verbieden van Red Bull-constructie

5 mei

“Max is ongelooflijk belangrijk voor elke ploeg. Kijk maar naar wat hij al heeft bereikt, met al die overwinningen en wereldtitels”, aldus Webber tegenover TalkSport, die Verstappen omschrijft als “een gladiator” en “het perfecte voorbeeld van waar Dietrich Mateschitz altijd naar op zoek was”. Volgens de voormalige Red Bull-coureur brengt de viervoudig wereldkampioen precies wat de sport nodig heeft. “Hij is een pure racer, iemand die spektakel en emotie meebrengt. Denk maar aan 2021, die strijd met Lewis Hamilton was buitengewoon. Dat soort rivaliteit zorgt voor passie en entertainment. We willen geen steriele coureurs zien die niets losmaken.”

Opvallende lofzang richting Red Bull

Webber benadrukt daarnaast dat Verstappen ook voor Red Bull van onschatbare waarde blijft. Volgens de Australiër heeft de Nederlander de renstal jarenlang mee aan de top gehouden en mag niemand hem ooit onderschatten, ook niet met de nieuwe reglementen in 2026 in aantocht.

“Ik ben fan van Max en van de manier waarop zijn team werkt”, aldus Webber. “Hij heeft Red Bull heel lang vooraan gehouden en zijn prestaties spreken voor zich. Je moet bijzonder moedig zijn om Max af te schrijven, want dat heeft eigenlijk nooit iemand gedaan.” De warme woorden richting Red Bull vallen op, want Webber wordt via zijn pupil Oscar Piastri steeds nadrukkelijker gelinkt aan een mogelijk toekomstscenario bij de Oostenrijkse renstal. De McLaren-coureur geldt als potentiële vervanger van Verstappen, mocht die vertrekken, of van Isack Hadjar als de Fransman blijft tegenvallen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Mark Webber Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Golf-GTI

    Posts: 1.770

    Hadjar zweet al peentjes

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 12:07

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar