Mark Webber heeft zich nadrukkelijk achter Max Verstappen geschaard. De voormalig Formule 1-coureur vindt dat de sport zuinig moet omspringen met de Nederlander, die zich dit seizoen meermaals kritisch heeft uitgelaten over de nieuwe generatie F1-auto’s. Volgens Webber is Verstappen niet alleen een uitzonderlijke kampioen, maar ook een cruciale figuur voor de aantrekkingskracht van de Formule 1.

Webber steekt loftrompet over Verstappen

Webber kreeg de vraag wat een eventueel vertrek van Verstappen zou betekenen voor de sport en maakte meteen duidelijk hoe groot de impact van de Nederlander is. De Australiër benadrukt dat Verstappen veel meer meebrengt dan alleen zijn indrukwekkende erelijst.

“Max is ongelooflijk belangrijk voor elke ploeg. Kijk maar naar wat hij al heeft bereikt, met al die overwinningen en wereldtitels”, aldus Webber tegenover TalkSport, die Verstappen omschrijft als “een gladiator” en “het perfecte voorbeeld van waar Dietrich Mateschitz altijd naar op zoek was”. Volgens de voormalige Red Bull-coureur brengt de viervoudig wereldkampioen precies wat de sport nodig heeft. “Hij is een pure racer, iemand die spektakel en emotie meebrengt. Denk maar aan 2021, die strijd met Lewis Hamilton was buitengewoon. Dat soort rivaliteit zorgt voor passie en entertainment. We willen geen steriele coureurs zien die niets losmaken.”

Opvallende lofzang richting Red Bull

Webber benadrukt daarnaast dat Verstappen ook voor Red Bull van onschatbare waarde blijft. Volgens de Australiër heeft de Nederlander de renstal jarenlang mee aan de top gehouden en mag niemand hem ooit onderschatten, ook niet met de nieuwe reglementen in 2026 in aantocht.

“Ik ben fan van Max en van de manier waarop zijn team werkt”, aldus Webber. “Hij heeft Red Bull heel lang vooraan gehouden en zijn prestaties spreken voor zich. Je moet bijzonder moedig zijn om Max af te schrijven, want dat heeft eigenlijk nooit iemand gedaan.” De warme woorden richting Red Bull vallen op, want Webber wordt via zijn pupil Oscar Piastri steeds nadrukkelijker gelinkt aan een mogelijk toekomstscenario bij de Oostenrijkse renstal. De McLaren-coureur geldt als potentiële vervanger van Verstappen, mocht die vertrekken, of van Isack Hadjar als de Fransman blijft tegenvallen.