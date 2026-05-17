Verstappen ontsnapt aan horrorcrash op de Nürburgring

Het team van Max Verstappen rijdt nog altijd aan de leiding in de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen heeft een ijzersterke stint achter de rug, maar ontsnapte wel aan een enorm ongeval. Vlak voor zijn neus vloog een Porsche Cayman in volle vaart de vangrail in.

Verstappen nam vanochtend het stuur weer over van de Mercedes-AMG GT3 #3. De Nederlander wist direct een groot gat te slaan ten opzichte van de concurrerende Mercedes #80, en hij reed ook met het mes tussen de tanden. Verstappen maakt tijdens deze race kennis met het rijden door het verkeer, en vlak voor het einde van zijn stint kwam hij erachter dat dit iemands race kan breken of maken.

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Wat was er aan de hand?

Verstappen probeerde meerdere auto's op een rondje achterstand te zetten. Vlak voor zijn neus reed Joel Sturm in zijn Porsche GT3, en hij was zelf ook bezig met het op een rondje zetten van verkeer. Sturm probeerde met veel risico de Porsche Cayman #82 van Michael Schröder op een rondje achterstand te zetten, maar dat ging mis.

Sturm tikte de blauwe Porsche Cayman uit, waardoor de auto naar links schoot. Schröder knalde vol in de muur, en belandde in het pad van Verstappen. De Nederlander lette goed op en wist ternauwernood een zwaar ongeval te voorkomen. Hierdoor wist hij zijn koppositie te behouden, en zocht vlak daarna de pitlane op om zijn derde stint af te sluiten.

Hoe gaat het met team Verstappen?

Verstappen stapte, waarschijnlijk met een iets hogere hartslag, uit en gaf het stuur over aan zijn teamgenoot Daniel Juncadella. De Spanjaard moet een ruime voorsprong gaan verdedigen ten opzichte van de Mercedes-AMG GT3 #80 die momenteel wordt bestuurd door Maro Engel. De Duitser heeft een ruime halve minuut achterstand op de auto van het team van Verstappen. Ze lijken dus op weg te zijn naar de zege in deze historische race.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
