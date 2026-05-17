Lambiase blikt terug op eerste ontmoeting met Verstappen

Gianpiero Lambiase heeft een boekje opengedaan over zijn eerste indruk van Max Verstappen na zijn promotie van Toro Rosso naar Red Bull Racing in 2016. De Nederlander mocht na vier races al instappen in de Red Bull-bolide als vervanger van de Rus Daniil Kvyat

Verstappen is alweer tien jaar actief voor Red Bull Racing. In totaal heeft de Nederlander al 214 Grands Prix gereden waarin hij maar liefst 71 Grand Prix-overwinningen pakte en bovendien vier wereldkampioenschappen.

Lambiase was ook nog nieuw in de F1

In een interview met The Athletic vertelt Lambiase over de transfer van Verstappen naar Red Bull. "Het was pas mijn tweede seizoen. Dus misschien was ik nog bezig mezelf te bewijzen en mijn weg te vinden. Hij was, ondanks dat hij nog maar 18 was, absoluut heel intimiderend."

Verstappen was anders dan de meeste jonge coureurs, zo spreekt Lambiase uit ervaring. Waar de Nederlander vrij intimiderend was, zijn andere goedgelovig. "Ik heb in de loop der jaren met veel jonge coureurs gewerkt en ben aan veel van hen voorgesteld. En de meesten zijn behoorlijk volgzaam, ze zitten daar gewoon stil naar je op te kijken en geloven alles wat je zegt. Max was anders. Hij vroeg zoiets als: 'Hoe pak ik dit aan? Waar zit dit?' Hij was al aan het onderzoeken en aftasten."

Verstappen won zijn eerste race

De Grand Prix van Spanje was zijn debuut voor Red Bull Racing en niet zomaar een debuut. "Het was pure euforie en opluchting", zo herinnert Lambiase zich. "Het was de allerbeste start van wat tien dagen eerder nog een behoorlijk intimiderende confrontatie tussen ons beiden was geweest. Als ik denk aan de hoogtepunten uit mijn carrière, of de momenten die me meteen te binnen schieten, dan is dat zijn eerste raceoverwinning, zijn eerste kampioenschap."

Er zijn nog veel meer hoogtepunten in de fantastische loopbaan van Lambiase. "Er zijn nog wel een paar andere hoogtepunten. Maar de eerste overwinning en het eerste kampioenschap zijn de kers op de taart. Hij is van een 18-jarige – en ik denk dat ik hem toen nog een kind kon noemen – uitgegroeid tot een vader. Ik heb alles daartussenin meegemaakt. Het is fascinerend geweest. Wat niet veranderd is, is zijn karakter en wie hij als persoon is. Hij is nog steeds dezelfde Max als 10 jaar geleden."

Posts: 2.643

Ach, ja...
Nog liever opgewarmde Verstappen-meuk, dan een beetje aandacht besteden aan andere deelnemers van de NLS 24. Zoals de andere Nederlanders, de April fool BMW, de waterdragers, degenen die NLS hun racelicensie gaat kwijtraken, enzovoort.

  • 17 mei 2026 - 10:48
F1 Nieuws Max Verstappen Gianpiero Lambiase Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.801

    Herhaalde plaatsing.

    GianPiero Lambiase & Max Verstappen’s Most Iconic Radio Moments 9:47 min.

    https://youtu.be/tBuPAZlvrV4

    • 17 mei 2026 - 10:16
Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
