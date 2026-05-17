Verstappen slaat groot gat en mag dromen van zege op Nürburgring

Max Verstappen en zijn team lijken op weg te zijn naar de zege in de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen nam vannacht na zijn nachtstint een korte pauze, en stapte vanochtend weer in de Mercedes-AMG GT3 #3. Verstappen rijdt nog altijd aan kop en heeft een grote voorsprong opgebouwd.

Verstappen nam vannacht de leiding in de race over van Maro Engel in de zusterauto #80. De twee coureurs vochten, precies een jaar na hun discussie op X, een fel duel uit op de baan, en Engel belandde zelfs kort op het gras. Verstappen en zijn teamgenoten Jules Gounon en Lucas Auer wisten in de nacht en de ochtend de voorsprong vast te houden, en Engel gaf het stuur over aan de jagende Luca Stolz.

Beide Mercedessen doken net naar binnen voor hun pitstop, en Engel nam weer plaats achter het stuur van de #80. Verstappen leek daarna een punt te willen maken, want hij sloeg in een mum van tijd een groot gat ten opzichte van Engel. 

Wat doet Verstappen?

De Nederlandse viervoudig wereldkampioen Formule 1 heeft momenteel een voorsprong van ruim 25 seconden op de auto van Engel. Het verschil is sinds de middagstint van Verstappen van gisteren niet meer zo groot geweest. De zege is echter nog lang niet binnen, want in de komende 4,5 uur kan er nog zeer veel gebeuren op de Nürburgring Nordschleife.

Hoe ziet het veld er verder uit?

Achter de twee Mercedessen rijdt de Lamborghini #84 die nu wordt bestuurd door Patric Niederhauser. De wagen in Red Bull-kleuren is bezig met een snelle opmars en reed zojuist ook de snelste tijd van de hele race. Daarachter rijdt de BMW Touring #4, deze opvallend bijzondere auto kan zich al de hele race mengen in de strijd om de zege. 

Verstappen zal zo het stuur overgeven aan zijn teamgenoot, de kans is groot dat Daniel Juncadella weer zal gaan rijden.

  • Cicero

    Posts: 1.651

    De voorsprong is inmiddels weer weg. Het is wel te horen dat ze het zo uitrekenen dat max de laatste stint kan rijden.

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 10:38
    • markos

      Posts: 1.018

      >30 seconden voorsprong voor de #3 nu.

      • + 2
      • 17 mei 2026 - 10:42
  • El Maximo

    Posts: 314

    De Engelse commentatoren hadden het zonet over een van de Mercedessen die bij de laatste stop 0,7 sec te snel uit de pit gereden zou kunnen zijn (wat dan weer 30 sec straf op zou kunnen leveren). Bewijs op beeld gaat op sociale media zeiden ze... iemand iets gezien?

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 10:41
    • markos

      Posts: 1.018

      Zeiden ze net: not under investigation yet.
      Zou goed kunnen zijn volgens de commentator, en dan hebben ze geluk.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 10:49
    • Lulham

      Posts: 728

      Verstappen was inderdaad te snel uit de pits, hij liet nog het gas los voor de streep maar niet voldoende. Kan een dure fout worden.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 10:50
    • markos

      Posts: 1.018

      Vandaar dat Max zo aan het trappen is om het gat boven de 30 seconden te houden (?)

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 10:52
    • WickieDeViking

      Posts: 1.026

      #80, de andere Mercedes, is under investigation voor code 60. Die auto kan dus ook nog straf krijgen. Dus stel beiden Mercedessen krijgen straf, dan staat #3 nog altijd op P1. Maar vooralsnog is #3 nog niet under investigation.

      Op het oog leek het inderdaad dat Max iets te vroeg is gereleased, maar het is altijd lastig om te zeggen wat het elektronisch systeem registreert. Misschien was het net goed.

      • + 2
      • 17 mei 2026 - 11:04
    • WickieDeViking

      Posts: 1.026

      # 80 no further action.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 11:20
  • Pietje Bell

    Posts: 34.805

    Patrick Moeke zojuist:

    www.instagram.com/p/DYbuGc3IWwU/

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 10:51
  • KiekisNL

    Posts: 2.244

    Al bekend wie de laatste stint gaatbrijden?

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 10:52
    • Pietje Bell

      Posts: 34.805

      Nachez
      @Nachez98
      ·
      20 m
      Vertaald uit het Spaans
      🏁 Max Verstappen zal de LAATSTE STINT van de 24u van Nürburgring rijden

      😬 Hij zal de verantwoordelijke zijn om de auto over de meet te brengen, we zullen zien of in 1e positie

      🇪🇸 Vooraf zal Dani Juncadella het stuur van de Mercedes overnemen

      📰 @ErikvHaren

      Eerder werd Juncadella genoemd, maar dat klopt dus gelukkig niet.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 10:58
    • Pietje Bell

      Posts: 34.805

      Verstappen News
      @verstappenews

      Vertaald uit het Engels
      DANI HEEFT BEVESTIGD DAT MAX DE LAATSTE STINT ZAL DOEN!

      Dani zal na Max instappen in de auto voor een dubbele stint, en Max zal de geblokte vlag pakken.

      LETS GO!!!

      • + 2
      • 17 mei 2026 - 11:02
    • WickieDeViking

      Posts: 1.026

      Max is nu net blijven zitten tijdens de pitstop, dus doet een driedubbele stint. Dus om 12 uur stapt Dani in en die rijdt een dubbele stint tot 14uur en Max dan terug de laatste stint.

      Maar dat zou betekenen dat Auer en Gounon niet meer instappen? Dan waren die vroeg klaar :)

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 11:12
    • Lulham

      Posts: 728

      Juncadella laat de voorsprong weer verdwijnen hoor, man man man.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 11:19
    • WickieDeViking

      Posts: 1.026

      Ah, blijkt dat Verstappen toch is uitgestapt. Het beeld was gewoon niet correct weergegeven. Ik dacht al.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 11:20
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.306

      Ik las net dat de posities van de mercedes autos zijn bevroren.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 11:25
    • WickieDeViking

      Posts: 1.026

      Probleem aan de auto.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 11:42
  • markos

    Posts: 1.018

    Max had net ff heel veel mazzel. Ging een Cayman voor hem van de baan, die werd aangetikt door een 911. Max reed daar pal achter.

    • + 1
    • 17 mei 2026 - 11:11
  • Dikkedop

    Posts: 783

    Die jauncella mogen ze wel thuis laten de volgende keer. Elke keer als hij in de auto stapt gaan ze langzamer

    • + 1
    • 17 mei 2026 - 11:24
    • Dikkedop

      Posts: 783

      Verdomme Verstappen gaat er weer in maar niet om de goede reden

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 11:40
    • Lulham

      Posts: 728

      Verstappen gaat er niet in.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 11:44
  • Joeppp

    Posts: 8.575

    Heerlijk, vanaf 2:00 vannacht gekeken, net even gesport en nu door tot 15:00. Heerlijk weekend zo! En wat een mooie race is het to nu toe, zonde van Vermeulen maar de Mercedessen zagen elkaar tot ongekende hoogte op.

    • + 2
    • 17 mei 2026 - 11:26
    • Erwinnaar

      Posts: 5.670

      heb je het mooiste gemist, dat het weer licht begon te worden. prachtige beelden.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:01
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.306

    Wat maar 3 seconden voorsprong. Van 38 seconden naar 3 seconden in 2 rondjes tijd!

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 11:33
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.306

    Nou daar gaat de overwinning. Wat een amateur die spanjaard.

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 11:39
    • Erwinnaar

      Posts: 5.670

      het grote bashen weer begonnen? Is een teamsport, snap je. Ga zelf erin zitten en het loopt dun de broek door. Vannacht in het stikkedonker die gasten zien rijden? Niet normaal. Dus geen amateurs.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:02
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.306

      Ik denk dat Verstappen als eerste gedachte ook zo denk. Het liefst rijdt hij alle stints zelf.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:04

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

