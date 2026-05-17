Max Verstappen en zijn team lijken op weg te zijn naar de zege in de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen nam vannacht na zijn nachtstint een korte pauze, en stapte vanochtend weer in de Mercedes-AMG GT3 #3. Verstappen rijdt nog altijd aan kop en heeft een grote voorsprong opgebouwd.

Verstappen nam vannacht de leiding in de race over van Maro Engel in de zusterauto #80. De twee coureurs vochten, precies een jaar na hun discussie op X, een fel duel uit op de baan, en Engel belandde zelfs kort op het gras. Verstappen en zijn teamgenoten Jules Gounon en Lucas Auer wisten in de nacht en de ochtend de voorsprong vast te houden, en Engel gaf het stuur over aan de jagende Luca Stolz.

Beide Mercedessen doken net naar binnen voor hun pitstop, en Engel nam weer plaats achter het stuur van de #80. Verstappen leek daarna een punt te willen maken, want hij sloeg in een mum van tijd een groot gat ten opzichte van Engel.

Wat doet Verstappen?

De Nederlandse viervoudig wereldkampioen Formule 1 heeft momenteel een voorsprong van ruim 25 seconden op de auto van Engel. Het verschil is sinds de middagstint van Verstappen van gisteren niet meer zo groot geweest. De zege is echter nog lang niet binnen, want in de komende 4,5 uur kan er nog zeer veel gebeuren op de Nürburgring Nordschleife.

Hoe ziet het veld er verder uit?

Achter de twee Mercedessen rijdt de Lamborghini #84 die nu wordt bestuurd door Patric Niederhauser. De wagen in Red Bull-kleuren is bezig met een snelle opmars en reed zojuist ook de snelste tijd van de hele race. Daarachter rijdt de BMW Touring #4, deze opvallend bijzondere auto kan zich al de hele race mengen in de strijd om de zege.

Verstappen zal zo het stuur overgeven aan zijn teamgenoot, de kans is groot dat Daniel Juncadella weer zal gaan rijden.