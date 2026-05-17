user icon
icon

Drama voor Verstappen: Team loopt tegen enorme problemen aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Drama voor Verstappen: Team loopt tegen enorme problemen aan

Een enorm drama voor het team van Max Verstappen. Nadat Verstappen was uitgestapt en Daniel Juncadella het stuur overnam, kromp het gat in een paar rondjes en wist Maro Engel hen te passeren. Juncadella hobbelde daarna naar de pits, waar er problemen leken te zijn.

Verstappen had een enorme voorsprong opgebouwd in zijn stint in de ochtend, en hij reed steeds verder en verder weg bij de concurrerende auto van Engel. Toen Verstappen het stuur overgaf aan Juncadella, leek er een groot probleem te zijn. Hij verloor steeds meer tijd en hij reed zeer langzaam over de Nordschleife. In de pits werd het achterwiel eraf gehaald, en werd er hard doorgewerkt door de monteurs.

Meer over Max Verstappen Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei

Wat is er aan de hand?

Wat er precies aan de hand was, was in eerste instantie onduidelijk. Op de onboardbeelden was te zien hoe Juncadella gewoon rondreed waarna er een raar geluid te horen was aan de Mercedes-AMG GT3. Het lijkt erop dat er een probleem was met de aandrijfas.

Het is een enorme tegenslag voor het team van Verstappen, dat tot nu toe bezig was met een snaarstrakke race. Ze vochten sinds gisteravond met de Mercedes-AMG GT3 #80 om de leiding, en het leek erop dat ze onderling mochten gaan uitmaken wie er met de zege vandoor ging. Verstappen maakte vannacht het verschil, maar dat lijkt nu dus voor niets te zijn geweest.

Wat is er nog mogelijk?

Verstappen gaf na zijn nachtstint het stuur over aan Jules Gounon waarna Lucas Auer de baan opkwam. Verstappen reed vanochtend weer een zeer snelle stint, waarna Juncadella plaatsnam in de auto. Hij liep zojuist dus tegen problemen aan, en is inmiddels teruggezakt naar de zevende plaats. Maro Engel is in de Mercedes-AMG GT3 #80 ver weggelopen bij de rest van het veld, en kan nu de zege ruiken. Als het team van Verstappen nog wil winnen, hebben ze een klein wonder nodig.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.264

Van 50 sec. voorsprong naar niets....en 'n kapotte auto.

Altijd onvoorspelbaar zo'n 24 uurs race.

Maar "klasbak" Max heeft zijn kunnen en skills laten zien, niet alleen in de F1, maar ook in de GT.

  • 14
  • 17 mei 2026 - 11:46
Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Daniel Juncadella Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (44)

Login om te reageren
  • William-E

    Posts: 503

    Neeeeeeere!!!

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 11:43
    • Golf-GTI

      Posts: 1.771

      Telegraaf:

      Mercedes Customer Racing-baas Stefan Wendl: "We kregen een ABS-waarschuwing, maar Daniel Juncadella zei dat hij ermee om kon gaan. Daarna begonnen er geluiden en trillingen, dus na twee ronden moest hij een ongeplande pitstop maken. We ontdekten toen schade aan de aandrijfas, wat verdere schade veroorzaakte. We zijn het nu aan het repareren en willen absoluut weer de race in."

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:08
  • Joeppp

    Posts: 8.575

    Aaaaaaa jammer!

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 11:43
  • Rene84

    Posts: 228

    F#ck, wat zuur...

    • + 1
    • 17 mei 2026 - 11:44
  • Cicero

    Posts: 1.651

    20 uur racen en dan met lege handen. Je kan beter simracen 😂

    • + 1
    • 17 mei 2026 - 11:45
    • Cicero

      Posts: 1.651

      Is max al eens gefinisht in een Mercedes? Legaal gefinisht dan ook...

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:08
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.306

    Wat een amateur die rijder pff. Vern*kt alles hier.

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 11:45
  • rwinn2893

    Posts: 184

    Ach ja naam en faam toch alweer gemaakt.

    • + 1
    • 17 mei 2026 - 11:46
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.264

    Van 50 sec. voorsprong naar niets....en 'n kapotte auto.

    Altijd onvoorspelbaar zo'n 24 uurs race.

    Maar "klasbak" Max heeft zijn kunnen en skills laten zien, niet alleen in de F1, maar ook in de GT.

    • + 13
    • 17 mei 2026 - 11:46
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.264

      Maar 21 uur lang het gas onderin kan zelfs voor 'n Mercedes funest zijn.

      • + 1
      • 17 mei 2026 - 11:48
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.306

      Waarom klasbak tussen “ ? Wat een zure man ben je eigenlijk ook he.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 11:53
    • snailer

      Posts: 32.920

      Het was de abs, Ouw. Als ze dat hebben kapot getrapt, dan zouden ze al heel lang achteraan in de race hebben gereden.

      • + 1
      • 17 mei 2026 - 12:03
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.342

      Zuur inderdaad! Echter het hele Verstappen Team heeft geleverd. Mercedes, HWA/AMG en Winward Racing hebben dit allemaal mogelijk gemaakt. Vergeet niet de 3 andere ronduit top coureurs en je hebt een heel goed lange termijn project.

      Dat het stuk loopt op mechanica kan altijd. Het geeft ook aan dat je niet 'ff' een 24 uurs race wint, er komt heel maar dan ook heel erg veel bij kijken.

      Hopen dat men nu de aandacht vast houdt aan bijvoorbeeld endurance racen, ook als Verstappen niet wint.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:08
    • WickieDeViking

      Posts: 1.027

      Verstappen heeft wel rijles gegeven aan alle GT3 top coureurs, dus die heeft zijn visite kaartje wel afgegeven nu.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:11
  • Golf-GTI

    Posts: 1.771

    Ziet er niet goed uit, tot nu toe was het een gave race. Vooral hoe Max met zijn stint weer voorsprong uit kon bouwen..

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 11:47
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.418

    Pijnlijk, ze hadden de race in de pocket. Overigens wel een heerlijke race. 156 auto’s geen getrut, keihard racen, prachtige onboards en de Dacia Logan. Ik heb echt genoten van de 24h. Deze race is leuker dan de afgelopen 4 jaar f1.

    • + 10
    • 17 mei 2026 - 11:49
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.368

      Maar die Dacia heeft volgens mij wel maar een uur gereden haha.

      • + 1
      • 17 mei 2026 - 11:55
    • StevenQ

      Posts: 10.456

      Die Dacia is pas net uitgevallen

      • + 2
      • 17 mei 2026 - 11:59
    • Golf-GTI

      Posts: 1.771

      Die Dacia ligt er nu ook uit, verloor een wiel 🫣

      • + 1
      • 17 mei 2026 - 12:00
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.368

      Ja ik heb het gezien, maar stond sowieso wel heel vaak binnen. Geinig hoor, maar dat ding heeft daar natuurlijk eigenlijk niks te zoeken.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:01
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.264

      Toch moedig van van Dacia/Renault om die wagen in te zetten.
      Wel 'n beetje het lachertje van deze 24 uur.

      • + 1
      • 17 mei 2026 - 12:02
    • Golf-GTI

      Posts: 1.771

      Dat is onzin Cyril, deze Dacia was natuurlijk heftig omgebouwd. Alleen al één wielophanging kost hetzelfde of meer dan de straat versie…

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:04
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.368

      Ja logisch, maar dat is al snel het geval bij een Dacia. Een high end onderstel kost waarschijnlijk meer dan de auto zelf. Desalniettemin stond 'ie wel vrij vaak binnen.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:08
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.368

      Maar niet zo serieus nemen. Ik vond het super leuk dat ze meededen en het was duidelijk een publiekslieveling.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:11
  • El Maximo

    Posts: 314

    Ik weet weinig van de regels van GT-racerij, maar kunnen ze Max nog de laatste stint laten rijden in de nr80 auto of is dat toch te vrij gedacht?

    • + 1
    • 17 mei 2026 - 11:50
    • Lulham

      Posts: 728

      Nee hij zit niet in dat team.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 11:57
    • Larry Perkins

      Posts: 65.037

      Misschien als bijrijder, tenslotte reed Lily ook steeds met Max mee in een Maxi-Cosi...

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:00
    • Golf-GTI

      Posts: 1.771

      Grapjas

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:01
    • snailer

      Posts: 32.920

      In theorie kan het wel. Volgens mij rijdt er nu ook een rijder in meerdere teams mee.

      Maar zal ook met meerijden in kwalificatie van doen hebben. Maar ik zou het als Verstappen zijn de niet eens willen.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:09
  • Larry Perkins

    Posts: 65.037

    "Snel meer!"

    Hoezo "snel meer"?
    Het is zo wel genoeg ellende hoor...

    • + 2
    • 17 mei 2026 - 11:50
  • Snelrondje

    Posts: 9.054

    Jammer. Wel mooie strijd tussen de 2 Mercedessen gezien

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 11:51
  • N8tur3

    Posts: 31

    Lijkt op over en uit. Jammer.

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 11:52
    • Need5Speed

      Posts: 3.807

      Juncadella stapt net uit en niemand anders stapt in, dat lijkt me duidelijk.
      Jammer.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 11:55
  • Larry Perkins

    Posts: 65.037

    Vannacht weer krassen maken op de k*t Mercedes van mijn schuintegenoverbuurman...

    • + 5
    • 17 mei 2026 - 11:58
    • Golf-GTI

      Posts: 1.771

      Woon jij tegenover Mario Engel?

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:02
    • Lulham

      Posts: 728

      Wie is Mario Engel, de broer van coureur Maro Engel?

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:05
    • rwinn2893

      Posts: 184

      Wel tegenover Maro Engel

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 12:06
  • snailer

    Posts: 32.920

    Dat was het dan.

    Flink balen als fan van Verstappen.

    Maar team Verstappen kan met een opgeheven hoofd de laatste ronde rijden om de fans te eren.
    Uiteraard ben ik er al wel overheen. Het is een mechanische sport. Maar de mannen van Team Verstappen zullen enorm balen.

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 12:02
  • John6

    Posts: 11.615

    Ik zit dit ook te volgen, dit is gewoon over en uit, is niet anders.

    • + 1
    • 17 mei 2026 - 12:04
  • Knookie.nl

    Posts: 1.177

    En? Hoeveel TV’tjes gaan er direct uit om dat de goddelijke Monegask nu is uitgevallen?

    Échte racefans natuurlijk…..

    Hahaahahahaha

    • + 2
    • 17 mei 2026 - 12:05
  • Hourpower

    Posts: 784

    Erg jammer, ze lagen op koers voor een mooie overwinning. Ik heb er ieder geval erg van genoten, na een kort nachtje slapen toch veel mooie dingen gezien.
    Nu dan maar naar de MotoGP ook lekker.

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 12:05
  • Pietje Bell

    Posts: 34.805

    De baas was net in beeld en vertelde dat het oorspronkelijke probleem schade heeft
    veroorzaakt bij andere onderdelen. Alles wordt nu gerepareerd en ze willen nog een
    paar ronden rijden ter afsluiting.

    &@(%#$!@%&*#

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 12:07
  • Larry Perkins

    Posts: 65.037

    "Zoveel pech heb ik nooit meegemaakt", aldus Franz Hermann.

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 12:11
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.264

    Maar we blijven wèl kijken die laatste 3 uur hè.....we gaan nu niet de tv uitzetten omdat Max niet meer meerijdt toch?
    Natuurlijk mag je wel ff gaan plassen of wat eten, maar daarna blijven kijken!

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 12:11

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar