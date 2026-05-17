Een enorm drama voor het team van Max Verstappen. Nadat Verstappen was uitgestapt en Daniel Juncadella het stuur overnam, kromp het gat in een paar rondjes en wist Maro Engel hen te passeren. Juncadella hobbelde daarna naar de pits, waar er problemen leken te zijn.

Verstappen had een enorme voorsprong opgebouwd in zijn stint in de ochtend, en hij reed steeds verder en verder weg bij de concurrerende auto van Engel. Toen Verstappen het stuur overgaf aan Juncadella, leek er een groot probleem te zijn. Hij verloor steeds meer tijd en hij reed zeer langzaam over de Nordschleife. In de pits werd het achterwiel eraf gehaald, en werd er hard doorgewerkt door de monteurs.

Wat is er aan de hand?

Wat er precies aan de hand was, was in eerste instantie onduidelijk. Op de onboardbeelden was te zien hoe Juncadella gewoon rondreed waarna er een raar geluid te horen was aan de Mercedes-AMG GT3. Het lijkt erop dat er een probleem was met de aandrijfas.

Het is een enorme tegenslag voor het team van Verstappen, dat tot nu toe bezig was met een snaarstrakke race. Ze vochten sinds gisteravond met de Mercedes-AMG GT3 #80 om de leiding, en het leek erop dat ze onderling mochten gaan uitmaken wie er met de zege vandoor ging. Verstappen maakte vannacht het verschil, maar dat lijkt nu dus voor niets te zijn geweest.

Wat is er nog mogelijk?

Verstappen gaf na zijn nachtstint het stuur over aan Jules Gounon waarna Lucas Auer de baan opkwam. Verstappen reed vanochtend weer een zeer snelle stint, waarna Juncadella plaatsnam in de auto. Hij liep zojuist dus tegen problemen aan, en is inmiddels teruggezakt naar de zevende plaats. Maro Engel is in de Mercedes-AMG GT3 #80 ver weggelopen bij de rest van het veld, en kan nu de zege ruiken. Als het team van Verstappen nog wil winnen, hebben ze een klein wonder nodig.