George Russell was ook in de sprintrace in China de beste. Vanaf de eerste startplek slaagde de Brit erin om de sprint in Shanghai naar zich toe te trekken. Na afloop van de sessie was oogde de Mercedes-rijder, zoals al een lange tijd, zeer tevreden.

Net als in Australië, bood de start van de sprintrace in China het nodige spektakel. Russell wist die storm te overleven en na een lang gevecht met Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton, kwam hij ongenaakbaar als eerste over de finish.

Russell reageert na afloop

Nadat hij uit zijn W17 was gestapt, was Russell in opperbeste stemming. De Engelsman benadrukte een leuk gevecht te hebben gehad met de Ferrari's. "Ik heb net met Charles gesproken. Het is uiteindelijk best leuk. Er komt veel strategie bij kijken en het is niet eenvoudig om in te halen. Ik hoop dat het een leuke race was om naar te kijken."

"Meestal zijn sprintraces nogal saai. En toen had ik alles onder controle, de safety car. Maar ja, ik ben echt blij met deze overwinning."

Wind tegen voor Russell

Zoals al vaker is gebleken met deze Formule 1-auto's is gebleken, moet er veel gelet worden op de batterij en de banden. Ook Russell merkte in Shanghai dat zijn auto fragiel was. " het waait op dit moment erg hard, het is niet makkelijk omdat die eerste bocht zo lang is en je hoeft maar één ronde te hard te pushen en je kunt je linkervoorband kapot rijden, dus het was gewoon een kwestie van managen, vooral toen we aan het strijden waren."

" Lewis deed het geweldig in de eerste ronden, hij verraste me, maar ja, 20 jaar ervaring. Dus ja, ik heb daar nog wel wat te leren."

Met oog op de kwalificatie zijn de gezichten bij Mercedes positief gestemd. Russell denkt zelfs nog meer uit de auto te kunnen trekken. "Ik hoop dat we meer kunnen brengen, maar gisteren was echt een geweldige dag. Ferrari leek weer wat achter te blijven in de kwalificatie, maar zat qua racetempo heel dicht bij ons."