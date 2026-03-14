Russell voor de Ferrari's naar sprintzege in China: "Normaal zijn sprintraces saai"

Russell voor de Ferrari's naar sprintzege in China: "Normaal zijn sprintraces saai"

George Russell was ook in de sprintrace in China de beste. Vanaf de eerste startplek slaagde de Brit erin om de sprint in Shanghai naar zich toe te trekken. Na afloop van de sessie was oogde de Mercedes-rijder, zoals al een lange tijd, zeer tevreden. 

Net als in Australië, bood de start van de sprintrace in China het nodige spektakel. Russell wist die storm te overleven en na een lang gevecht met Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton, kwam hij ongenaakbaar als eerste over de finish. 

Russell reageert na afloop

Nadat hij uit zijn W17 was gestapt, was Russell in opperbeste stemming. De Engelsman benadrukte een leuk gevecht te hebben gehad met de Ferrari's. "Ik heb net met Charles gesproken. Het is uiteindelijk best leuk. Er komt veel strategie bij kijken en het is niet eenvoudig om in te halen. Ik hoop dat het een leuke race was om naar te kijken." 

"Meestal zijn sprintraces nogal saai. En toen had ik alles onder controle, de safety car. Maar ja, ik ben echt blij met deze overwinning."

Wind tegen voor Russell 

Zoals al vaker is gebleken met deze Formule 1-auto's is gebleken, moet er veel gelet worden op de batterij en de banden. Ook Russell merkte in Shanghai dat zijn auto fragiel was. " het waait op dit moment erg hard, het is niet makkelijk omdat die eerste bocht zo lang is en je hoeft maar één ronde te hard te pushen en je kunt je linkervoorband kapot rijden, dus het was gewoon een kwestie van managen, vooral toen we aan het strijden waren."

" Lewis deed het geweldig in de eerste ronden, hij verraste me, maar ja, 20 jaar ervaring. Dus ja, ik heb daar nog wel wat te leren."

Met oog op de kwalificatie zijn de gezichten bij Mercedes positief gestemd. Russell denkt zelfs nog meer uit de auto te kunnen trekken. "Ik hoop dat we meer kunnen brengen, maar gisteren was echt een geweldige dag. Ferrari leek weer wat achter te blijven in de kwalificatie, maar zat qua racetempo heel dicht bij ons."

 

F1Grand Prix China - Sprint

CN Shanghai International Circuit - 14 maart 2026

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP China 2026

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.057
  • Podiums 25
  • Grand Prix 153
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

