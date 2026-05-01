Verstappen heeft lach weer terug: "Dit is een stap vooruit"

Verstappen heeft lach weer terug: "Dit is een stap vooruit"

Max Verstappen zat tijdens de sprintkwalificatie in Miami een stuk beter in zijn vel. Nadat hij de vijfde startplaats voor de sprintrace veroverde en hij meer kon pushen in plaats van opladen, oogde de viervoudig wereldkampioen in een betere stemming dan in de voorgaande races.

Verstappen en Red Bull Racing waren in zak en as na de invoering van het nieuwe reglement. Onder het bewind van de nieuwe auto's konden ze in Australië, China en Japan geen aanspraak maken op het podium en beleefde de Nederlander nauwelijks plezier. Maar in Miami - met een aanzienlijk verbeterde RB22 - is de weg weer een beetje omhoog gevonden. 

Verstappen ziet duidelijke progressie

De viervoudig wereldkampioen merkte vooral dat de updates hun werk beginnen te doen. “Het voelt eindelijk weer als één geheel”, klinkt het tevreden bij F1TV. “We hebben nog altijd werk te doen, maar dit is echt een stap vooruit. In de vorige races zaten we soms meer dan een seconde achter, dat verschil lijkt nu bijna gehalveerd.”

Volgens Verstappen begint Red Bull zich stilaan los te maken van de middenmoot. “Alles voelt gewoon wat stabieler aan. Dat geeft vertrouwen en dat is belangrijk. Het lijkt erop dat we die groep achter ons hebben gelaten, en dat is positief.”

Nog werk aan de winkel bij Red Bull

Toch is er nog geen sprake van volledige tevredenheid bij Verstappen. Vooral in de snelle secties laat de RB nog steken vallen. “In de eerste sector verliezen we nog te veel, zeker in de hogesnelheidsbochten. Daar moeten we echt stappen zetten.”

Desondanks overheerst het optimisme. “Het is nog niet waar ik het wil hebben, maar ik kan de auto weer beter vertrouwen. En als dat gevoel er is, kun je automatisch meer uit een ronde halen. Dat merk ik nu duidelijk.”

Lando Norris was uiteindelijk de laatste die lachte tijdens de sprintkwalificatie in Miami. De regerend wereldkampioen deelde een dreun uit aan Mercedes en Ferrari door met een indrukwekkende tijd de sprintpole te veroveren. Het is duidelijk dat McLaren in de Formule 1-loze maand de auto op meerdere plekken heeft verbeterd. 

  • Larry Perkins

    Posts: 64.678

    Max: "Als dit zich morgen zo doorzet, dan ga ik een maand later met pensioen."

    • + 3
    • 2 mei 2026 - 00:03
    • Bertrand Gachot

      Posts: 546

      Opnieuw Larry weet dingen, bedankt voor het crushen van mijn spirit!

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 00:09
  • Bertrand Gachot

    Posts: 546

    Pensioen berichten definitief ten einde!

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 00:07
  • Erwinnaar

    Posts: 5.658

    Nog steeds dat inhouden en de bochten niet aanvechten. Jammer.

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 03:40

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

