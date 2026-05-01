Max Verstappen zat tijdens de sprintkwalificatie in Miami een stuk beter in zijn vel. Nadat hij de vijfde startplaats voor de sprintrace veroverde en hij meer kon pushen in plaats van opladen, oogde de viervoudig wereldkampioen in een betere stemming dan in de voorgaande races.

Verstappen en Red Bull Racing waren in zak en as na de invoering van het nieuwe reglement. Onder het bewind van de nieuwe auto's konden ze in Australië, China en Japan geen aanspraak maken op het podium en beleefde de Nederlander nauwelijks plezier. Maar in Miami - met een aanzienlijk verbeterde RB22 - is de weg weer een beetje omhoog gevonden.

Verstappen ziet duidelijke progressie

De viervoudig wereldkampioen merkte vooral dat de updates hun werk beginnen te doen. “Het voelt eindelijk weer als één geheel”, klinkt het tevreden bij F1TV. “We hebben nog altijd werk te doen, maar dit is echt een stap vooruit. In de vorige races zaten we soms meer dan een seconde achter, dat verschil lijkt nu bijna gehalveerd.”

Volgens Verstappen begint Red Bull zich stilaan los te maken van de middenmoot. “Alles voelt gewoon wat stabieler aan. Dat geeft vertrouwen en dat is belangrijk. Het lijkt erop dat we die groep achter ons hebben gelaten, en dat is positief.”

Nog werk aan de winkel bij Red Bull

Toch is er nog geen sprake van volledige tevredenheid bij Verstappen. Vooral in de snelle secties laat de RB nog steken vallen. “In de eerste sector verliezen we nog te veel, zeker in de hogesnelheidsbochten. Daar moeten we echt stappen zetten.”

Desondanks overheerst het optimisme. “Het is nog niet waar ik het wil hebben, maar ik kan de auto weer beter vertrouwen. En als dat gevoel er is, kun je automatisch meer uit een ronde halen. Dat merk ik nu duidelijk.”

Lando Norris was uiteindelijk de laatste die lachte tijdens de sprintkwalificatie in Miami. De regerend wereldkampioen deelde een dreun uit aan Mercedes en Ferrari door met een indrukwekkende tijd de sprintpole te veroveren. Het is duidelijk dat McLaren in de Formule 1-loze maand de auto op meerdere plekken heeft verbeterd.