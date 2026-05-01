user icon
icon

Uitslag Sprint Kwalificatie Miami: Norris pakt sprintpole, Verstappen vijfde

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De startopstelling voor de sprintrace in Miami is bekend. In de sprint kwalificatie op het circuit rondom het Hard Rock Stadium werd de sprintpole gepakt door Lando Norris. Hij deelt morgen de eerste startrij met Andrea Kimi Antonelli, terwijl Oscar Piastri de top drie compleet maakte.

Na een maand zonder Formule 1, strandde de koningsklasse van de autosport eindelijk in de Verenigde Staten voor de Grand Prix van Miami. Door de lange break van een maand, werden alle teams in staat gesteld de geplande updates eerder mee te nemen naar het circuit. Behoudens Aston Martin hadden alle constructeurs nieuwe onderdelen bij zich en dat was meteen in de eerste vrije training te zien. Daar leek het erop dat Ferrari, McLaren en ook Red Bull Racing wat dichter bij Mercedes zijn gekomen. 

SQ1: McLaren maakt statement naar de rest

Meteen na het zwaaien van de groene vlag, sloeg het noodlot toe voor een van de Aston Martins. Lance Stroll kwam stil te staan en was niet in staat om zijn sprintkwalificatie te hervatten. Einde verhaal voor de Canadees die met het Britse team een desastreus seizoen tot nu toe kent.

Ferrari leek met Leclerc de beste papieren te hebben na de eerste vrije training, maar na enkele runs kon die verwachting in de prullenbak worden gegooid. Norris zette met een 1:28.723 een waanzinnige snelste tijd neer. De Monegask wist nog wel op slechts +0.010 de tweede tijd neer te zetten, maar het is duidelijk dat McLaren goed heeft doorgewerkt in de pauze van een maand. 

Mercedes zal geschrokken zijn, aangezien Andrea Kimi Antonelli en George Russell niet verder zijn gekomen dan een vijfde en zesde tijd. Max Verstappen kwam niet verder dan een zevende plek. 

SQ2: Verstappen kan toch geen vuist maken

Eenmaal aangekomen in SQ2 wist Verstappen zijn rondetijden te verbeteren, maar kon hij geen vuist maken tegenover de top van het F1-veld. De Nederlander kon de Mercedessen splitsen door zich te melden op de vijfde plaats, maar McLaren en Ferrari blijken een maatje te groot te zijn. 

Ook de Alpines zorgden voor een positieve verrassing. Het Franse team - dat al een sterke seizoensstart kent - slaagde erin om Pierre Gasly én Franco Colapinto richting SQ3 te krijgen. 

SQ3: Norris pakt magistrale sprintpole

Uiteindelijk beloonde McLaren zichzelf voor het geweldige werk dat zij in Woking hebben geleverd. Norris greep met een indrukwekkende tijd de sprintpole, terwijl Antonelli heel knap de tweede startplaats wist te veroveren. Met een derde tijd van Piastri, zullen Andrea Stella en Zak Brown met een positief gevoel terugkijken op deze sprintquali. 

Verstappen perste alles uit zijn RB22 en veroverde de vijfde startplaats. Het is duidelijk dat er nog werk aan de winkel is voor Red Bull, maar vergeleken met de eerste drie raceweekenden, lijkt er progressie te zijn geboekt.

F1Grand Prix Verenigde Staten van Amerika - Sprint shootout

US Miami International Autodrome - 01 mei 2026

Foto's Grand Prix van Miami 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Smock

    Posts: 325

    Woehhhh megaronde van Norris, ongelooflijk!!!!!

    • + 3
    • 1 mei 2026 - 23:16
  • F1 bekijker

    Posts: 264

    Daar ging de hoop van menig huisvrouw.

    • + 0
    • 1 mei 2026 - 23:18
  • Politik

    Posts: 9.912

    Lekker hoor Norris!
    Mclaren back in business, klasse gedaan.
    Geen kleine updates brengen, maar de tijd nemen en dan een grote, effectieve update brengen. Heerlijk.

    • + 3
    • 1 mei 2026 - 23:18
    • hupholland

      Posts: 9.855

      zoals de meesten. Red Bull lijkt ook een mooie stap gemaakt te hebben en bij Ferrari lieten de coureurs het een beetje afweten in SQ3, maar die zitten er ook weer beter bij dan in Japan. Kan ook een beetje circuit afhankelijk zijn. Gaat nog een leuk seizoen worden, de verschillen in het hele veld zijn flink aan het krimpen.

      • + 2
      • 1 mei 2026 - 23:24
  • Stillewerise

    Posts: 50

    Fia hulp heeft gewerkt. 5 weken race loos

    • + 0
    • 1 mei 2026 - 23:19
  • Larry Perkins

    Posts: 64.675

    Max prima gedaan, mooi voor de tweede violen van Mercedes en Ferrari...

    • + 1
    • 1 mei 2026 - 23:20
  • meister

    Posts: 4.268

    HAD heeft het nog niet, 1 seconden aan de broek van Max.
    Het is nog te vroeg maar nog meer van dit soort weekenden en hij gaat ook knakken.

    • + 2
    • 1 mei 2026 - 23:21
    • Mick34

      Posts: 1.296

      Heeft Max niet de nieuwe onderdelen en Hadjar niet?

      • + 1
      • 1 mei 2026 - 23:23
    • Larry Perkins

      Posts: 64.675

      De auto's van Max en Isack hebben allebei dezelfde updates gehad. Mekies zei na vt1 wel dat ze nog iets moesten oplossen bij de auto van Hadjar, maar of dat het hele verhaal is...

      • + 1
      • 1 mei 2026 - 23:28
    • marcelf1fan

      Posts: 475

      @Mick34: dus Max heeft ze niet in Hadjar heeft niet niet, dus wel?

      • + 1
      • 1 mei 2026 - 23:28
    • schwantz34

      Posts: 41.959

      Hadjar binnenkort aka Knakjar!

      • + 1
      • 1 mei 2026 - 23:29
  • monzaron

    Posts: 937

    De quali was leuk om te zien, regels omtrent quali werken, morgen de sprintrace, zonder de qualiregels, als dat wederom sh@t is dan is het seizoen voor mij voorbij. Btw: Hadjar op een sec gereden door Verstappen.

    • + 0
    • 1 mei 2026 - 23:25
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.066

    Wat een lekker geluid maken die bolides, hè...

    • + 0
    • 1 mei 2026 - 23:35

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar