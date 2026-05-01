De startopstelling voor de sprintrace in Miami is bekend. In de sprint kwalificatie op het circuit rondom het Hard Rock Stadium werd de sprintpole gepakt door Lando Norris. Hij deelt morgen de eerste startrij met Andrea Kimi Antonelli, terwijl Oscar Piastri de top drie compleet maakte.

Na een maand zonder Formule 1, strandde de koningsklasse van de autosport eindelijk in de Verenigde Staten voor de Grand Prix van Miami. Door de lange break van een maand, werden alle teams in staat gesteld de geplande updates eerder mee te nemen naar het circuit. Behoudens Aston Martin hadden alle constructeurs nieuwe onderdelen bij zich en dat was meteen in de eerste vrije training te zien. Daar leek het erop dat Ferrari, McLaren en ook Red Bull Racing wat dichter bij Mercedes zijn gekomen.

SQ1: McLaren maakt statement naar de rest

Meteen na het zwaaien van de groene vlag, sloeg het noodlot toe voor een van de Aston Martins. Lance Stroll kwam stil te staan en was niet in staat om zijn sprintkwalificatie te hervatten. Einde verhaal voor de Canadees die met het Britse team een desastreus seizoen tot nu toe kent.

Ferrari leek met Leclerc de beste papieren te hebben na de eerste vrije training, maar na enkele runs kon die verwachting in de prullenbak worden gegooid. Norris zette met een 1:28.723 een waanzinnige snelste tijd neer. De Monegask wist nog wel op slechts +0.010 de tweede tijd neer te zetten, maar het is duidelijk dat McLaren goed heeft doorgewerkt in de pauze van een maand.

Mercedes zal geschrokken zijn, aangezien Andrea Kimi Antonelli en George Russell niet verder zijn gekomen dan een vijfde en zesde tijd. Max Verstappen kwam niet verder dan een zevende plek.

SQ2: Verstappen kan toch geen vuist maken

Eenmaal aangekomen in SQ2 wist Verstappen zijn rondetijden te verbeteren, maar kon hij geen vuist maken tegenover de top van het F1-veld. De Nederlander kon de Mercedessen splitsen door zich te melden op de vijfde plaats, maar McLaren en Ferrari blijken een maatje te groot te zijn.

Ook de Alpines zorgden voor een positieve verrassing. Het Franse team - dat al een sterke seizoensstart kent - slaagde erin om Pierre Gasly én Franco Colapinto richting SQ3 te krijgen.

SQ3: Norris pakt magistrale sprintpole

Uiteindelijk beloonde McLaren zichzelf voor het geweldige werk dat zij in Woking hebben geleverd. Norris greep met een indrukwekkende tijd de sprintpole, terwijl Antonelli heel knap de tweede startplaats wist te veroveren. Met een derde tijd van Piastri, zullen Andrea Stella en Zak Brown met een positief gevoel terugkijken op deze sprintquali.

Verstappen perste alles uit zijn RB22 en veroverde de vijfde startplaats. Het is duidelijk dat er nog werk aan de winkel is voor Red Bull, maar vergeleken met de eerste drie raceweekenden, lijkt er progressie te zijn geboekt.