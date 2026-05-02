Norris is aan de beurt: Sprintpolesitter mag zich melden bij de stewards in Miami

Norris is aan de beurt: Sprintpolesitter mag zich melden bij de stewards in Miami

Lando Norris heeft zich verzekerd van poleposition voor de sprintrace in Miami, maar zijn sterke prestatie krijgt mogelijk nog een staartje. De McLaren-coureur moet zich namelijk melden bij de stewards na de sprintkwalificatie.

De regerend wereldkampioen zette de snelste tijd neer in de sessie en leek daarmee onbedreigd naar de eerste startplek te snellen. Toch hangt er nu een onderzoek boven het hoofd van de Brit, wat de situatie plots een stuk spannender maakt.

Meer over Lando Norris Woede na Verstappen-vraag aan Norris: "Het zijn prutsers!"

Woede na Verstappen-vraag aan Norris: "Het zijn prutsers!"

28 apr
 Norris geniet van Verstappen: "Ga hem zeker aanmoedigen!"

Norris geniet van Verstappen: "Ga hem zeker aanmoedigen!"

1 mei

Onderzoek naar opvallend moment

Volgens de wedstrijdleiding zou Norris zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan onnodig langzaam rijden tijdens de kwalificatie. Dat is een overtreding die vaker onder de loep wordt genomen, zeker in de drukke fases van een sessie waarin coureurs ruimte zoeken voor hun snelle ronde.

Ondanks die verdenking bleef Norris op de baan onaantastbaar en leverde hij op het juiste moment. Zijn pole voor de sprintrace lijkt voorlopig te staan, maar de uitkomst van het onderzoek kan daar nog verandering in brengen.

Spanning richting beslissing stewards

Norris moet zich om 00:15 uur Nederlandse tijd melden bij de stewards om tekst en uitleg te geven over het incident. Pas daarna wordt duidelijk of er een straf volgt en wat de eventuele consequenties zijn voor de startopstelling.

Voorlopig blijft het dus afwachten in Miami. De sportieve prestatie van Norris staat buiten kijf, maar het laatste woord over zijn poleposition is nog niet gesproken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Mogelijk drama lonkt voor McLaren

Voor McLaren zal een eventuele gridstraf een hard gelag zijn. Nadat de regerend wereldkampioen bij de constructeurs een aanzienlijk updatepakket op de auto van Norris en Oscar Piastri had gegooid, is gebleken dat zij de sweetspot geraakt hebben. Met een op het oog veel betere auto dan in de eerste drie races, kunnen zij het gevecht weer aangaan met Mercedes en Ferrari

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Miami 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • TylaHunter

    Posts: 10.638

    Laat Aston Martin zich ook maar even melden... waren langzamer dan F2 in quali dus wat mij betreft hoeven ze de sprintrace niet eens mee te doen. Schandalig optreden na zo'n seizoenspauze.

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 00:27
    • hupholland

      Posts: 9.857

      in de training wel gewoon op 3 seconden, dan wordt je doorgaans gewoon toegevoegd.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 01:42
  • fdorp

    Posts: 93

    Volgens mij is daar nog nooit een straf voor gegeven dus dat zal nu ook niet zo zijn.

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 00:36

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

