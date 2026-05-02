Lando Norris heeft zich verzekerd van poleposition voor de sprintrace in Miami, maar zijn sterke prestatie krijgt mogelijk nog een staartje. De McLaren-coureur moet zich namelijk melden bij de stewards na de sprintkwalificatie.

De regerend wereldkampioen zette de snelste tijd neer in de sessie en leek daarmee onbedreigd naar de eerste startplek te snellen. Toch hangt er nu een onderzoek boven het hoofd van de Brit, wat de situatie plots een stuk spannender maakt.

Onderzoek naar opvallend moment

Volgens de wedstrijdleiding zou Norris zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan onnodig langzaam rijden tijdens de kwalificatie. Dat is een overtreding die vaker onder de loep wordt genomen, zeker in de drukke fases van een sessie waarin coureurs ruimte zoeken voor hun snelle ronde.

Ondanks die verdenking bleef Norris op de baan onaantastbaar en leverde hij op het juiste moment. Zijn pole voor de sprintrace lijkt voorlopig te staan, maar de uitkomst van het onderzoek kan daar nog verandering in brengen.

Spanning richting beslissing stewards

Norris moet zich om 00:15 uur Nederlandse tijd melden bij de stewards om tekst en uitleg te geven over het incident. Pas daarna wordt duidelijk of er een straf volgt en wat de eventuele consequenties zijn voor de startopstelling.

Voorlopig blijft het dus afwachten in Miami. De sportieve prestatie van Norris staat buiten kijf, maar het laatste woord over zijn poleposition is nog niet gesproken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Mogelijk drama lonkt voor McLaren

Voor McLaren zal een eventuele gridstraf een hard gelag zijn. Nadat de regerend wereldkampioen bij de constructeurs een aanzienlijk updatepakket op de auto van Norris en Oscar Piastri had gegooid, is gebleken dat zij de sweetspot geraakt hebben. Met een op het oog veel betere auto dan in de eerste drie races, kunnen zij het gevecht weer aangaan met Mercedes en Ferrari.