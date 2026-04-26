George Russell weigert zich te laten meeslepen in mentale spelletjes in zijn titelstrijd met teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Volgens de Mercedes-coureur heeft hij dat niet nodig om zijn teamgenoot te verslaan om de wereldtitel. De Brit houdt het hoofd koel bij het ijzersterk presterende team en kiest resoluut voor een eerlijke aanpak.

Mercedes is het seizoen dominant begonnen en pakte na de eerste drie races in Australië, China en Japan alle overwinningen. Opvallend genoeg is het de pas negentienjarige Antonelli die het klassement aanvoert, met negen punten voorsprong op Russell.

Russell wijst mind games resoluut af

De spanningen binnen Mercedes lopen stilaan op, zeker nu de titelstrijd zich intern lijkt af te spelen en Antonelli plots twee races wist te winnen. Vergelijkingen met de rivaliteit tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg duiken steeds vaker op, maar Russell wil daar niets van weten.

“Zo steek ik niet in elkaar”, maakt hij duidelijk in gesprek met CNN. “Als ik kijk naar iemand als Hamilton, zie ik een coureur die enorm veel heeft gewonnen, maar altijd op een eerlijke en waardige manier. Dat is hoe ik het ook wil doen”, klinkt het vastberaden.

Brit vertrouwt op pure snelheid in titelstrijd

Ondanks de achterstand in het kampioenschap en een 2-1 achterstand in de kwalificaties, blijft Russell overtuigd van zijn eigen kunnen. De Brit won zelf de seizoensopener in Melbourne, maar moest daarna toezien hoe Antonelli de races in China en Japan naar zich toetrok.

“Ik weet precies wat ik waard ben en waar mijn kracht ligt”, stelt Russell. “Wat ik in de wagen kan laten zien, is voor mij voldoende. Ik ga niet winnen door spelletjes te spelen, maar door gewoon sneller te zijn”, besluit hij strijdvaardig.

Volgende week hervat het Formule 1-circus in Miami. Aangezien McLaren, Ferrari en Red Bull Racing updates zullen meenemen, is het nog maar de vraag of Antonelli de enige tegenstander zal zijn van Russell.