Russell: "Ik heb geen smerige spelletjes nodig om Antonelli te verslaan"

George Russell weigert zich te laten meeslepen in mentale spelletjes in zijn titelstrijd met teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Volgens de Mercedes-coureur heeft hij dat niet nodig om zijn teamgenoot te verslaan om de wereldtitel. De Brit houdt het hoofd koel bij het ijzersterk presterende team en kiest resoluut voor een eerlijke aanpak.

Mercedes is het seizoen dominant begonnen en pakte na de eerste drie races in Australië, China en Japan alle overwinningen. Opvallend genoeg is het de pas negentienjarige Antonelli die het klassement aanvoert, met negen punten voorsprong op Russell.

Meer over George Russell Russell lijnrecht tegenover Verstappen: "Dit is puur racen!"

Russell lijnrecht tegenover Verstappen: "Dit is puur racen!"

24 apr
 'Krachtpatser' Russell in bescherming genomen: "George is een topper"

'Krachtpatser' Russell in bescherming genomen: "George is een topper"

23 apr

Russell wijst mind games resoluut af

De spanningen binnen Mercedes lopen stilaan op, zeker nu de titelstrijd zich intern lijkt af te spelen en Antonelli plots twee races wist te winnen. Vergelijkingen met de rivaliteit tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg duiken steeds vaker op, maar Russell wil daar niets van weten.

“Zo steek ik niet in elkaar”, maakt hij duidelijk in gesprek met CNN. “Als ik kijk naar iemand als Hamilton, zie ik een coureur die enorm veel heeft gewonnen, maar altijd op een eerlijke en waardige manier. Dat is hoe ik het ook wil doen”, klinkt het vastberaden.

Brit vertrouwt op pure snelheid in titelstrijd

Ondanks de achterstand in het kampioenschap en een 2-1 achterstand in de kwalificaties, blijft Russell overtuigd van zijn eigen kunnen. De Brit won zelf de seizoensopener in Melbourne, maar moest daarna toezien hoe Antonelli de races in China en Japan naar zich toetrok.

“Ik weet precies wat ik waard ben en waar mijn kracht ligt”, stelt Russell. “Wat ik in de wagen kan laten zien, is voor mij voldoende. Ik ga niet winnen door spelletjes te spelen, maar door gewoon sneller te zijn”, besluit hij strijdvaardig.

Volgende week hervat het Formule 1-circus in Miami. Aangezien McLaren, Ferrari en Red Bull Racing updates zullen meenemen, is het nog maar de vraag of Antonelli de enige tegenstander zal zijn van Russell.

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Polleken

    Posts: 1.000

    Haha , heeft hij niet nodig. Hij doet alleen maar aan smeriger spelletjes

    • + 7
    • 26 apr 2026 - 12:51
    • skibeest

      Posts: 2.049

      Hij doet niet aan spelletjes. Alles wat hij doet is serieus smerig

      • + 0
      • 26 apr 2026 - 15:33
  • DutchTifosi

    Posts: 2.849

    Hij heeft vooral een boardradio nodig.

    • + 3
    • 26 apr 2026 - 12:53
  • schwantz34

    Posts: 41.948

    In een zinderende Moto2 race, heeft Collin Veijer (uut Staphorst) zojuist een hele knappe en zwaarbevochten p3 gepakt!

    • + 9
    • 26 apr 2026 - 12:57
    • Skoda F1

      Posts: 719

      Had meer in gezeten maar gaf zelf aan zijn schouder geblesseerd te hebben door die twee klappen in Amerika..

      • + 0
      • 26 apr 2026 - 15:19
  • F1jos

    Posts: 5.176

    Je kunt jezelf nooit verloochenen, vroeg of laat zal het zichtbaar vertonen

    • + 4
    • 26 apr 2026 - 13:03
  • Aajd Flupke

    Posts: 140

    "Als ik kijk naar iemand als Hamilton, zie ik een coureur die enorm veel heeft gewonnen, maar altijd op een eerlijke en waardige manier. Dat is hoe ik het ook wil doen"

    Glibberige George heeft overduidelijk een probleem met zijn ogen, dat maakt bovenstaande wel heel zichtbaar (pun intended)

    • + 6
    • 26 apr 2026 - 13:27
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.095

    Kom op vriend, we moeten in de F1 wèl 'n glibberende underdog hebben hé.....en we willen dat jij dat bent en blijft!

    • + 1
    • 26 apr 2026 - 13:32
    • 919

      Posts: 4.304

      Wees gerust, hij probeert er slechts er tussenuit te glibberen dat hij geen glibberaal zou zijn. Loopt dus wel los en komt goed Ouw.

      • + 1
      • 26 apr 2026 - 14:43
    • snailer

      Posts: 32.547

      Wacht effe Ouw.... Je bedoelt "we minus snailer".

      Russell is overigens niet de underdog. Hij is de favoriet voor de titel.

      • + 0
      • 26 apr 2026 - 15:57
  • Skoda F1

    Posts: 719

    " Ik hem geen smerig spelletjes nodig" ik schrik hem wel af als ik me helm af doe.

    • + 2
    • 26 apr 2026 - 15:02
  • Beri

    Posts: 6.877

    Russell: "Ik heb geen smerige spelletjes nodig om Antonelli te verslaan"

    Het ontbreekt je aan zelfkennis Sjorske. Antonelli gaat langzaam de overhand krijgen en dan heb je die trucjes wel nodig. Zonder dat, blijf je gewoon een tweede Coulthard.

    • + 0
    • 26 apr 2026 - 15:52

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

