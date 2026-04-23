'Krachtpatser' Russell in bescherming genomen: "George is een topper"

'Krachtpatser' Russell in bescherming genomen: "George is een topper"

Jenson Button heeft het opgenomen voor George Russell na diens moeizame reeks bij Mercedes. De wereldkampioen van 2009 ziet geen reden tot paniek en benadrukt dat de Brit mentaal ijzersterk blijft, ondanks een groeiende achterstand op teamgenoot Andrea Kimi Antonelli.

Button, die Russell recent nog sprak tijdens het Goodwood Members' Meeting, maakt zich weinig zorgen over de vormdip van de Mercedes-coureur. Volgens hem is het vooral een kwestie van pech, niet van niveau.

Button neemt Russell in bescherming: ‘Hij weet precies wat hij kan’

De voormalig wereldkampioen is duidelijk over de situatie van Russell. “Ik kwam hem laatst nog tegen en hij maakte een rustige indruk. Dit soort fases doen hem weinig, hij weet hoe snel hij is en dat het simpelweg even tegenzit,” klinkt het overtuigd tegenover Sky Sports. Volgens Button hoort dit bij de sport. “In de Formule 1 krijg je altijd met tegenslagen te maken. Soms zit het mee, soms zit het tegen. De volgende race kan het zomaar weer de andere kant op vallen.”

Russell kende na zijn overwinning in Australië een reeks ongelukkige weekenden. In China gooiden technische problemen roet in het eten tijdens de kwalificatie, terwijl in Japan een verkeerde set-upkeuze hem parten speelde. Door de parc fermé-regels zat hij vast aan een instabiele wagen, wat zijn hele weekend op Suzuka ondermijnde.

Pechweekenden kosten Russell punten, maar vertrouwen blijft

Het absolute dieptepunt volgde in de race op Suzuka. Russell dook nét voor een safety car naar binnen, terwijl Antonelli juist profiteerde van de neutralisatie en de leiding pakte. Alsof dat nog niet genoeg was, zorgden batterijproblemen ervoor dat Russell na de herstart ook nog plaatsen verloor aan Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Toch blijft Button overtuigd van de kwaliteiten van zijn landgenoot. “Het is prachtig om die strijd te zien, zeker met zo’n jonge jongen als Antonelli tegenover hem. Maar George is een echte topper, daar twijfel ik geen seconde aan. Ik ben groot fan van hem,” stelt hij. Met een knipoog eiste Button ook nog een rol op in het succes van Mercedes: “Als je eerlijk bent, is dit allemaal begonnen met dat team waar ik ooit reed. Dus ja, een klein beetje eer komt mij ook toe.”

Klopt! Hij glibbert...

  • 4
  • 23 apr 2026 - 17:01
F1 Nieuws Formule 1 F1 Jenson Button George Russell Mercedes

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.076

    "Nee Jenson, het heeft met pech of verkeerde set-up niets te maken of iets anders.
    Vriend kan gewoon niet rijden"...aldus de horde..

    • + 0
    • 23 apr 2026 - 16:10
    • f(1)orum

      Posts: 10.022

      Klopt! Hij glibbert...

      • + 4
      • 23 apr 2026 - 17:01
    • snailer

      Posts: 32.513

      Rustig aan, ouw. Geen Russell fan hier, maar ik denk dat je vriend vrij eenvoudig kampioen gaat worden.

      • + 0
      • 23 apr 2026 - 18:00
  • Flexwing

    Posts: 349

    3 races gehad nu al paniek haha

    • + 0
    • 23 apr 2026 - 16:54
  • Larry Perkins

    Posts: 64.506

    Jenson is een enorme grapjas, dat blijkt niet alleen uit de laatste zin maar ook uit de rest van de tekst...

    • + 0
    • 23 apr 2026 - 16:58
  • Rimmer

    Posts: 13.242

    Sjors wordt vrij makkelijk kampioen want Kimi gaat nog veel fouten maken en heeft een giga achterstand in ervaring en het lezen van races. Wel is Kimi een enorm talent dat het nu al beter doet tov Russell dan Lewis kon. Maar het zal niet genoeg zijn voor een titel. Dat is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen.

    • + 1
    • 23 apr 2026 - 17:32
    • Nomar

      Posts: 862

      Ik ga in hoger beroep, ik hoop toch dat Kimi die gluiperd gaat verslaan.

      • + 1
      • 23 apr 2026 - 18:46
  • Pietje Bell

    Posts: 34.433

    georgerussell63
    6 u.
    Happy to announce my new partnership with @amaffi.
    I love how their brand embodies true craftsmanship and elegance.
    Excited for what’s to come ✨

    Hij is het gezicht geworden van een parfumlijn.
    Hij heeft er zo te zien wel de looks voor eerlijk gezegd.

    "Amaffi Perfume House

    Enter the world of AMAFFI Perfume House, where enduring elegance meets
    peerless artistry.
    Discover our scents at a boutique or at amaffi.com"

    www.instagram.com/p/DXd-lVhDXGH/?img_index=1

    • + 0
    • 23 apr 2026 - 17:32
  • Skoda F1

    Posts: 699

    Krachtpatser-Topper? Ik zat aan hele andere termen te denk voor George eigenlijk!

    • + 1
    • 23 apr 2026 - 17:59

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
