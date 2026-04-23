Jenson Button heeft het opgenomen voor George Russell na diens moeizame reeks bij Mercedes. De wereldkampioen van 2009 ziet geen reden tot paniek en benadrukt dat de Brit mentaal ijzersterk blijft, ondanks een groeiende achterstand op teamgenoot Andrea Kimi Antonelli.

Button, die Russell recent nog sprak tijdens het Goodwood Members' Meeting, maakt zich weinig zorgen over de vormdip van de Mercedes-coureur. Volgens hem is het vooral een kwestie van pech, niet van niveau.

Button neemt Russell in bescherming: ‘Hij weet precies wat hij kan’

De voormalig wereldkampioen is duidelijk over de situatie van Russell. “Ik kwam hem laatst nog tegen en hij maakte een rustige indruk. Dit soort fases doen hem weinig, hij weet hoe snel hij is en dat het simpelweg even tegenzit,” klinkt het overtuigd tegenover Sky Sports. Volgens Button hoort dit bij de sport. “In de Formule 1 krijg je altijd met tegenslagen te maken. Soms zit het mee, soms zit het tegen. De volgende race kan het zomaar weer de andere kant op vallen.”

Russell kende na zijn overwinning in Australië een reeks ongelukkige weekenden. In China gooiden technische problemen roet in het eten tijdens de kwalificatie, terwijl in Japan een verkeerde set-upkeuze hem parten speelde. Door de parc fermé-regels zat hij vast aan een instabiele wagen, wat zijn hele weekend op Suzuka ondermijnde.

Pechweekenden kosten Russell punten, maar vertrouwen blijft

Het absolute dieptepunt volgde in de race op Suzuka. Russell dook nét voor een safety car naar binnen, terwijl Antonelli juist profiteerde van de neutralisatie en de leiding pakte. Alsof dat nog niet genoeg was, zorgden batterijproblemen ervoor dat Russell na de herstart ook nog plaatsen verloor aan Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Toch blijft Button overtuigd van de kwaliteiten van zijn landgenoot. “Het is prachtig om die strijd te zien, zeker met zo’n jonge jongen als Antonelli tegenover hem. Maar George is een echte topper, daar twijfel ik geen seconde aan. Ik ben groot fan van hem,” stelt hij. Met een knipoog eiste Button ook nog een rol op in het succes van Mercedes: “Als je eerlijk bent, is dit allemaal begonnen met dat team waar ik ooit reed. Dus ja, een klein beetje eer komt mij ook toe.”