user icon
icon

Norris ontvangt toch geen straf en behoudt sprintpole

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De stewards hebben een uitspraak gedaan in de zaak omtrent Lando Norris. De Brit noteerde de snelste tijd in de sprint kwalificatie, maar moest zich na afloop melden omdat hij mogelijk te langzaam had gereden en zich daarmee niet aan de notes van de wedstrijdleider had gehouden. Het levert hem geen straf op.

Wedstrijdleider Rui Marques deelt elk weekend voorafgaand aan een sprint kwalificatie of een kwalificatie een document waarin staat aan welke rondetijd de coureurs zich moeten houden. Simpel gezegd: ze mogen een rondje niet afleggen in een ronde die langzamer is dan aangegeven. Er zijn altijd uitzonderingen mogelijk, en het is dan ook opvallend dat Norris zich moest melden voor het onnodig langzaam rijden.

Wat is er besloten?

Door het onderzoek kwam de sprintpole van Norris in de weegschaal te liggen, maar een straf volgt dus niet. De stewards concluderen dat Norris tijdens de desbetreffende ronde keurig netjes binnen de lijntjes kleurde. Hij hield zich aan de voorgeschreven deltatijd, maar moest vlak voor bocht 17 van zijn gas af, omdat hij de Audi van Nico Hülkenberg tegen was gekomen. 

Norris reageerde hierop en creëerde volgens de stewards op een nette en volkomen legale manier een gat om aan zijn pushronde te kunnen beginnen. Norris mag de sprint van morgen dus gewoon vanaf de eerste plek starten. 

Andere straf 

De stewards hebben na afloop van de sprint kwalificatie wel een 'straf' uitgedeeld. Na het eerste gedeelte van de sprint kwalificatie was er namelijk de nodige onduidelijkheid. Liam Lawson werd namelijk geëlimineerd in SQ1, maar sprintte na het weegmoment terug naar de auto. Hij stapte zelfs in, en leek te gaan rijden. 

Dat gebeurde niet, omdat Alexander Albon al de baan op was gegaan. Na afloop bleek dat de Thaise coureur van Williams de track limits had overschreden in SQ1, en daar kwamen ze dus te laat achter. Zijn tijden uit SQ2 zijn geschrapt, en hij zal als negentiende starten.

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Miami 2026

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.455
  • Podiums 44
  • Grand Prix 155
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar