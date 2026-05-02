De stewards hebben een uitspraak gedaan in de zaak omtrent Lando Norris. De Brit noteerde de snelste tijd in de sprint kwalificatie, maar moest zich na afloop melden omdat hij mogelijk te langzaam had gereden en zich daarmee niet aan de notes van de wedstrijdleider had gehouden. Het levert hem geen straf op.

Wedstrijdleider Rui Marques deelt elk weekend voorafgaand aan een sprint kwalificatie of een kwalificatie een document waarin staat aan welke rondetijd de coureurs zich moeten houden. Simpel gezegd: ze mogen een rondje niet afleggen in een ronde die langzamer is dan aangegeven. Er zijn altijd uitzonderingen mogelijk, en het is dan ook opvallend dat Norris zich moest melden voor het onnodig langzaam rijden.

Wat is er besloten?

Door het onderzoek kwam de sprintpole van Norris in de weegschaal te liggen, maar een straf volgt dus niet. De stewards concluderen dat Norris tijdens de desbetreffende ronde keurig netjes binnen de lijntjes kleurde. Hij hield zich aan de voorgeschreven deltatijd, maar moest vlak voor bocht 17 van zijn gas af, omdat hij de Audi van Nico Hülkenberg tegen was gekomen.

Norris reageerde hierop en creëerde volgens de stewards op een nette en volkomen legale manier een gat om aan zijn pushronde te kunnen beginnen. Norris mag de sprint van morgen dus gewoon vanaf de eerste plek starten.

Andere straf

De stewards hebben na afloop van de sprint kwalificatie wel een 'straf' uitgedeeld. Na het eerste gedeelte van de sprint kwalificatie was er namelijk de nodige onduidelijkheid. Liam Lawson werd namelijk geëlimineerd in SQ1, maar sprintte na het weegmoment terug naar de auto. Hij stapte zelfs in, en leek te gaan rijden.

Dat gebeurde niet, omdat Alexander Albon al de baan op was gegaan. Na afloop bleek dat de Thaise coureur van Williams de track limits had overschreden in SQ1, en daar kwamen ze dus te laat achter. Zijn tijden uit SQ2 zijn geschrapt, en hij zal als negentiende starten.