Russell lijnrecht tegenover Verstappen: "Dit is puur racen!"

Russell lijnrecht tegenover Verstappen: "Dit is puur racen!"

De nieuwe Formule 1-regels zorgden tijdens de eerste drie races van het jaar voor de nodige opschudding. Er was veel kritiek, vooral van Max Verstappen, en de FIA heeft besloten veranderingen door te voeren. Mercedes-coureur George Russell denkt er iets anders over, en stelt dat hij tot nu toe echt geniet van de auto's.

De nieuwe motorregels hebben voor veel opschudding gezorgd in de Formule 1-wereld. De coureurs moesten zich meer bezighouden met het managen van de energie, in plaats van echt racen. Ze konden nauwelijks voluit pushen, en Max Verstappen was er zelfs zo klaar mee, dat hij stelde dat hij gaat nadenken over zijn toekomst. Begin deze week greep de FIA in, en werden de regels op een aantal punten aangepast.

Mercedes-coureur George Russell kan zich niet vinden in alle kritiek van de afgelopen maanden. In gesprek met de BBC wordt hij naar de kritiek van onder meer Verstappen gevraagd: "Ik deel dat gevoel zeker niet. Persoonlijk geniet ik juist enorm van deze auto. De Power Unit is compleet anders dan eerst. Het heeft gewoon wat finetuning nodig om het te optimaliseren. Het geeft ons een kans om harder te vechten, we halen elkaar de hele tijd in."

Hoe kijkt Russell naar de kritiek?

Russell stelt dat deze manier van racen juist mooi is: "We zitten nu op een kartbaan. Lewis Hamilton maakte laatst een goed punt: in een kartrace haal je iemand in de ene bocht in, waarna hij je weer terugpakt. En dan halen ze je weer in. Niemand heeft dat ooit Mario Kart genoemd of jojo-racen, of welke term dan ook. We noemen dat gewoon puur racen en geweldig racen."

Russell vindt alle kritiek te ver gaan, en blijft ook na de regelwijzigingen achter zijn standpunt staan: "Iedereen die denkt dat de coureurs langzamer door de bochten gaan om sneller te rijden op de rechte stukken, zit fout."

"Er zijn een paar kleine eigenaardigheden, die de FIA zo goed mogelijk heeft proberen uit te bannen. De details zijn nogal ingewikkeld, en eerlijk gezegd hoeven de fans dat ook niet per se te begrijpen."

Wat is het gevolg van de regelwijzigingen?

Russell ziet de regelwijzigingen als iets positiefs, en kan haast niet wachten om weer in de cockpit te kruipen: "Vanaf deze race, met deze kleine veranderingen, zal ons leven gemakkelijker worden. We kunnen vol gas geven op de rechte stukken tijdens een kwalificatierondje, en we hoeven geen gas meer terug te nemen om de energie te beheersen."

Wingleader

Posts: 3.409

Zegt de man die vooraan rijdt en hij herhaalt de woorden van zijn baas. Pure onzin is het.

  • 9
  • 24 apr 2026 - 11:28
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Wingleader

    Posts: 3.409

    Zegt de man die vooraan rijdt en hij herhaalt de woorden van zijn baas. Pure onzin is het.

    • + 9
    • 24 apr 2026 - 11:28
  • trucker0werner

    Posts: 535

    Laat hem keer van achteraan beginnen. Dan praat hij wel anders.
    Probleem is dat je moet remmen op rechte stuk om accu te laden. Gevolg 100kmh verachil wat voor gevaarlijke situaties zorgt.
    Als remmen en gasgeven zelfde is als vorig jaar hoor je er niemand over.
    Dan ben je aan het racen. Maar nu wil je I halen en de andere trap spreekwoordelijk op de rem. Zo zijn er veel onder vrachtwagen terecht gekomen. Met alle gevolgen, tot dood toe.
    Dag zijn rede waarom iedereen zo fel tegen is. Tuurlijk alleen de gene die vooraan staat niet

    • + 1
    • 24 apr 2026 - 11:38
  • OrangeArrows

    Posts: 3.379

    Niks puurs aan. Puur racen is dat je zo min mogelijk hoeft te liften tijdens een ronde. En ook lekker transparant over de details die de fans niet hoeven te snappen aldus Russel.

    • + 2
    • 24 apr 2026 - 11:39
  • f(1)orum

    Posts: 10.027

    Tuurlijk George, en in de kart is het ook schering en inslag dat jouw kart je voorganger gaat inhalen, terwijl jij dat zelf op dat moment helemaal niet wil; Formula Algorithm....

    • + 3
    • 24 apr 2026 - 11:41
  • 919

    Posts: 4.297

    🤢🤮

    • + 4
    • 24 apr 2026 - 11:47
  • Joeppp

    Posts: 8.521

    Ach Russell wil altijd het tegenovergestelde van Max zeggen om ook een grote jongen te lijken. Op alle vlakken is hij een wannebee die zijn mening baseert aan de hand van anderen en doet zegt dan het tegenovergestelde. Tot nu toe heeft hij in de beste auto van het veld 2 van de 3 races niet gewonnen.

    • + 3
    • 24 apr 2026 - 11:55
  • Skoda F1

    Posts: 701

    K" mister handsome..

    • + 0
    • 24 apr 2026 - 12:28

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

