De nieuwe Formule 1-regels zorgden tijdens de eerste drie races van het jaar voor de nodige opschudding. Er was veel kritiek, vooral van Max Verstappen, en de FIA heeft besloten veranderingen door te voeren. Mercedes-coureur George Russell denkt er iets anders over, en stelt dat hij tot nu toe echt geniet van de auto's.

De nieuwe motorregels hebben voor veel opschudding gezorgd in de Formule 1-wereld. De coureurs moesten zich meer bezighouden met het managen van de energie, in plaats van echt racen. Ze konden nauwelijks voluit pushen, en Max Verstappen was er zelfs zo klaar mee, dat hij stelde dat hij gaat nadenken over zijn toekomst. Begin deze week greep de FIA in, en werden de regels op een aantal punten aangepast.

Mercedes-coureur George Russell kan zich niet vinden in alle kritiek van de afgelopen maanden. In gesprek met de BBC wordt hij naar de kritiek van onder meer Verstappen gevraagd: "Ik deel dat gevoel zeker niet. Persoonlijk geniet ik juist enorm van deze auto. De Power Unit is compleet anders dan eerst. Het heeft gewoon wat finetuning nodig om het te optimaliseren. Het geeft ons een kans om harder te vechten, we halen elkaar de hele tijd in."

Hoe kijkt Russell naar de kritiek?

Russell stelt dat deze manier van racen juist mooi is: "We zitten nu op een kartbaan. Lewis Hamilton maakte laatst een goed punt: in een kartrace haal je iemand in de ene bocht in, waarna hij je weer terugpakt. En dan halen ze je weer in. Niemand heeft dat ooit Mario Kart genoemd of jojo-racen, of welke term dan ook. We noemen dat gewoon puur racen en geweldig racen."

Russell vindt alle kritiek te ver gaan, en blijft ook na de regelwijzigingen achter zijn standpunt staan: "Iedereen die denkt dat de coureurs langzamer door de bochten gaan om sneller te rijden op de rechte stukken, zit fout."

"Er zijn een paar kleine eigenaardigheden, die de FIA zo goed mogelijk heeft proberen uit te bannen. De details zijn nogal ingewikkeld, en eerlijk gezegd hoeven de fans dat ook niet per se te begrijpen."

Wat is het gevolg van de regelwijzigingen?

Russell ziet de regelwijzigingen als iets positiefs, en kan haast niet wachten om weer in de cockpit te kruipen: "Vanaf deze race, met deze kleine veranderingen, zal ons leven gemakkelijker worden. We kunnen vol gas geven op de rechte stukken tijdens een kwalificatierondje, en we hoeven geen gas meer terug te nemen om de energie te beheersen."