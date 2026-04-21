Antonelli in het voordeel tegen Russell? "George moet zich meer aanpassen"

Andrea Kimi Antonelli maakt indruk in zijn tweede seizoen in de Formule 1 en krijgt daarbij opvallende steun uit onverwachte hoek. Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner ziet zelfs een duidelijk voordeel voor de jonge Italiaan ten opzichte van teamgenoot George Russell.

De prestaties van Antonelli - overwinningen in China en Japan - blijven niet onopgemerkt in de paddock, zeker nu de nieuwe reglementen een grote impact hebben op de rijstijl van coureurs. Volgens Steiner speelt dat de Mercedes-pupil juist in de kaart.

Steiner wijst op cruciaal verschil tussen Antonelli en Russell

Steiner stelt in de podcast Drive to Wynn dat Russell bij de start van het seizoen nog als uitgesproken favoriet werd gezien binnen Mercedes. “Voor mij was George in het begin van het jaar de duidelijke nummer één, zelfs nog vóór de wintertests. Het team draaide toen volledig rond hem.”

Volgens de Italiaan is dat beeld inmiddels bijgesteld, en dat heeft een duidelijke reden. “Wat je nu ziet, is dat Kimi geen bagage heeft van vorige generaties auto’s. Hij heeft geen oude gewoontes waar hij vanaf moet, terwijl George zich juist moet aanpassen.”

‘Nieuwe regels spelen Antonelli in de kaart’

De voormalig teambaas gaat dieper in op de impact van de nieuwe reglementen, die volgens hem vooral voor ervaren coureurs een uitdaging vormen. “Russell heeft jarenlang in een bepaalde type auto gereden. Het gaat niet alleen om de krachtbron, maar ook de aerodynamica is compleet anders. Dan moet je jezelf echt herprogrammeren.”

Volgens Steiner ligt daar precies het voordeel van Antonelli. “Voor hem is alles nieuw. Hij hoeft niets af te leren en kan zich volledig focussen op het leren van deze auto. Dat maakt het voor hem makkelijker om meteen snelheid te vinden.”

Hij benadrukt dat oude gewoontes moeilijk te doorbreken zijn. “Als je jarenlang met ground-effect auto’s hebt gereden, stap je niet zomaar over op iets totaal anders. Je valt toch terug op wat je kent. Kimi heeft dat probleem niet en kan gewoon instappen en rijden.”

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.095
  • Podiums 26
  • Grand Prix 155
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
