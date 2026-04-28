Wolff zet Russell en Antonelli onder druk: "Dat accepteer ik niet"

Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell zijn dit jaar niet alleen elkaars teamgenoten, maar ook elkaars titelrivalen. De strijd kan elk moment ontbranden, en teambaas Toto Wolff zal het onder controle moeten houden. Eén ding zal hij niet gaan toestaan als het tot een titelgevecht komt.

Na drie races is het duidelijk dat Mercedes het snelste team is in de Formule 1. Ze hadden een grote voorsprong op de concurrentie, en Russell en Antonelli wisten de eerste drie races te winnen. Russell schreef de seizoensopener op zijn naam, waarna de jonge Antonelli wist te winnen in China en Japan. Hij is dan ook de verrassende leider in het wereldkampioenschap, en zet daarmee Russell al vroeg in het jaar onder druk.

Hoe kijkt Wolff naar de strijd?

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft veel ervaring met interne titelduels. De Oostenrijker weet precies wat hij kan verwachten, zo deelt hij met Sky Sports: "Het bijzondere aan de Formule 1 is dat de twee teamgenoten ook elkaars concurrenten zijn, en we hebben in de afgelopen tien jaar veel geleerd over hoe we deze situaties het beste kunnen aanpakken."

Dit betekent voor Wolff niet dat hij de coureurs opdrachten gaat geven: "De beste aanpak betekent ook dat je ze moet laten racen, en dat je moet erkennen dat ze racen. Er zijn wel bepaalde waarden waar we als team voor staan. Het team is altijd groter dan de coureurs."

'Niemand is groter dan Mercedes'

Voor Wolff is dit het belangrijkste, want hij vindt dat niemand groter is dan het team en het merk: "Het is Mercedes, één van de meest vooraanstaande merken ter wereld, de beste autobouwer ter wereld. We racen voor 150.000 mensen die voor ons werken, en voor een bedrijf dat al meer dan 120 jaar bestaat. En de kans krijgen om te racen, om één van de weinige coureurs van Mercedes te zijn, brengt ook de verantwoordelijkheid met zich mee om voor ons te rijden."

Wat mogen de coureurs niet doen?

Wolff zet zijn coureurs dan ook op scherp: "Zodra een coureur het gevoel krijgt dat het allemaal om hem draait, dan is dat niet de mindset die we zouden accepteren in het team. Dat hebben we in het verleden wel gedaan. Ik zou liever maar één auto inzetten als dat niet duidelijk was."

"Maar ik denk dat het nooit zover zal komen. Onze coureurs maken al zo lang deel uit van de Mercedes-familie. Ze maken deel uit van deze mindset en deze filosofie en ze omarmen onze erfenis."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.114

Nou kan je van Kimi vinden wat je wilt, maar om hem nu 'n etterbult te noemen gaat wel wat ver toch?

  • 2
  • 28 apr 2026 - 09:39
F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 724

    Ik zou niet te veel druk op die etter bult zetten! Voordat dat hele ding in je gezicht ontploft..

    • + 0
    • 28 apr 2026 - 09:33
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.114

      Nou kan je van Kimi vinden wat je wilt, maar om hem nu 'n etterbult te noemen gaat wel wat ver toch?

      • + 2
      • 28 apr 2026 - 09:39
    • Skoda F1

      Posts: 724

      Ja excuses! Kimi is meer een jeugd puistje.

      • + 0
      • 28 apr 2026 - 09:49
  • snailer

    Posts: 32.563

    Ik wil niet eens weten wat hij niet accepteert.

    • + 1
    • 28 apr 2026 - 09:34
    • Skoda F1

      Posts: 724

      Waarschijnlijk mogen ze niet openlijk toegeven dat het eigenlijk een ShitShow' is..

      • + 1
      • 28 apr 2026 - 09:38

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

