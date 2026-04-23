Het team van Mercedes is uit de startblokken geschoten in de Formule 1. Met Andrea Kimi Antonelli en George Russell beschikken ze over de twee coureurs die nu om de titel lijken te gaan vechten. Russell hoopt stiekem dat hij ook met Max Verstappen om de titel kan vechten.

Mercedes is momenteel oppermachtig in de Formule 1, en ze wisten de eerste drie races te winnen. Russell werd gezien als de grote favoriet, maar hij staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap met een kleine achterstand op Antonelli. Het seizoen duurt echter nog lang, en Russell is zeker niet kansloos in de titelstrijd. Veel volgers hopen dat andere teams of coureurs zich ook in de titelstrijd kunnen mengen, en Russell deelt die mening.

Wil Russell vechten met Verstappen?

Max Verstappen is één van de coureurs die momenteel een flinke achterstand heeft. In een interview met BBC Sport wordt Russell gevraagd of hij had gehoopt dat Verstappen zich in het titelgevecht had gemengd: "Ja, dat klopt."

Russell en Verstappen stonden in het verleden regelmatig lijnrecht tegenover elkaar, maar volgens de Brit is alles nu weer goed. Hij wil graag vechten met Verstappen: "We hebben respect voor elkaar. En ik heb veel respect voor wat op de baan doet. Ik heb ook respect voor wat hij momenteel allemaal doet."

Russell doelt daarmee op Verstappens activiteiten op de Nürburgring: "Hij racet met zijn GT-bolides en daar geniet hij van. En in alle eerlijkheid, als ik een viervoudig wereldkampioen was, dan zou ik waarschijnlijk hetzelfde doen. Hij heeft immers al bereikt waar ik nu op aan het jagen ben."

'Petje af voor Max'

Toch zou Russell niet alles hetzelfde doen als Verstappen: "Ik zou het mezelf niet kunnen vergeven als ik terugkijk op een titelduel waarin ik me ook bezighield met andere activiteiten. Maar als je alles hebt bereikt wat hij heeft bereikt, dan is het petje af voor hem."