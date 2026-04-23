user icon
icon

Russell hoopt op nieuw gevecht met Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Het team van Mercedes is uit de startblokken geschoten in de Formule 1. Met Andrea Kimi Antonelli en George Russell beschikken ze over de twee coureurs die nu om de titel lijken te gaan vechten. Russell hoopt stiekem dat hij ook met Max Verstappen om de titel kan vechten.

Mercedes is momenteel oppermachtig in de Formule 1, en ze wisten de eerste drie races te winnen. Russell werd gezien als de grote favoriet, maar hij staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap met een kleine achterstand op Antonelli. Het seizoen duurt echter nog lang, en Russell is zeker niet kansloos in de titelstrijd. Veel volgers hopen dat andere teams of coureurs zich ook in de titelstrijd kunnen mengen, en Russell deelt die mening.

Wil Russell vechten met Verstappen?

Max Verstappen is één van de coureurs die momenteel een flinke achterstand heeft. In een interview met BBC Sport wordt Russell gevraagd of hij had gehoopt dat Verstappen zich in het titelgevecht had gemengd: "Ja, dat klopt."

Russell en Verstappen stonden in het verleden regelmatig lijnrecht tegenover elkaar, maar volgens de Brit is alles nu weer goed. Hij wil graag vechten met Verstappen: "We hebben respect voor elkaar. En ik heb veel respect voor wat op de baan doet. Ik heb ook respect voor wat hij momenteel allemaal doet."

Russell doelt daarmee op Verstappens activiteiten op de Nürburgring: "Hij racet met zijn GT-bolides en daar geniet hij van. En in alle eerlijkheid, als ik een viervoudig wereldkampioen was, dan zou ik waarschijnlijk hetzelfde doen. Hij heeft immers al bereikt waar ik nu op aan het jagen ben."

'Petje af voor Max'

Toch zou Russell niet alles hetzelfde doen als Verstappen: "Ik zou het mezelf niet kunnen vergeven als ik terugkijk op een titelduel waarin ik me ook bezighield met andere activiteiten. Maar als je alles hebt bereikt wat hij heeft bereikt, dan is het petje af voor hem."

jd2000

Posts: 7.659

Oh wat een respect. Dit gefrustreerde ventje wil graag roepen dat hij minstens net zo goed als Max is.

  • 5
  • 23 apr 2026 - 12:59
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.073

    Dit is al het zoveelste item waarin vriend Max de hemel in prijst.
    Daar moet hij mee stoppen, want anders wordt hij nog populairder hier dan hij al was.

    • + 1
    • 23 apr 2026 - 12:55
  • jd2000

    Posts: 7.659

    Oh wat een respect. Dit gefrustreerde ventje wil graag roepen dat hij minstens net zo goed als Max is.

    • + 5
    • 23 apr 2026 - 12:59
    • Larry Perkins

      Posts: 64.499

      Je zegt het precies goed @ jd2000: "Dit gefrustreerde ventje wil graag roepen dat hij minstens net zo goed als Max is." Spot on!

      Zo is het precies, al sinds 2022 probeert 'Second Choice George' met voor zijn gevoel gelikte (maar oh zo doorzichtige) praatjes net zo'n 'grootheid' uit te hangen als Max Verstappen wel degelijk is. Op de baan lukt het sowieso niet, dus moet het maar via de media…
      Zijn levensdoel is dat men over 10 of 20 jaar niet praat over het Verstappen-tijdperk, maar over het Verstappen en Russell-tijdperk, "King George, the imperial successor of Lewis Hamilton".

      Zie little ugly George al de klas binnenkomen, eerst natuurlijk een glimmende appel op het bureau van de meester, wel zo dat de meester het ziet uiteraard. Dan in het voorste schoolbankje zitten en bij elke vraag zijn vingertje zo hoog mogelijk opsteken, en ook als een paar klasgenootjes - die nooit naast hem willen zitten - wat flikken gaat het vingertje de lucht in.
      Zodra de bel voor het einde van de schooldag klinkt, veegt Georgie-boy het bord schoon en draagt hij de tas van de meester naar het fietsenrek.
      Thuis haalt zijn moeder het papier van zijn rug waarop staat: "Ik ben een vreselijk lelijke slijmbal!"

      • + 0
      • 23 apr 2026 - 15:14
  • koppie toe

    Posts: 5.257

    Het enige dat hij wil is dat zijn wk iets van glans krijgt.
    Dat zal met dit soort racen nooit gebeuren. ;)

    • + 2
    • 23 apr 2026 - 13:12
    • The Wolf

      Posts: 666

      You can't polish a turd....

      • + 2
      • 23 apr 2026 - 13:14
  • Skoda F1

    Posts: 695

    Ik hoop het niet..

    • + 0
    • 23 apr 2026 - 13:14
    • Skoda F1

      Posts: 695

      Nou misschien wel maar dan wel voor p8 ofzo..

      • + 1
      • 23 apr 2026 - 13:18
  • Larry Perkins

    Posts: 64.499

    "Russell hoopt op nieuw gevecht met Verstappen."

    Hoezo nieuw gevecht met Verstappen?
    'Second Choice George' heeft nooit het niveau bereikt dat hij echt met Max kon vechten...

    • + 0
    • 23 apr 2026 - 14:47

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar