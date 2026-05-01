Lando Norris heeft de heerschappij van Mercedes doorbroken. De Britse McLaren-coureur greep zojuist de sprintpole op het circuit van Miami, en was daarmee zijn teamgenoot Oscar Piastri en de concurrentie van Mercedes en Ferrari te slim af. Het zorgde vanzelfsprekend voor een grote grijns bij Norris.

Mercedes was in de eerste drie raceweekenden oppermachtig, en ze leken haast onverslaanbaar te zijn. Na de aprilbreak kwamen veel teams met updates naar Miami, maar bij Mercedes besloten ze rustig aan te doen. Die beslissing lijkt nu in hun gezicht terug te komen als een boemerang, want op de vrijdag in Miami hadden ze het opvallend lastig. George Russell kwam niet in het stuk voor, terwijl Andrea Kimi Antonelli zich nog wist op te werken naar de tweede tijd.

Hoe is het gevoel bij Norris?

Norris ging er met de sprintpole vandoor in zijn zwaar geüpdatete McLaren, en na afloop reageerde hij dan ook tevreden: "Dit is een perfect resultaat voor ons, een geweldige manier om het team te belonen. We hebben veel nieuwe onderdelen op de auto. Het is fijn om weer wat grip te hebben, en zoals ik al zei is dit een beloning voor de jongens en de meiden die hier heel erg veel werk in hebben gestoken."

Norris was in het verleden al vaker zeer succesvol in Miami, en dat was vandaag ook weer te zien: "Ik ben altijd dol geweest op Miami, zowel op als naast de baan. Het is nog maar het begin van het weekend, dus er is nog steeds een lange weg te gaan, maar het is goed om zo te beginnen."

Hoe hebben ze Mercedes verslagen?

McLaren lijkt Mercedes nu te kunnen verslaan, en daar wordt Norris dan ook naar gevraagd: "Deze baan is anders. We weten dat dit circuit in het verleden goed voor ons is geweest, en we wisten dat wat we meenemen een goede stap voorwaarts zou zijn. Het dat is zo."

"Het is fijn dat onze voorspellingen uit zijn gekomen en het team verdient dit ook. Sinds de eerste ronde voel ik me heel comfortabel, en had ik het gevoel dat ik grip aan de achterkant van de auto had."