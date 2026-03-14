De eerste sprintrace van het nieuwe seizoen zit erop. Op het circuit van Shanghai in China ging de zege naar George Russell, terwijl Charles Leclerc achter hem als tweede over de streep kwam. De top drie werd in deze korte race compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Met Alex Albon in de pits en Isack Hadjar op de zachte banden ging de sprintrace in China van start. Op de propvolle tribunes verwachtte iedereen een spannende start, en keek iedereen vooral naar de Ferrari's, die in Australië een geweldige start kenden. Met Lewis Hamilton op de vierde plaats, en Charles Leclerc vlak daarachter, kon er van alles gebeuren.

Bij het doven van de lichten schoot Hamilton inderdaad als een soort rode raket naar voren. Hij profiteerde van het feit dat Andrea Kimi Antonelli een rampzalige start kende, en vond zichzelf terug achter de andere Mercedes van Russell. In de eerste ronde wisselden Hamilton en Russell voortdurend van positie, en ook hier speelde het energiemanagement weer een grote rol.

Het drama van Verstappen

Voor Max Verstappen was het ook een rampzalige start, want hij zakte helemaal terug naar het achterveld. De Red Bull kwam amper van zijn plaats, en hij werd aan alle kanten ingehaald. Verstappen vond zichzelf terug op de vijftiende plaats, terwijl de stoom uit zijn oren kwam. Ondertussen werd zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar aangetikt door Antonelli en spinde Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad.

Hoe verliep de strijd om de koppositie

Aan de kop van het veld bleven Hamilton en Russell stuivertje wisselen, terwijl ook Charles Leclerc zich meldde aan het front. De drie coureurs sloegen een gat naar de rest van het veld, terwijl Antonelli vocht met de McLarens. Voor de jonge Italiaan ging het van kwaad tot erger, en hij kreeg een tijdstraf van tien seconden voor zijn eerdere crash met Hadjar.

Het Ferrari-duel

Hamilton en Leclerc moesten daarna een gat laten vallen ten opzichte van Russell, waardoor de Brit langzaam in zijn ritme kon komen. Leclerc zag dat zijn Ferrari-teamgenoot Hamilton met bandenproblemen kampte, en hij haalde hem in. De twee coureurs vochten een duel uit, maar om Russell uit te dagen, moest er wel een besluit worden genomen.

Dat gebeurde echter niet, want de twee Ferrari's vochten wiel-aan-wiel met elkaar. Het zorgde ervoor dat Antonelli het gat kon dichtrijden, al moest hij wel een gat van tien seconden gaan slaan om op het sprintpodium terecht te komen. Leclerc was niet blij met de manier waarop Hamilton zijn duels uitvocht, en wees naar het onderlinge verschil.

Hamilton moest gaan verdedigen ten opzichte van Antonelli, maar de Mercedes was simpelweg te snel. De Italiaan haalde de zevenvoudig wereldkampioen in, en kon gaan jagen op de andere Ferrari van Leclerc. De kans dat hij een gat van tien seconden zou slaan, was echter klein. Antonelli slaagde erin Leclerc in te halen, maar daarna veranderde de situatie.

Safety Car zorgt voor chaos

Nico Hülkenberg moest zijn Audi naast de baan parkeren, en de wedstrijdleiding koos ervoor om een Safety Car de baan op te sturen. Het zorgde voor een interessante situatie, want Russell, Antonelli, Leclerc, Hamilton, Piastri en Norris doken naar binnen. Bij de pitstops verloor Hamilton veel tijd en loste Antonelli zijn tijdstraf in. Ver daarachter doken ook Verstappen en Hadjar naar binnen, maar ze leken al kansloos te zijn voor punten.

Vlak voor de herstart vroeg Leclerc zich af of hij een versnellingsbakprobleem had, maar het bleek gewoon om wheelspin te gaan. Bij de herstart had hij hetzelfde probleem, waardoor Russell met speels gemak weg kon rijden bij de rest van het veld. Leclerc moest zijn positie verdedigen ten opzichte van de opgerukte Norris, maar de Brit moest snel in zijn spiegels gaan kijken.

Hoe eindigde het voor Verstappen?

Hamilton was namelijk nog niet verdwenen, en hij passeerde de regerend wereldkampioen. Veel verder naar achteren had Veerstappen zich op dat moment teruggewerkt naar de elfde plaats, al is dat vanzelfsprekend niet wat hij wilde. Verstappen gaf echter nog steeds alles, en haalde in de slotfase nog een aantal auto's in. In één move passeerde hij twee auto's, maar de negende plaats leverde hem geen punten op. Een heel pijnlijke ochtend voor de viervoudig wereldkampioen.