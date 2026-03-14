Uitslag Sprint China: Oppermachtige Russell grijpt sprintzege, Verstappen slechts negende

Uitslag Sprint China: Oppermachtige Russell grijpt sprintzege, Verstappen slechts negende

De eerste sprintrace van het nieuwe seizoen zit erop. Op het circuit van Shanghai in China ging de zege naar George Russell, terwijl Charles Leclerc achter hem als tweede over de streep kwam. De top drie werd in deze korte race compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Met Alex Albon in de pits en Isack Hadjar op de zachte banden ging de sprintrace in China van start. Op de propvolle tribunes verwachtte iedereen een spannende start, en keek iedereen vooral naar de Ferrari's, die in Australië een geweldige start kenden. Met Lewis Hamilton op de vierde plaats, en Charles Leclerc vlak daarachter, kon er van alles gebeuren.

Meer over Max Verstappen 'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

9 maa
 Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa

Bij het doven van de lichten schoot Hamilton inderdaad als een soort rode raket naar voren. Hij profiteerde van het feit dat Andrea Kimi Antonelli een rampzalige start kende, en vond zichzelf terug achter de andere Mercedes van Russell. In de eerste ronde wisselden Hamilton en Russell voortdurend van positie, en ook hier speelde het energiemanagement weer een grote rol.

Het drama van Verstappen

Voor Max Verstappen was het ook een rampzalige start, want hij zakte helemaal terug naar het achterveld. De Red Bull kwam amper van zijn plaats, en hij werd aan alle kanten ingehaald. Verstappen vond zichzelf terug op de vijftiende plaats, terwijl de stoom uit zijn oren kwam. Ondertussen werd zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar aangetikt door Antonelli en spinde Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad.

Hoe verliep de strijd om de koppositie

Aan de kop van het veld bleven Hamilton en Russell stuivertje wisselen, terwijl ook Charles Leclerc zich meldde aan het front. De drie coureurs sloegen een gat naar de rest van het veld, terwijl Antonelli vocht met de McLarens. Voor de jonge Italiaan ging het van kwaad tot erger, en hij kreeg een tijdstraf van tien seconden voor zijn eerdere crash met Hadjar.

Het Ferrari-duel

Hamilton en Leclerc moesten daarna een gat laten vallen ten opzichte van Russell, waardoor de Brit langzaam in zijn ritme kon komen. Leclerc zag dat zijn Ferrari-teamgenoot Hamilton met bandenproblemen kampte, en hij haalde hem in. De twee coureurs vochten een duel uit, maar om Russell uit te dagen, moest er wel een besluit worden genomen.

Dat gebeurde echter niet, want de twee Ferrari's vochten wiel-aan-wiel met elkaar. Het zorgde ervoor dat Antonelli het gat kon dichtrijden, al moest hij wel een gat van tien seconden gaan slaan om op het sprintpodium terecht te komen. Leclerc was niet blij met de manier waarop Hamilton zijn duels uitvocht, en wees naar het onderlinge verschil.

Hamilton moest gaan verdedigen ten opzichte van Antonelli, maar de Mercedes was simpelweg te snel. De Italiaan haalde de zevenvoudig wereldkampioen in, en kon gaan jagen op de andere Ferrari van Leclerc. De kans dat hij een gat van tien seconden zou slaan, was echter klein. Antonelli slaagde erin Leclerc in te halen, maar daarna veranderde de situatie.

Safety Car zorgt voor chaos

Nico Hülkenberg moest zijn Audi naast de baan parkeren, en de wedstrijdleiding koos ervoor om een Safety Car de baan op te sturen. Het zorgde voor een interessante situatie, want Russell, Antonelli, Leclerc, Hamilton, Piastri en Norris doken naar binnen. Bij de pitstops verloor Hamilton veel tijd en loste Antonelli zijn tijdstraf in. Ver daarachter doken ook Verstappen en Hadjar naar binnen, maar ze leken al kansloos te zijn voor punten.

Vlak voor de herstart vroeg Leclerc zich af of hij een versnellingsbakprobleem had, maar het bleek gewoon om wheelspin te gaan. Bij de herstart had hij hetzelfde probleem, waardoor Russell met speels gemak weg kon rijden bij de rest van het veld. Leclerc moest zijn positie verdedigen ten opzichte van de opgerukte Norris, maar de Brit moest snel in zijn spiegels gaan kijken.

Hoe eindigde het voor Verstappen?

Hamilton was namelijk nog niet verdwenen, en hij passeerde de regerend wereldkampioen. Veel verder naar achteren had Veerstappen zich op dat moment teruggewerkt naar de elfde plaats, al is dat vanzelfsprekend niet wat hij wilde. Verstappen gaf echter nog steeds alles, en haalde in de slotfase nog een aantal auto's in. In één move passeerde hij twee auto's, maar de negende plaats leverde hem geen punten op. Een heel pijnlijke ochtend voor de viervoudig wereldkampioen.

F1Grand Prix China - Sprint

CN Shanghai International Circuit - 14 maart 2026

Sander

Posts: 1.630

Wedstrijdje batterijladen. Man man man waar kijken we naar?

  • 5
  • 14 maa 2026 - 04:40
Foto's Grand Prix van China 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (23)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 1.630

    Wedstrijdje batterijladen. Man man man waar kijken we naar?

    • + 5
    • 14 maa 2026 - 04:40
    • LucaF1

      Posts: 517

      waar we naar kijken, dat RB het niet voor elkaar heeft ;-)

      • + 4
      • 14 maa 2026 - 04:42
    • De Vogel is Geland

      Posts: 742

      Ligt het aan mij of is het inhaal spel niet te volgen? Vroeger zag je te oplijnen, andere lijnen nemen, slip streamen en drs open klappen. Nu is het wachten tot accu’s leeg of vol zijn

      • + 4
      • 14 maa 2026 - 04:43
    • F1 bekijker

      Posts: 90

      We kijken naar een geweldig Ferrari die de boel wel voor mekaar heeft.

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 04:45
    • De Vogel is Geland

      Posts: 742

      Ferrari is het tweede team voor de kruimels

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 04:46
    • Stillewerise

      Posts: 30

      Kijken dat max nu de nieuwe lewis is. Gevallen wk

      • + 3
      • 14 maa 2026 - 04:46
    • d@nny

      Posts: 3.581

      Ik keek niet. Vindt de on-boards niet om aan te zien. Blijf niet meer thuis voor de F1. Uit nieuwsgierigheid zal ik de highlights wel bekijken maar een race volledig kijken? Nee dank je.

      Toch jammer na 35 jaar de sport intensief gevolgd te hebben.

      • + 3
      • 14 maa 2026 - 05:08
    • F1 bekijker

      Posts: 90

      Je blijft niet meer thuis voor F1 maar waar moest je om 4:00 naar toe dan?

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 05:25
  • F1 bekijker

    Posts: 90

    4 rondjes n Max op bijna 12 seconden? Succes als fan dan maar...

    • + 3
    • 14 maa 2026 - 04:44
  • Supa

    Posts: 2.680

    Wat is er loos met Leclerc? Houd hij niet van racen?

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 04:46
    • LucaF1

      Posts: 517

      hoezo dan?

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 04:47
  • dutchiceman

    Posts: 5.582

    Ik hoop dat de F1 blij is.
    Blij dat ze er een puinhoop van gemaakt hebben.
    Dit gaat helemaal nergens meer over.

    • + 5
    • 14 maa 2026 - 04:47
    • JV fan

      Posts: 2.958

      Niet blij dat de starts voor rb powertrains auto,s niet goed is…

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 04:52
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.384

      Vooral de starts zijn een puinhoop. Als die batterijen minder snel leeg raken. Zal het weer zoals vanouds worden. Maar de vraag is hoelang dat zal duren.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 04:53
    • Grand Prix 4

      Posts: 301

      Ik denk de F1 niet ontevreden is.

      Je ziet inhaalacties in bochten waar anders niet wordt ingehaald. Je ziet coureurs terugkomen in het gevecht, daar waar het voorheen snel was gedaan.

      Het is op die momenten vooral tactisch racen. Daar moet ik zelf nog wel even aan wennen.

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 04:53
    • Bertrand Gachot

      Posts: 387

      Ik ben geen fan van de nieuwe regels, maar dit is voor de neutrale fan een stuk interessanter dan de dominante jaren van Franz

      • + 3
      • 14 maa 2026 - 04:54
    • F1 bekijker

      Posts: 90

      Ik kijk vanaf 86 al F1 en nou mijn vraag wat er anders volgens jou?

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 05:02
    • F1 bekijker

      Posts: 90

      Wat moet er anders?

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 05:03
    • donshere

      Posts: 1.394

      Dat het terug een wedstrijd wordt van wie kan z'n wagen maximaal op de limiet rijden en racen ipv wie kan het best z'n batterij laden en ontladen.

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 05:17
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.384

    Aahhhh Lewis, je was een beetje te enthousiast in gevecht met Russell. Maar prima 3e in een sprint. De zondag is waar t echt om gaat.

    • + 1
    • 14 maa 2026 - 04:50
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.526

    Red Bull heeft het heel slecht voor elkaar hopelijk voor de hoofdrace beter maar veel moet je er niet van verwachten.

    Russell speelt gewoon een kat en muisspel als hij echt doorduwt maakt ook Ferrari geen kans. Hij doet of er een duel is om zijn eigen overwinning meer glans te geven.

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 04:54
    • F1 bekijker

      Posts: 90

      Het 1e ben ik met je eens dat gat naar Max gaat zondag heel groot zijn maar het 2e niet, Ik denk dat Mercedes en Ferrari aardig gewaagd zijn aan mekaar.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 05:12
  • Kampsie

    Posts: 1.596

    Die auto van hulkenberg had binnen 2 minuten weg kunnen zijn, wat een getreuzel

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 05:11

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

