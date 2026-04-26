Comeback Turkije opent deur naar ultiem F1-record voor Verstappen

De FIA en de Formule 1 kondigden gisteren de comeback van de Grand Prix van Turkije aan. Vanaf volgend jaar staat de race op het circuit van Istanbul Park weer op het programma, en dat zorgde voor veel enthousiaste reacties. Ook voor Max Verstappen is dit goed nieuws, want hij kan weer een F1-record op zijn naam schrijven.

Het gonsde in de afgelopen weken al van de geruchten, maar gisteren werd het officieel: de Grand Prix van Turkije keert terug. De race stond in 2021 voor het laatst op de kalender, en is zeer populair onder de fans en de coureurs. Het biedt ook kansen voor Verstappen, want in de twee keer dat hij hier heeft geracet, heeft hij nog nooit gewonnen.

Hoe kan Verstappen Hamilton evenaren?

Voor Verstappen biedt dit kansen, want als hij in de komende jaren de Grand Prix van Turkije weet te winnen, evenaart hij een opvallend record van Lewis Hamilton. Verstappen heeft tot nu toe 30 verschillende Grands Prix gewonnen, en staat slechts één Grand Prix achter Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen wist 31 verschillende Grands Prix te winnen, en is daarmee de recordhouder. Een zege in Turkije kan Verstappen op gelijke hoogte brengen, en het is makkelijker dan gedacht om Hamilton te passeren.

Het addertje onder het gras

In dit lijstje gaat het namelijk om Grands Prix, en niet om circuits. Zo telt in dit lijstje van Verstappen de 70th Anniversary Grand Prix mee, die in 2020 op Silverstone werd verreden. Ook prijkt de race op het circuit van Interlagos twee keer op zijn lijstje, want deze wedstrijd werd eerst verreden onder de naam 'Grand Prix van Brazilië', en nu onder de naam 'Grand Prix van Sao Paulo'.

In theorie kan Verstappen dit jaar al op gelijke hoogte komen met Hamilton, want de race in Barcelona staat niet langer onder de naam 'Grand Prix van Spanje' op de kalender. Daarnaast wordt volgend jaar ook weer de Portugese Grand Prix op Portimão verreden, en ook dit is een Grand Prix die nog op het palmares van Verstappen ontbreekt.

  • 26 apr 2026 - 09:43
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 715

    Kat in het bakkie dacht ik!.. koekoek

    • + 0
    • 26 apr 2026 - 09:07
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.092

    Max en ik hadden zomaar 'n tweeling kunnen zijn.
    Ik heb ook 'n record....ik ben namelijk nog nooit zo oud geweest als nu.
    En das 'n hele prestatie me dunkt...

    • + 0
    • 26 apr 2026 - 09:37
  • snailer

    Posts: 32.542

    Als ik het AI vraag, met de opmerking dat AI nog steeds niet foutloos is, dan zie ik het volgende:

    Hamilton:
    38 circuits. 31 daarvan gezegevierd => 81.6%

    Verstappen:
    32 circuits. 26 daarvan gezegevierd => 81.0%

    Geeft de veelzijdigheid aan van de 2.

    • + 1
    • 26 apr 2026 - 09:43
    • Need5Speed

      Posts: 3.737

      Het record waar het hier over gaat is per Grand Prix, dus niet per land en ook niet per circuit. De Europese GP telt 1 keer ook al heeft iemand 'm meerdere keren in verschillende landen gewonnen. De 70 year Anniversary GP op Silverstone telt ook mee dus Max heeft er 2 van alleen dat circuit.

      Zie bijvoorbeeld StatsF1.

      • + 0
      • 26 apr 2026 - 11:04

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

