De FIA en de Formule 1 kondigden gisteren de comeback van de Grand Prix van Turkije aan. Vanaf volgend jaar staat de race op het circuit van Istanbul Park weer op het programma, en dat zorgde voor veel enthousiaste reacties. Ook voor Max Verstappen is dit goed nieuws, want hij kan weer een F1-record op zijn naam schrijven.

Het gonsde in de afgelopen weken al van de geruchten, maar gisteren werd het officieel: de Grand Prix van Turkije keert terug. De race stond in 2021 voor het laatst op de kalender, en is zeer populair onder de fans en de coureurs. Het biedt ook kansen voor Verstappen, want in de twee keer dat hij hier heeft geracet, heeft hij nog nooit gewonnen.

Hoe kan Verstappen Hamilton evenaren?

Voor Verstappen biedt dit kansen, want als hij in de komende jaren de Grand Prix van Turkije weet te winnen, evenaart hij een opvallend record van Lewis Hamilton. Verstappen heeft tot nu toe 30 verschillende Grands Prix gewonnen, en staat slechts één Grand Prix achter Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen wist 31 verschillende Grands Prix te winnen, en is daarmee de recordhouder. Een zege in Turkije kan Verstappen op gelijke hoogte brengen, en het is makkelijker dan gedacht om Hamilton te passeren.

Het addertje onder het gras

In dit lijstje gaat het namelijk om Grands Prix, en niet om circuits. Zo telt in dit lijstje van Verstappen de 70th Anniversary Grand Prix mee, die in 2020 op Silverstone werd verreden. Ook prijkt de race op het circuit van Interlagos twee keer op zijn lijstje, want deze wedstrijd werd eerst verreden onder de naam 'Grand Prix van Brazilië', en nu onder de naam 'Grand Prix van Sao Paulo'.

In theorie kan Verstappen dit jaar al op gelijke hoogte komen met Hamilton, want de race in Barcelona staat niet langer onder de naam 'Grand Prix van Spanje' op de kalender. Daarnaast wordt volgend jaar ook weer de Portugese Grand Prix op Portimão verreden, en ook dit is een Grand Prix die nog op het palmares van Verstappen ontbreekt.