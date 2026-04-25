user icon
icon

Van der Garde ziet McLaren als realistische optie voor Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Van der Garde ziet McLaren als realistische optie voor Verstappen

De toekomst van Max Verstappen is nog steeds een heet hangijzer in de Formule 1-wereld. Veel kenners vragen zich af of hij bij Red Bull blijft, of dat hij een deurtje verder moet gaan kijken. Volgens Giedo van der Garde is die laatste optie het beste, en hij wijst naar McLaren.

Verstappen beschikt over een contract bij Red Bull Racing dat loopt tot en met 2028. Het is echter nog maar de vraag of hij dat contract gaat uitdienen, want de prestaties van de Oostenrijkse renstal vallen momenteel flink tegen. Verstappens naam wordt in verband gebracht met veel teams, en elke kenner lijkt er een andere mening over te hebben.

Waar moet Verstappen heen?

Dat geldt ook voor oud-coureur Giedo van der Garde, die in zijn column voor Formule 1 Magazine naar McLaren wijst: "Max naar McLaren zou best een optie kunnen zijn. Het is aan Max en zijn management om goed te kijken wat ze willen en waar ze de beste deal kunnen maken. Opties genoeg, want iedereen wil Max. McLaren heeft dan weer als voordeel dat er meer oudgedienden van Red Bull rondlopen, zoals Rob Marshall en Will Courtenay."

Bayern München

Van der Garde is van mening dat McLaren het heel slim aanpakt: "Het lijkt wel een bewuste tactiek van McLaren om de beste mensen bij de concurrentie weg te halen, een beetje zoals Bayern München dat doet in de Bundesliga. Sentimenten tellen niet. Zak Brown is gewoon een commerciële boef, die precies weet wat hij moet doen om dat voor elkaar te krijgen."

McLaren werd in de afgelopen jaren constructeurskampioen, en jaagt momenteel op Mercedes: "Alleen met de juiste mensen op de juiste plek behaal je successen. Je kan als team de beste coureur hebben, maar als de auto niet werkt, rijd je nog steeds ergens in de middenmoot of achteraan. Kijk naar Red Bull."

Wat zei Brown?

Of McLaren een realistische optie is, moet nog blijken. Brown stelde eerder deze week dat hij Verstappen een goede coureur vindt, maar dat McLaren op dit moment geen interesse in hem heeft. Ze zijn vooralsnog tevreden met Lando Norris en Oscar Piastri, die allebei een meerjarige deal hebben.

De beste keus is Mercedes. (Toto geeft hem alles wat hij wenst en meer)
De mooiste keus is Ferrari. (Maar ik denk niet dat de harde directheid van Max gewaardeerd wordt)
De meest interessante keus is McLaren. (Met Lando en natuurlijk GP die erbij komt)
De financieel verstandigste keus is AM. (La... [Lees verder]

F1 Nieuws Max Verstappen Giedo van der Garde McLaren Red Bull Racing

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.088

    Voor al die analisten, kenners en iedereen die denkt er verstand van te hebben hoop ik dat Max gewoon bij Redbull blijft tot en met 2028.....kijken of ze dan nog durven te voorspellen.

    • + 1
    • 25 apr 2026 - 16:07
  • F1 bekijker

    Posts: 245

    En wie moet er dan weg en is Max dan weer blij? vragen en nog meer vragen....

    • + 0
    • 25 apr 2026 - 16:12
  • AUDI_F1

    Posts: 3.716

    De ene keer is het Mercedes, dan McLaren. Ferrari is ook een optie en Astin Martin wil ook wel.
    Maar Verstappen zal, als ie weggaat bij RBR wel voor een winnend team kiezen.

    • + 1
    • 25 apr 2026 - 16:14
  • Rimmer

    Posts: 13.247

    De beste keus is Mercedes. (Toto geeft hem alles wat hij wenst en meer)
    De mooiste keus is Ferrari. (Maar ik denk niet dat de harde directheid van Max gewaardeerd wordt)
    De meest interessante keus is McLaren. (Met Lando en natuurlijk GP die erbij komt)
    De financieel verstandigste keus is AM. (Lawrence kan en wil bedragen op tafel leggen waar een gemiddelde oliesjeik zwetend van wakker ligt)

    • + 5
    • 25 apr 2026 - 16:41
    • Snelrondje

      Posts: 9.022

      @Rimmer, daarop voortbordurend valt AM af. Ook al vangt Max 100 miljoen meer. Als hij geen auto krijgt om voor een nieuwe titel te gaan, komt hij niet.
      McLaren heeft in tegenstelling tot verleden jaar niet meer de beste auto en is ineens weer een kandidaat. Ze hebben nu weer een coureur nog die wat extra brengt.
      Ferrari, ben het met je argument eens. Maar desondanks zou het geweldig zijn Max in een Ferrari te zien.
      Mercedes is sportief gezien inderdaad de beste en ook meest logische keuze. Maar ik zie Max liever in de 2e beste auto racen. Dan gaan we hem weer op zijn scherpst zien.

      • + 2
      • 25 apr 2026 - 18:40
  • Larry Perkins

    Posts: 64.562

    "In 2028 verschijnt een nieuw, twaalfde team op de grid, en wel Verstappen F1 Racing. De teameigenaar zal zelf achter het stuur kruipen", zo melden betrouwbare bronnen op @LP-aujourd'hui. De tweede coureur zou een door Verstappen opgeleid simracetalent moeten worden.

    • + 3
    • 25 apr 2026 - 16:58
  • Pleen

    Posts: 905

    "McLaren op dit moment geen interesse in Max?"
    F*ckin hell yesss!! Als Max nu beschikbaar zou zijn, dan zou Zak een van z'n rijders de zak geven. Welk ander team dan ook, een van de rijders zal plaats moeten maken!

    • + 0
    • 25 apr 2026 - 16:59
  • HarryLam

    Posts: 5.399

    Blij dat ik dat f1 magazine niet gekocht heb, geld betalen voor zinloos gewauwel doe ik niet en echt nieuws heeft Guido natuurlijk niet.

    • + 3
    • 25 apr 2026 - 17:09
  • Cherokee

    Posts: 5.382

    Die denkt dit en die denkt dat. Speculanten , stuk voor stuk.
    Want als je nu nagaat, wat zeggen de betrokkenen zelf, al dan niet gemeend?
    Verstappen: nog nooit gezegd dat hij weggaat, wel dat hij blijft.
    Mercedes: wel met Verstappen gepraat, geweldige rijder, maar op dit moment niets concreets te melden.
    McLaren: Geweldige rijder, maar we zijn tevreden met onze jongens, momenteel geen belangstelling.
    Ferrari, jaren geleden: geweldige rijder, maar geen belangstelling. Verder nooit weer iets gezegd.

    De enigen die elke week weer met een nieuwe bestemming aankomen en dat melden alsof Max hun uit bed heeft gebeld zijn die praatgasten er omheen die met dat gelul hun geld binnenhalen.

    Ik luister alleen nog naar officiële mededelingen van rijders of teams.

    • + 4
    • 25 apr 2026 - 19:05
  • SennaS

    Posts: 11.976

    Sjeeses houdt het dan nooit op? Opgeblazen soap om een gefrustreerde ex wk.

    • + 2
    • 25 apr 2026 - 20:58
    • SennaS

      Posts: 11.976

      Hij zou een gemis zijn voor de f1 maar overdrijven is ook een vak. De f1 heeft grotere namen overleefd.

      • + 4
      • 25 apr 2026 - 21:00

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar