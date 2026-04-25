De toekomst van Max Verstappen is nog steeds een heet hangijzer in de Formule 1-wereld. Veel kenners vragen zich af of hij bij Red Bull blijft, of dat hij een deurtje verder moet gaan kijken. Volgens Giedo van der Garde is die laatste optie het beste, en hij wijst naar McLaren.

Verstappen beschikt over een contract bij Red Bull Racing dat loopt tot en met 2028. Het is echter nog maar de vraag of hij dat contract gaat uitdienen, want de prestaties van de Oostenrijkse renstal vallen momenteel flink tegen. Verstappens naam wordt in verband gebracht met veel teams, en elke kenner lijkt er een andere mening over te hebben.

Waar moet Verstappen heen?

Dat geldt ook voor oud-coureur Giedo van der Garde, die in zijn column voor Formule 1 Magazine naar McLaren wijst: "Max naar McLaren zou best een optie kunnen zijn. Het is aan Max en zijn management om goed te kijken wat ze willen en waar ze de beste deal kunnen maken. Opties genoeg, want iedereen wil Max. McLaren heeft dan weer als voordeel dat er meer oudgedienden van Red Bull rondlopen, zoals Rob Marshall en Will Courtenay."

Bayern München

Van der Garde is van mening dat McLaren het heel slim aanpakt: "Het lijkt wel een bewuste tactiek van McLaren om de beste mensen bij de concurrentie weg te halen, een beetje zoals Bayern München dat doet in de Bundesliga. Sentimenten tellen niet. Zak Brown is gewoon een commerciële boef, die precies weet wat hij moet doen om dat voor elkaar te krijgen."

McLaren werd in de afgelopen jaren constructeurskampioen, en jaagt momenteel op Mercedes: "Alleen met de juiste mensen op de juiste plek behaal je successen. Je kan als team de beste coureur hebben, maar als de auto niet werkt, rijd je nog steeds ergens in de middenmoot of achteraan. Kijk naar Red Bull."

Wat zei Brown?

Of McLaren een realistische optie is, moet nog blijken. Brown stelde eerder deze week dat hij Verstappen een goede coureur vindt, maar dat McLaren op dit moment geen interesse in hem heeft. Ze zijn vooralsnog tevreden met Lando Norris en Oscar Piastri, die allebei een meerjarige deal hebben.