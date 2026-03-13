De startopstelling voor de sprintrace in China is bekend. Op het circuit van Shanghai werd de sprintpole gepakt door George Russell. Hij deelt morgen de eerste startrij met Andrea Kimi Antonelli, die de tweede tijd noteerde in deze sessie. De top drie werd compleet gemaakt door Lando Norris.

SQ1

Na een frustrerende vrije training ging Max Verstappen in de sprint kwalificatie op jacht naar een beter resultaat. Red Bull koos ervoor om Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar direct naar buiten te sturen, alleen de Cadillac van Valtteri Bottas was eerder op de baan te vinden.

Verstappen en Hadjar hadden hun handen vol aan de nieuwe RB22, en ze waren niet in staat om echt snelle tijden te noteren. Ze moesten in SQ1 een dikke seconde toegeven op de Mercedessen, en Verstappen klaagde steen en been over zijn auto. Hij stootte echter wel door naar het tweede gedeelte van de sessie.

Dat kon niet worden gezegd van zijn oud-teamgenoot Sergio Pérez, die door problemen met het brandstofsysteem niet kon deelnemen aan de sessie. Vanuit de Cadillac-garage keek hij toe en zag hij hoe zijn teamgenoot Bottas ook afviel. Datzelfde gold ook voor Carlos Sainz, Alexander Albon, Fernando Alonso en Lance Stroll.

SQ2

Na een frustrerend begin van de sessie, besloot Red Bull om Verstappen en Hadjar nu wat later naar buiten te sturen. Ze zaten in de rij met alle andere coureurs, maar hun eerste rondetijden waren vergelijkbaar met die van de Alpines. Er was werk aan de winkel, al helemaal toen duidelijk werd dat de coureurs van Ferrari en Mercedes het gat tot ruim een seconde kunnen oprekken.

De laatste bocht bleek ook in het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie een knelpunt te zijn, want meerdere coureurs gingen hier wijd. Oliver Bearman zorgde al vroeg voor een soort grindregen, en dat betekende dat de coureurs een extra hindernis hadden om mee te dealen.

Voor Lando Norris werd het nog lastiger, want hij moest ook uitwijken voor de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan mag zich na afloop van de sprint kwalificatie melden bij de stewards. De Red Bulls gingen met de hakken over de sloot door, maar de frustratie bij Verstappen werd steeds groter en groter. Ook hij reed door het grind, en hij was woest op Pierre Gasly. De Fransman reed hem in de weg, en mag zich melden bij de steward. Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Oliver Bearman, Arvid Lindblad en Franco Colapinto vielen af.

SQ3

In tegenstelling tot de eerste eerste twee sessies mochten de coureurs nu wel gebruikmaken van de zachte banden. Het zou voor meer snelheid kunnen zorgen, maar ook voor meer onzekerheid. Er was amper tijd om de banden op temperatuur te krijgen, en bij Red Bull stond de blik op de pitmuur op zorgelijk. In zijn eerste run was Verstappen dan ook bijna twee seconden langzamer dan de snelste tijd van Russell.

In de tweede run wisten de Mercedessen zich niet te verbeteren, en ze moesten zich even zorgen maken. Bij McLaren moesten ze namelijk voor een alternatieve strategie kiezen, waardoor Lando Norris en Oscar Piastri pas op het allerlaatste moment naar buitenkwamen voor een vliegende ronde. Ze zagen er niet slecht uit, maar de tijden van de Zilverpijlen waren simpelweg te snel.

Max Verstappen deed ook nog een alles-of-niets-poging, maar hij bleef hangen op de achtste tijd. Zwaar gefrustreerd stapte hij uit, en hij zal nu al dromen van zijn aanstaande avontuur op de Nürburgring Nordschleife in zijn GT3-auto.