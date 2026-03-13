user icon
<b> Uitslag Sprint Kwalificatie China: </b> Oppermachtige Russell grijpt sprintpole, gefrustreerde Verstappen achtste

De startopstelling voor de sprintrace in China is bekend. Op het circuit van Shanghai werd de sprintpole gepakt door George Russell. Hij deelt morgen de eerste startrij met Andrea Kimi Antonelli, die de tweede tijd noteerde in deze sessie. De top drie werd compleet gemaakt door Lando Norris.

SQ1

Na een frustrerende vrije training ging Max Verstappen in de sprint kwalificatie op jacht naar een beter resultaat. Red Bull koos ervoor om Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar direct naar buiten te sturen, alleen de Cadillac van Valtteri Bottas was eerder op de baan te vinden.

Verstappen en Hadjar hadden hun handen vol aan de nieuwe RB22, en ze waren niet in staat om echt snelle tijden te noteren. Ze moesten in SQ1 een dikke seconde toegeven op de Mercedessen, en Verstappen klaagde steen en been over zijn auto. Hij stootte echter wel door naar het tweede gedeelte van de sessie.

Dat kon niet worden gezegd van zijn oud-teamgenoot Sergio Pérez, die door problemen met het brandstofsysteem niet kon deelnemen aan de sessie. Vanuit de Cadillac-garage keek hij toe en zag hij hoe zijn teamgenoot Bottas ook afviel. Datzelfde gold ook voor Carlos Sainz, Alexander Albon, Fernando Alonso en Lance Stroll.

SQ2

Na een frustrerend begin van de sessie, besloot Red Bull om Verstappen en Hadjar nu wat later naar buiten te sturen. Ze zaten in de rij met alle andere coureurs, maar hun eerste rondetijden waren vergelijkbaar met die van de Alpines. Er was werk aan de winkel, al helemaal toen duidelijk werd dat de coureurs van Ferrari en Mercedes het gat tot ruim een seconde kunnen oprekken.

De laatste bocht bleek ook in het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie een knelpunt te zijn, want meerdere coureurs gingen hier wijd. Oliver Bearman zorgde al vroeg voor een soort grindregen, en dat betekende dat de coureurs een extra hindernis hadden om mee te dealen.

Voor Lando Norris werd het nog lastiger, want hij moest ook uitwijken voor de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan mag zich na afloop van de sprint kwalificatie melden bij de stewards. De Red Bulls gingen met de hakken over de sloot door, maar de frustratie bij Verstappen werd steeds groter en groter. Ook hij reed door het grind, en hij was woest op Pierre Gasly. De Fransman reed hem in de weg, en mag zich melden bij de steward. Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Oliver Bearman, Arvid Lindblad en Franco Colapinto vielen af.

SQ3

In tegenstelling tot de eerste eerste twee sessies mochten de coureurs nu wel gebruikmaken van de zachte banden. Het zou voor meer snelheid kunnen zorgen, maar ook voor meer onzekerheid. Er was amper tijd om de banden op temperatuur te krijgen, en bij Red Bull stond de blik op de pitmuur op zorgelijk. In zijn eerste run was Verstappen dan ook bijna twee seconden langzamer dan de snelste tijd van Russell.

In de tweede run wisten de Mercedessen zich niet te verbeteren, en ze moesten zich even zorgen maken. Bij McLaren moesten ze namelijk voor een alternatieve strategie kiezen, waardoor Lando Norris en Oscar Piastri pas op het allerlaatste moment naar buitenkwamen voor een vliegende ronde. Ze zagen er niet slecht uit, maar de tijden van de Zilverpijlen waren simpelweg te snel. 

Max Verstappen deed ook nog een alles-of-niets-poging, maar hij bleef hangen op de achtste tijd. Zwaar gefrustreerd stapte hij uit, en hij zal nu al dromen van zijn aanstaande avontuur op de Nürburgring Nordschleife in zijn GT3-auto.

F1Grand Prix China - Sprint shootout

CN Shanghai International Circuit - 13 maart 2026

Cicero

Posts: 1.631

Cheatmotor 123!
Gefeliciteerd

  • 6
  • 13 maa 2026 - 09:17
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (21)

  • Cicero

    Posts: 1.631

    Cheatmotor 123!
    Gefeliciteerd

    • + 5
    • 13 maa 2026 - 09:17
    • HermanInDeZon

      Posts: 796

      Loser

      • + 5
      • 13 maa 2026 - 09:20
    • Stillewerise

      Posts: 28

      Lekker huilen gap. 1.8 naar red bull die halve motor divisie van mercedes kocht met grof geld. Daar ga je gap

      • + 3
      • 13 maa 2026 - 09:21
    • Politik

      Posts: 9.791

      Een cheatmotor maakt geen verschil van 1,7 seconden.

      Zaken graag in perspectief blijven zien.
      Mercedes heeft ook gewoon een knappe auto gebouwd.

      Verschil in compresssieverhouding maakt hooguit een verschil van 2 a 3 tienden.

      • + 2
      • 13 maa 2026 - 09:22
    • F1 bekijker

      Posts: 67

      Ga huilen succes fan...

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 09:23
    • The Wolf

      Posts: 305

      Gap? Gap?

      A. Senna; "If you no longer go for a Gap that exists, you are no longer a racing driver"

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 09:26
  • Wingleader

    Posts: 3.378

    Tja de concurrentie staat op een enorme achterstand, net zoals in 2014. MB gefeliciteerd met het kampioenschap.

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 09:21
    • Larry Perkins

      Posts: 63.425

      Een goed alternatief voor de GP van China?

      Kantklos World Tournament Zottegem 2026

      Favoriet:
      Tante Agaath uit Warmetuut: “Onder druk kantklos ik overal supersnel doorheen.”

      Uitdager:
      Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen): “Die ouwe Agaath gaat steekjes laten vallen.”

      Muziek:
      DJ ome Joop: “Na afloop trek ik Agaath op de dansvloer helemaal uit elkaar.”

      KNKKB*
      “Volg GRATIS de livestream op onze seit.”


      * Koninklijke Nederlandse KantKlos Bond

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 09:29
  • The Wolf

    Posts: 305

    Zou Max nog wel 'ns terugdenken aan vorig jaar toen Toto de rode loper zo mooie voor 'm uitrolde?

    • + 1
    • 13 maa 2026 - 09:22
    • Rode Stier 33

      Posts: 952

      Ik denk dat Max ook niet blij zou worden van dit verschil. Dit is zodanig, dat van rauw racen geen sprake meer kan zijn.

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 09:26
    • NicoS

      Posts: 20.275

      Denk het niet.

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 09:26
    • HermanInDeZon

      Posts: 796

      "Ik denk dat Max ook niet blij zou worden van dit verschil. Dit is zodanig, dat van rauw racen geen sprake meer kan zijn."

      Jah je zag hem in 2022 en 2023 toen hij een dominante wagen had echt constant jankend rond lopen :)

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 09:29
  • F1 bekijker

    Posts: 67

    Een hoop Max fans zijn vast weg nu?

    • + 1
    • 13 maa 2026 - 09:23
    • Wingleader

      Posts: 3.378

      Hier op t forum is dat geen probleem, op de cicuits wel. Gaat de Fia niet leuk vinden als fans massaal afhaken.

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 09:25
    • Rode Stier 33

      Posts: 952

      Niet alleen Max fans hoor. Wat een F1 fan wil zien, is puur racen. Of ben je het tijdperk 2014-2020 vergeten?

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 09:28
  • NicoS

    Posts: 20.275

    Nummer drie op zes tienden, hiermee stond je vorig seizoen buiten de top vijftien……:)
    McLaren heeft wat instructies gekregen zo te zien……
    RBR moet nog veel leren, ging verre van gladjes.
    Ferrari zit er aardig bij, zal zeker in de sprint een kans maken op de winst al ze weer een goede start hebben, komen ze er niet voor, dan een simpele overwinning voor Mercedes.

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 09:25
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.026

    Vorige week had RB bijna dezelfde snelheid als mensen vooraan en ineen bijna 2 sec. langzamer? Iets klopt er niet.

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 09:25
    • NicoS

      Posts: 20.275

      Die hebben zoals voorspeld nog tijd nodig, zal per circuit fluctueren.
      Mede software is tegenwoordig veel belangrijker geworden, daar zullen ze nog stappen moeten maken.
      De aanpassingen die ze in Q3 maakte, was duidelijk niet beter, eerder slechter zoal Max ook aangaf.

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 09:30
  • Remco_F1

    Posts: 3.297

    En weer is het verschil in de kwalificatie tussen Verstappen en zijn teamgenoot 0.5 sec. Hadjar mag ergens hopen dat Max ermee stopt want ook hij gaat het niet halen dit jaar.

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 09:26
    • HermanInDeZon

      Posts: 796

      Beetje voorbarig niet?

      Laatste rondje was niet super maar verder was het tot nu toe best ok?

      En Hadjar houdt hem ten minste op de baan.

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 09:30
  • Joeppp

    Posts: 8.388

    Mercedes heeft gewoon een topauto gebouwd dit jaar en met hun extra voordeel mbt de compressie zijn ze niet te verslaan. Het is wat het is maar dat heb je vaak met nieuwe regels. Dan maar daar achter kijken, Hamilton deed het goed. Deze baan ligt hem duidelijk goed. Beraman blijf ik fantastisch vinden , RedBull en Racing Bull valt tegen. AM en Williams is sneu, helemaal AM met al dat geld en ambitie.

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 09:28

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

