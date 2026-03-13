user icon
Uitslag VT1 China: Mercedes, Ferrari én McLaren slaan enorme kloof met Verstappen

<b> Uitslag VT1 China: </b> Mercedes, Ferrari én McLaren slaan enorme kloof met Verstappen

De eerste vrije training op het Shanghai International Circuit zit erop. Op het Chinese circuit werd de snelste tijd genoteerd door George Russell, en achter hem pakte Andrea Kimi Antonelli de tweede tijd. De top drie in deze enige training van het weekend werd compleet gemaakt door Lando Norris.

Na de eerste race in Australië en de vele controverses rondom de nieuwe auto's, streek het Formule 1-circus slechts een week na dato alweer neer in China voor het tweede Grand Prix-weekend dit jaar. Nadat Russell de race in Melbourne had gewonnen en Ferrari de veelbesproken 'flip-flop-achtervleugel' naar Shanghai had meegenomen, was er weer genoeg om naar uit te kijken.

Spinnen in China

De eerste en enige oefensessie op het Chinese circuit verliep niet zonder kleerscheuren. Al snel was het Franco Colapinto die met zijn Alpine andersom stond en vervolgens was het Lewis Hamilton die spinde met zijn Ferrari. Beide spins leken enorm op het incident van Max Verstappen tijdens de kwalificatie in Australië, waar de Nederlander de muur in klapte. 

Hierna kwam Arvid Lindblad na een kwartier stil te staan met zijn Racing Bulls-bolide. De Brit kon meteen uitstappen vanwege een probleem met de auto. Wat er precies duidelijk werd, is nog niet bekend.

Mercedes en Ferrari opperbest

Het is inmiddels duidelijk dat Mercedes en Ferrari de toon zullen gaan voeren dit weekend. Na de eerste vrije training bleek wederom dat de twee fabrikanten een voorsprong hebben op onder andere Red Bull Racing en McLaren. Uiteindelijk was het Russell die met de snelste tijd aan de haal ging in Shanghai, terwijl Antonelli en Norris de tweede en derde tijd wisten te klokken.

Voor Verstappen rest er een hoop werk aan de winkel met Red Bull. De Nederlander die afgelopen weekend zesde werd in Melbourne, kwam deze training niet verder dan een teleurstellende achtste plaats. 

Om 08:30 uur Nederlandse tijd wordt het spits afgebeten voor de sprintkwalificatie in China. Dan zal duidelijk worden wie er voor de sprintrace op zaterdag de beste startplekken zal innemen.

F1Grand Prix China - Vrije training 1

CN Shanghai International Circuit - 13 maart 2026

Kampsie

Posts: 1.593

Zo wat een snelheid hebben die Benzen.

  • 1
  • 13 maa 2026 - 05:33
Reacties (4)

  • Kampsie

    Posts: 1.593

    Zo wat een snelheid hebben die Benzen.

    • + 1
    • 13 maa 2026 - 05:33
    • DRS-zone

      Posts: 431

      Mercedes nog dominanter dan 10-12 jaar geleden. Ongelooflijk, en McLaren kachelt er op 6-7 tienden achteraan, maar wel totaal onbedreigd.

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 05:40
  • Wingleader

    Posts: 3.376

    Wat een drama voor de rest. MB met kop en schouders boven de rest.

    • + 1
    • 13 maa 2026 - 05:34
  • DRS-zone

    Posts: 431

    Ik had wel een dominant Mercedes verwacht maar de concurrentie staat gewoon op gemiddeld 1 seconde achterstand.

    George Russell kan in Hongarije zijn WK-titel pakken, als hij geen gekke dingen doet. Van Antonelli verwacht ik niet zoveel, die maakt te veel fouten.

    Op deze manier is er echter weinig leuks om naar te kijken dit jaar..

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 05:41

