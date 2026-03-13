De eerste vrije training op het Shanghai International Circuit zit erop. Op het Chinese circuit werd de snelste tijd genoteerd door George Russell, en achter hem pakte Andrea Kimi Antonelli de tweede tijd. De top drie in deze enige training van het weekend werd compleet gemaakt door Lando Norris.

Na de eerste race in Australië en de vele controverses rondom de nieuwe auto's, streek het Formule 1-circus slechts een week na dato alweer neer in China voor het tweede Grand Prix-weekend dit jaar. Nadat Russell de race in Melbourne had gewonnen en Ferrari de veelbesproken 'flip-flop-achtervleugel' naar Shanghai had meegenomen, was er weer genoeg om naar uit te kijken.

IT'S RACE WEEK AGAIN! 💪



We'll be racing in Shanghai, China for our first #F1Sprint weekend of the season 🤩#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/hAihvUB0fx — Formula 1 (@F1) March 9, 2026

Spinnen in China

De eerste en enige oefensessie op het Chinese circuit verliep niet zonder kleerscheuren. Al snel was het Franco Colapinto die met zijn Alpine andersom stond en vervolgens was het Lewis Hamilton die spinde met zijn Ferrari. Beide spins leken enorm op het incident van Max Verstappen tijdens de kwalificatie in Australië, waar de Nederlander de muur in klapte.

Hierna kwam Arvid Lindblad na een kwartier stil te staan met zijn Racing Bulls-bolide. De Brit kon meteen uitstappen vanwege een probleem met de auto. Wat er precies duidelijk werd, is nog niet bekend.

Mercedes en Ferrari opperbest

Het is inmiddels duidelijk dat Mercedes en Ferrari de toon zullen gaan voeren dit weekend. Na de eerste vrije training bleek wederom dat de twee fabrikanten een voorsprong hebben op onder andere Red Bull Racing en McLaren. Uiteindelijk was het Russell die met de snelste tijd aan de haal ging in Shanghai, terwijl Antonelli en Norris de tweede en derde tijd wisten te klokken.

Voor Verstappen rest er een hoop werk aan de winkel met Red Bull. De Nederlander die afgelopen weekend zesde werd in Melbourne, kwam deze training niet verder dan een teleurstellende achtste plaats.

Om 08:30 uur Nederlandse tijd wordt het spits afgebeten voor de sprintkwalificatie in China. Dan zal duidelijk worden wie er voor de sprintrace op zaterdag de beste startplekken zal innemen.