Strijdbare Norris twijfelt of hij Mercedes kan verslaan

Regerend wereldkampioen Lando Norris kende een positieve dag in China. De McLaren-coureur noteerde de derde tijd in de sprint kwalificatie op het circuit van Shanghai, en dat biedt hem kansen voor de sprintrace van morgen. Hij vraagt zich echter af of hij in staat is de Mercedessen aan te vallen.

De Mercedessen waren namelijk ook oppermachtig in de sprint kwalificatie op het circuit van Shanghai. Het was een herhaling van de kwalificatie in Australië, want weer stonden de nummers 1 en 2 voor de namen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli, Norris moest genoegen nemen met de derde tijd op een flinke achterstand.

Hoe is het gevoel bij McLaren?

De Brit haalde daar zijn schouders over op toen hij sprak met Sky Sports: "Ik ben gewoon blij met het resultaat. Ik heb nog niet gezien wat ik heb verloren of gewonnen met het managen van de energie. De derde tijd is zo goed als we zijn op het moment."

Voor McLaren was het een positieve sessie, want Norris kreeg het voor elkaar om de sneller geachte Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc te verslaan: "Ik ben best blij dat ik allebei de Ferrari's heb kunnen verslaan vandaag, want ze zagen er de hele dag al heel erg snel uit."

"Het is ook een goede positie voor morgen. Het voelt dit weekend ook beter aan, omdat de baan wat makkelijker is, ook als je kijkt naar de Power Unit-kant van het verhaal. Iedereen komt dus wat meer op zijn plek terecht."

Kan Norris de Mercedessen aanvallen?

De achterstand op Mercedes is fors, maar bij de start van de sprintrace kan er van alles gebeuren. Norris heeft daar echter weinig vertrouwen in, en daar doet hij ook niet geheimzinnig over: "Om eerlijk te zijn, ik verwacht niet dat ze een slechte start zullen hebben. Het is zeker een kans. Ik denk dat ze weten wat ze vorige week in Melbourne fout hebben gedaan, en dat ze nu waarschijnlijk weer in vorm zijn."

Norris weigert echter op te geven: "Maar je weet het nooit, het is zeker een kans. De makkelijkste plek om iemand in te halen, is bij de start. We gaan eens kijken wat we kunnen doen."

Flying Dutchman

Posts: 3.037

McLaren zit niet ver van Mercedes vandaan en beschikt over dezelfde motoren. Ze hebben dus grote kans om een stap vooruit te kunnen maken. Maar goed, met al die nieuwe regels is het eerst goed aankijken. Doet me een beetje denken aan 2009 toen Brawn eerst dominant was en daarna niet meer. Los van... [Lees verder]

  • 1
  • 13 maa 2026 - 10:22
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.037

    McLaren zit niet ver van Mercedes vandaan en beschikt over dezelfde motoren. Ze hebben dus grote kans om een stap vooruit te kunnen maken. Maar goed, met al die nieuwe regels is het eerst goed aankijken. Doet me een beetje denken aan 2009 toen Brawn eerst dominant was en daarna niet meer. Los van budget.

    • + 1
    • 13 maa 2026 - 10:22
  • F1 bekijker

    Posts: 81

    Nee

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 10:31
  • Maximo

    Posts: 9.840

    Dat gaat echt spannend worden denk ik, kan niet wachten tot het licht op groen gaat om te zien wie er het snelste is in de race, het zit zo dicht bij elkaar.

    En volgens Russell en Norris is Max ook nog een factor om rekening mee te houden en zij kunnen het weten toch?

    • + 1
    • 13 maa 2026 - 10:41
    • F1 bekijker

      Posts: 81

      Ja en daar ging Russell.

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 10:57
    • The Wolf

      Posts: 312

      Ik ga me in ieder geval niet aan een voorspelling wagen, daar brand ik mijn handen liever niet aan. er is gewoon geen peil op te trekken, het is zo'n competitief veld. Stel je voor ik roep iets geks; "ehm....ehm... Russell!" Dikke kans dat Lance dan als 'n duveltje uit 'n doosje met de winst aan de haal gaat. Wij staan weer opgelijnd voor een regelrechte nagelbijter in China, en na Melbourne heb ik al geen nagels meer over.

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 11:05

