Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend van start in Australië. Dat betekent dat de hele Formule 1-wereld moet afreizen naar de andere kant van de wereld, en door de onrustige situatie in het Midden-Oosten zijn er veel logistieke hindernissen. Voor Max Verstappen zijn er geen problemen, want zijn reis verschilt nauwelijks van vorig jaar.

De situatie in het Midden-Oosten zorgt ook voor vragen in de Formule 1-wereld. Afgelopen weekend bombardeerden Israël en de Verenigde Staten doelen in Iran, en dat leidde tot een tegenreactie. Iran vuurde raketten af op onder meer Bahrein, Abu Dhabi, Dubai en Koeweit. In Bahrein bevindt zich een belangrijke marinebasis van de Verenigde Staten, en ze werden dan ook hard getroffen.

Wat is de impact op de sport?

Afgelopen weekend stond er in Bahrein een regentest voor Pirelli op het programma met de teams van Mercedes en McLaren. Door de aanvallen werd deze test afgeblazen, en de Nederlandse McLaren-testcoureur Nyck de Vries en veel personeel van de teams zitten dan ook nog vast in het land. Het is nog niet duidelijk of de Grand Prix van Bahrein volgende maand door kan gaan.

Hoe verloopt de reis van Verstappen?

De onrustige situatie in het Midden-Oosten zorgt ook voor logistieke problemen, omdat veel F1-personeel normaal gesproken via dit gebied afreist naar Australië. De vraag is dan ook of iedereen op tijd aankomt in Melbourne, maar bij Max Verstappen lijkt dit niet voor problemen te zorgen. De privéjet van de Red Bull-coureur vertrok vanmiddag op de geplande tijd vanaf het vliegveld van Nice, en Verstappen is op het moment van schrijven nog onderweg.

Het is de bedoeling dat ze later vandaag landen in Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka. Hier staat er een tankstop op het programma, waarna ze nog ruim negen uur moeten vliegen naar Melbourne. Verstappens privéjet volgde vorig jaar ook deze route. De situatie in het Midden-Oosten zorgt er dus niet voor dat Verstappens vlucht grote vertraging oploopt, en het is de verwachting dat hij 'gewoon' op tijd arriveert in Australië.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.616

"Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig"

De rest maakt niet uit....als Max maar zonder logistieke problemen een voorspoedige reis heeft naar Melbourne.

  • 2 maa 2026 - 19:01
Reacties (6)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.616

    "Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig"

    De rest maakt niet uit....als Max maar zonder logistieke problemen een voorspoedige reis heeft naar Melbourne.

    • + 4
    • 2 maa 2026 - 19:01
  • elflitso

    Posts: 1.797

    Zo zie je maar weer dat Max ook door de lucht het snelste is!

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 19:54
  • Pietje Bell

    Posts: 33.444

    Geen problemen? Mag ik hopen. Hij is gewoon over SA gevlogen toen er bijna geen
    vliegtuig vloog en is naar Dubai gevlogen en heeft daar vanaf 19:21u onze tijd op 41 000ft
    hoogte in cirkels gevlogen en is vanaf 19:29u niet meer te traceren op de radar.
    Vorig jaar was hij gewoon op de radar boven de VAE te zien. Nu niet.
    Ook is niet te zien of hij hier geland is, maar daarvoor vloog hij ook veel te hoog, was niet
    de bedoeling om te landen dus.

    19:21u: https://postimg.cc/fVVSYMGT

    19:29u: https://postimg.cc/cKQHcCXK (laatste signaal)

    Vorig jaar: https://postimg.cc/kVf5HzPg

    • + 2
    • 2 maa 2026 - 21:04
    • da_bartman

      Posts: 6.442

      Ik zat ook al te kijken, was nieuwgierig welke route zijn vliegtuig zou nemen. Had niet verwacht dat dat via Dubai zou zijn. Zal zijn piloot het nieuws niet volgen? 🙄

      • + 1
      • 2 maa 2026 - 21:39
    • Pietje Bell

      Posts: 33.444

      Ik vroeg me dus vanmiddag ook al of of zijn piloot dronken was.
      Bijna geen vliegtuig te bekennen boven SA behalve Max en een paar Amerikaanse toestellen. Goed gek!
      Hij had ten westen van SA kunnen vliegen naar het zuiden en dan zo door naar Sri Lanka.

      Hè, hè, hij is weer op de radar te zien/volgen!

      https://postimg.cc/XXRLDDgh

      • + 2
      • 2 maa 2026 - 21:54
    • Pietje Bell

      Posts: 33.444

      Terwijl het normaal gesproken boven de VAE en SA beredruk is nu enkel
      2 USA toestellen boven Qatar, die vliegen daar de hele dag al,
      en boven SA 4 toestellen van hun eigen maatschappijen. Dubai en Abu Dhabi niets. En daar ging Max dus langs.

      https://postimg.cc/w3pZ1vCv

      • + 1
      • 2 maa 2026 - 22:07

