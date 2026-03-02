Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend van start in Australië. Dat betekent dat de hele Formule 1-wereld moet afreizen naar de andere kant van de wereld, en door de onrustige situatie in het Midden-Oosten zijn er veel logistieke hindernissen. Voor Max Verstappen zijn er geen problemen, want zijn reis verschilt nauwelijks van vorig jaar.

De situatie in het Midden-Oosten zorgt ook voor vragen in de Formule 1-wereld. Afgelopen weekend bombardeerden Israël en de Verenigde Staten doelen in Iran, en dat leidde tot een tegenreactie. Iran vuurde raketten af op onder meer Bahrein, Abu Dhabi, Dubai en Koeweit. In Bahrein bevindt zich een belangrijke marinebasis van de Verenigde Staten, en ze werden dan ook hard getroffen.

Wat is de impact op de sport?

Afgelopen weekend stond er in Bahrein een regentest voor Pirelli op het programma met de teams van Mercedes en McLaren. Door de aanvallen werd deze test afgeblazen, en de Nederlandse McLaren-testcoureur Nyck de Vries en veel personeel van de teams zitten dan ook nog vast in het land. Het is nog niet duidelijk of de Grand Prix van Bahrein volgende maand door kan gaan.

Hoe verloopt de reis van Verstappen?

De onrustige situatie in het Midden-Oosten zorgt ook voor logistieke problemen, omdat veel F1-personeel normaal gesproken via dit gebied afreist naar Australië. De vraag is dan ook of iedereen op tijd aankomt in Melbourne, maar bij Max Verstappen lijkt dit niet voor problemen te zorgen. De privéjet van de Red Bull-coureur vertrok vanmiddag op de geplande tijd vanaf het vliegveld van Nice, en Verstappen is op het moment van schrijven nog onderweg.

Het is de bedoeling dat ze later vandaag landen in Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka. Hier staat er een tankstop op het programma, waarna ze nog ruim negen uur moeten vliegen naar Melbourne. Verstappens privéjet volgde vorig jaar ook deze route. De situatie in het Midden-Oosten zorgt er dus niet voor dat Verstappens vlucht grote vertraging oploopt, en het is de verwachting dat hij 'gewoon' op tijd arriveert in Australië.